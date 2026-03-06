Párkapcsolati teszt: mennyire érzed magad nőnek a párod mellett?

Egy harmonikus kapcsolatban mindkét félnek fontos, hogy önazonosan lehessen jelen. A nőiesség a párkapcsolatban akkor tud igazán kibontakozni, ha megvan a tisztelet, a figyelem és az érzelmi támogatás. Amikor a nő biztonságban érzi magát, könnyebben megmutatja a gyengéd, érzékeny vagy éppen szenvedélyes oldalát is. De vajon a te kapcsolatodban mennyire van jelen ez az egyensúly? Derítsd ki párkapcsolati tesztünkkel!

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolati teszt nőknek: mennyire van jelen a nőiesség a kapcsolatodban?

A nőiesség érzése sokszor nem nagy gesztusokon múlik, hanem a mindennapi apróságokon: egy kedves szó, egy figyelmes pillantás vagy az, hogy a párod valóban meghallgat. Ha ezek jelen vannak, könnyebb ellazulni és megélni a feminin oldaladat is. A következő kérdések segítenek elgondolkodni azon, milyen szerepben vagy jelen a saját kapcsolatodban.

Milyen mértékben figyel a párod az érzelmi igényeidre?

a) Maximálisan! Fontos számára, hogy érezzem a törődést.

b) Van, amikor jobban ráérez, mire lenne szükségem, máskor kevésbé.

c) Ritkán látom, hogy ezek a dolgok igazán fontosak lennének számára.

Kívánatosnak, vonzónak érzed magad a párod mellett?

a) Teljes mértékben! A tudtomra adja, hogy értékel és kíván.

b) Bizonyos időszakokban érezteti, néha viszont kevésbé.

c) Valahogy máshol van a fókusz a kapcsolatunkban.

Meg tudod mutatni az érzékeny, gyengéd és nőies oldaladat?

a) Önmagam lehetek, és biztonságban érzem magam nőként mellette.

b) Gyakran kell erősnek lennem, és nem mindig engedhetem el magam.

c) Sok dolgot menedzselek a közös életünkben, ezért inkább a határozott oldalamat helyezem előtérbe.

Szerinted a párod megbecsül és tisztel nőként?

a) Kifejezetten a tenyerén hordoz és kényeztet.

b) Időnként hiányérzetem van ezzel kapcsolatban.

c) Előfordul, hogy kifogásolhatóan viselkedik velem.

Mennyire vannak egyensúlyban a szerepeitek a kapcsolatban?

a) Harmonikusan működünk, és jól kiegészítjük egymást.

b) Időnként felborul az egyensúly, de mindig próbáljuk helyrehozni.

c) Gyakran érzem úgy, hogy túl sok felelősség hárul rám.