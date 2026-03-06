Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Midi szoknya az új maxi: így hordják a sztárok 2026 tavaszán

divat midi szoknya stílusvilág
Krenyiczky Liza
2026.03.06.
A maxi szoknya ideje lecsengőben van. A midi az a fazon, amely 2026 tavaszán végérvényesen átveszi a helyét – és a sztárok már most imádják.

Őszintén? A hosszú, földig érő szoknyák ugyan romantikusak, de a mindennapokban gyakran inkább kényelmetlenek, mint praktikusak. A midi szoknya az a fazon, amely 2026-ban nemcsak trendi, hanem sokkal hordhatóbb alternatívát kínál. Pazar megjelenés sneakerrel vagy magassarkúval egyaránt.

Midi szoknya sneakerrel vagy elegáns magassarkúval? Naná! Ez lesz 2026 tavaszának egyik kedvenc darabja
Forrás:  123rf.com

Midi szoknya: a 2026-os tavasz új alapdarabja

A midi szoknya az a fazon, amit be kell szerezned az idei szezonban. Nemcsak a sztárok részesítik előnyben, hanem a New York-i divathét egyik leggyakrabban látott ruhadarabja volt. Ha csak egyetlen újítást akarsz tenni a 2026-os tavaszi ruhatáradban – ez legyen az.

Sok jó érv szól mellette, de talán az egyik legerősebb a praktikum. Egy kellemes esésű térd alá érő szoknya egyszerre nőies és komfortos: kiemeli a bokát, ami az egyik legkarcsúbb testrészünk – ugyanakkor finoman takar, ha éppen nem szeretnél a lábadból mindent megmutatni. Hova tovább: nem kell attól tartanod, hogy szeles időben ciki helyzetbe kerülsz, mint egy mininél, és nem kell azzal sem küzdened, hogy lépcsőzéskor, vagy villamoshoz rohanáskor a földig érő anyag útban van – mint egy maxinál. 

A másik kiemelendő érv, hogy a midi optikailag arányosít. Magassarkúval azonnal nyújtja az alakot, sneakerrel vagy egy cuki sneakerinával - amely a balerina cipő és a sneaker ötvözete - egy nagyon lazán elegáns hatást tudsz kelteni. És igen!

Elképesztően sokoldalú megjelenést ad a midi:

  • Elegáns: office style, magassarkú, zakóval és egy elegáns blézerrel
  • Laza: egy kényelmes, laza t-shirt-el és sportcipővel
  • Nőies: esti programra magassarkúval, selyem toppal és egy bőrdzsekivel 
  • Praktikus: hűvösebb napokon pulóverrel és akár csizmával 

Így hordják a sztárok a midi szoknyát

Katie Holmes egy cuki balerinával vagy más lapos cipővel viseli a midi szoknyát a hétköznapokban –bájos, New York-i stílusban.

Katie Holmes egy cuki balerinával vagy más lapos cipővel viseli a midi szoknyát a hétköznapokban –bájos, new york-i stílusban.
Forrás: Getty Images North America

Hailey Bieber többféleképpen viseli a midi szoknyát: gyakorta látjuk sportcipővel, de sokszor hordja magassarkúval is – hozzá egy oversized kabát vagy blézer tökéletes street style, vagy alkalmi megjelenést ad.

Hailey Bieber midi szoknyás bőr szettben vagány, de mégis elegáns megjelenést hoz.
Forrás: GC Images

Victoria Beckham a tőle már jól ismert monokróm összeállításban hordja – midi + magas sarkú + letisztult blézer, minimalista, mégis ütős.

NEW YORK, NY - OCTOBER 16: Victoria Beckham is seen on October 16, 2025 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
Forrás: GC Images

És itt még nincs vége:

Kendall Jenner gyakran választ szűkebb szabású midi szoknyát basic fehér pólóval – a „kevesebb több” iskola tökéletes példája.

Kendall Jenner érkezése a reptérről a 2026-os Milan Fashion Weekre.
Forrás: Getty Images Europe

Anne Hathaway laza esésű midi szoknyákban már többször is megjelent a hétköznapokban, de a forgatásokon is előszeretettel viseli ezt a fazont. Az áprilisban debütáló Az ördög Pradát visel 2. kulisszafotóin is feltűnt már könnyed, elegáns darabokban.

Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2. forgatásán
Forrás: GC Images

Sneakerrel vagy magassarkúval?

Már látható, hogy 2026-ban a sneaker és a női Oxford fazonok tuti visszatérnek a női gardróbba – és a midi szoknya az egyik legjobb darab, amellyel kombinálhatod.

Sneakerrel vagy egy balerina cípővel:

  • sportos, hétköznapi hatás
  • könnyed viselet
  • casual outfithez ideális

Magassarkúval:

  • elegáns megjelenés
  • optikailag nyújtja az alakot
  • esti programokhoz tökéletes

A 2026-os tavaszi szezon egyértelmű üzenete: a nőiesség nem a ruhadarab hosszán múlik. A midi szoknya most nemcsak praktikusabb, mint a maxi, hanem sokkal sokoldalúbb is – legyen szó sneakeres vagy elegáns összeállításról.

