Victoria Beckham és Brooklyn viszálya nem csak bulvárhír, tanmese is – Mit NE csináljunk, ha nem akarunk a sorsukra jutni

Brookly Beckham januárban egy Instagram-bejegyzésben kitálalt, hogy miért nem tarja a szüleivel a kapcsolatot, és hogy miért érzi úgy, hogy a családja elárulta őt. Megkérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, hogy miként lehet kezelni az ehhez hasonló családi helyzeteket.

Broocklyn Beckham elég csúnyán összekapott a szüleivel a vita odáig fajult, hogy már a médián keresztül üzengettek egymásnak.

Forrás: Getty Images North America

Kitört a háború a Beckham családban, de vajon mi lehet a megoldás? A gyerekek gyakran feszegetik a határokat és szegülnek ellen a szülői autoritásnak, ezért fontos a kölcsönös megértés.

A beszűkült tudatállapot miatt verbális bokszringgé változhat a családi közeg, ha egyik fél sem hajlandó engedni.

Fontos, hogy tiszteletben tartsuk a személyes határokat.

A terapeuta objektív tükröt tartó harmadik félként segíthet elsimítani egy ilyen kapcsolatot.

A Beckham-család drámája remekül rámutat egy jól ismert családi mintára is. Azzal, hogy Victoria olyan dokumentumokat akart a fiával aláíratni, ami megfosztja Brooklynt a jogaitól, a kontrolláló szülőtípust testesíti meg, ami ellen Brooklyn fellázadt. Dr. Makai szerint „a gyerekek szeretik feszegetni a határokat és ellenszegülni a szülői autoritásnak”, ami Victoria és David számára is komoly lecke lehetett az évek során. A legújabb botrányos kitálalás talán csak a csúcspontja egy hosszan tartó folyamatnak, amely során a határok tisztelete elveszett a rivaldafényben.

Ki tegye meg az első lépést a vita rendezésére?

A szakértő rávilágít, az ilyen helyzetekben a kölcsönös megértés lenne az első lépés a kibékülés felé.

„Az emberek hajlamosak éretlenül reagálni, amikor feszültséget kell kezelni. A gyerekek szeretik feszegetni a határokat és ellenszegülni a szülői autoritásnak. Érdemes a szülőnek ráhangolódni a gyerekre, és elfogadnia, hogy a gyereknek is vannak határai. Nagyon sokszor nem feltétlenül azzal van a baj, hogy a felek rosszul kommunikálnak egymással, hanem egyszerűen csak túlfokozott állapotban, beszűkült tudattal beleállnak a másikba a saját vélt vagy valós sérelmeik védelmében” – fogalmazott a szakember.

Amikor a Victoria és fia közötti vita eszkalálódott, akkor hirtelen az egész világot változtatták egy családi vita helyszínévé. A szakértő szerint ez egy „verbális bokszring, ahol csak a másik támadása a cél”. A sajtón keresztüli üzengetés pedig csak még nagyobb pofonokat oszt ki ebben a ringben.