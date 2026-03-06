Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Victoria Beckham és Brooklyn viszálya nem csak bulvárhír, tanmese is – Mit NE csináljunk, ha nem akarunk a sorsukra jutni

pszichológia Brooklyn Beckham családi viszály Victoria Beckham
Pópity Balázs
2026.03.06.
Vajon Brooklyn szóba áll még valaha a szüleivel a történtek után? És vajon hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet? A pszichológus válaszol.

Brookly Beckham januárban egy Instagram-bejegyzésben kitálalt, hogy miért nem tarja a szüleivel a kapcsolatot, és hogy miért érzi úgy, hogy a családja elárulta őt. Megkérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, hogy miként lehet kezelni az ehhez hasonló családi helyzeteket.

Brookly Beckham, a tékozló fiú
Broocklyn Beckham elég csúnyán összekapott a szüleivel a vita odáig fajult, hogy már a médián keresztül üzengettek egymásnak.
Forrás: Getty Images North America

Kitört a háború a Beckham családban, de vajon mi lehet a megoldás?

  • A gyerekek gyakran feszegetik a határokat és szegülnek ellen a szülői autoritásnak, ezért fontos a kölcsönös megértés.
  • A beszűkült tudatállapot miatt verbális bokszringgé változhat a családi közeg, ha egyik fél sem hajlandó engedni.
  • Fontos, hogy tiszteletben tartsuk a személyes határokat.
  • A terapeuta objektív tükröt tartó harmadik félként segíthet elsimítani egy ilyen kapcsolatot.

A Beckham-család drámája remekül rámutat egy jól ismert családi mintára is. Azzal, hogy Victoria olyan dokumentumokat akart a fiával aláíratni, ami megfosztja Brooklynt a jogaitól, a kontrolláló szülőtípust testesíti meg, ami ellen Brooklyn fellázadt. Dr. Makai szerint „a gyerekek szeretik feszegetni a határokat és ellenszegülni a szülői autoritásnak”, ami Victoria és David számára is komoly lecke lehetett az évek során. A legújabb botrányos kitálalás talán csak a csúcspontja egy hosszan tartó folyamatnak, amely során a határok tisztelete elveszett a rivaldafényben.

Ki tegye meg az első lépést a vita rendezésére?

A szakértő rávilágít, az ilyen helyzetekben a kölcsönös megértés lenne az első lépés a kibékülés felé. 

„Az emberek hajlamosak éretlenül reagálni, amikor feszültséget kell kezelni. A gyerekek szeretik feszegetni a határokat és ellenszegülni a szülői autoritásnak. Érdemes a szülőnek ráhangolódni a gyerekre, és elfogadnia, hogy a gyereknek is vannak határai. Nagyon sokszor nem feltétlenül azzal van a baj, hogy a felek rosszul kommunikálnak egymással, hanem egyszerűen csak túlfokozott állapotban, beszűkült tudattal beleállnak a másikba a saját vélt vagy valós sérelmeik védelmében”  – fogalmazott a szakember.

Amikor a Victoria és fia közötti vita eszkalálódott, akkor hirtelen az egész világot változtatták egy családi vita helyszínévé. A szakértő szerint ez egy „verbális bokszring, ahol csak a másik támadása a cél”. A sajtón keresztüli üzengetés pedig csak még nagyobb pofonokat oszt ki ebben a ringben.

Kilépés a ringből

Brooklyn úgy döntött, a történtek után nem akar beszélni a szüleivel többé. Dr. Makai egyetért a lépéssel: „Mindig érdemes hátralépni és kilépni ebből a helyzetből és kimondani, hogy a másik viselkedése sértő, bántó, övön aluli volt. Ez az első lépés ahhoz, hogy a sárdobálás helyett valódi párbeszéd induljon meg. Egy szakember célja ilyenkor az, hogy „leültesse a feleket egy asztalhoz és harmadik félként tükröt tartson”. 

Szóval, ha esetleg Brooklyn és a sztárszülei egyszer ki akarnának békülni, érdemes lenne nekik egy terapeutát keresniük, aki segítene jobban megérteni egymás álláspontjait. Ha Victoria Beckham és a fia képesek lennének belenézni ebbe a tükörbe, rájöhetnének, hogy a határok tisztelete az egyetlen út a tartós béke felé.

Ezek a cikkek is teszteni fognak:

David Beckhamék nem hagyják, hogy a családi viszály rányomja a bélyegét az életükre

A Beckham család egyik közeli ismerőse most új részleteket osztott meg arról, hogyan viseli Victoria Beckham és a férje a fiuk, Brooklyn Beckham távozását.

Brooklyn Beckham a Z-generáció átka miatt szakította meg a kapcsolatot a szüleivel?

Előfordulhat, hogy elkerülhetetlen volt a Beckham családi konfliktus? A statisztikák szerint a Z-generáció minden negyedik tagja konfliktust ápol legalább egy családtagjával.

Sokkal nagyobb a baj a Beckham családban, mint azt bárki gondolná: nem csak egy kihagyott születésnapról van szó

Már jó ideje nincs jóban a szüleivel Brooklyn Beckham, és a konfliktus messze túlmutat azon, hogy a legidősebb fiú nem vett részt édesapja, David Beckham 50. születésnapi ünnepségén.

 

