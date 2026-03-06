Midi szoknya az új maxi: így hordják a sztárok 2026 tavaszán

Őszintén? A hosszú, földig érő szoknyák ugyan romantikusak, de a mindennapokban gyakran inkább kényelmetlenek, mint praktikusak. A midi szoknya az a fazon, amely 2026-ban nemcsak trendi, hanem sokkal hordhatóbb alternatívát kínál. Pazar megjelenés sneakerrel vagy magassarkúval egyaránt.

Midi szoknya sneakerrel vagy elegáns magassarkúval? Naná! Ez lesz 2026 tavaszának egyik kedvenc darabja

Forrás: 123rf.com

Midi szoknya: a 2026-os tavasz új alapdarabja

A midi szoknya az a fazon, amit be kell szerezned az idei szezonban. Nemcsak a sztárok részesítik előnyben, hanem a New York-i divathét egyik leggyakrabban látott ruhadarabja volt. Ha csak egyetlen újítást akarsz tenni a 2026-os tavaszi ruhatáradban – ez legyen az.

Sok jó érv szól mellette, de talán az egyik legerősebb a praktikum. Egy kellemes esésű térd alá érő szoknya egyszerre nőies és komfortos: kiemeli a bokát, ami az egyik legkarcsúbb testrészünk – ugyanakkor finoman takar, ha éppen nem szeretnél a lábadból mindent megmutatni. Hova tovább: nem kell attól tartanod, hogy szeles időben ciki helyzetbe kerülsz, mint egy mininél, és nem kell azzal sem küzdened, hogy lépcsőzéskor, vagy villamoshoz rohanáskor a földig érő anyag útban van – mint egy maxinál.

A másik kiemelendő érv, hogy a midi optikailag arányosít. Magassarkúval azonnal nyújtja az alakot, sneakerrel vagy egy cuki sneakerinával - amely a balerina cipő és a sneaker ötvözete - egy nagyon lazán elegáns hatást tudsz kelteni. És igen!

Elképesztően sokoldalú megjelenést ad a midi:

Elegáns: office style, magassarkú, zakóval és egy elegáns blézerrel

Laza: egy kényelmes, laza t-shirt-el és sportcipővel

Nőies: esti programra magassarkúval, selyem toppal és egy bőrdzsekivel

Praktikus: hűvösebb napokon pulóverrel és akár csizmával

Így hordják a sztárok a midi szoknyát

Katie Holmes egy cuki balerinával vagy más lapos cipővel viseli a midi szoknyát a hétköznapokban –bájos, New York-i stílusban.

Katie Holmes New York utcáin.

Forrás: Getty Images North America

Hailey Bieber többféleképpen viseli a midi szoknyát: gyakorta látjuk sportcipővel, de sokszor hordja magassarkúval is – hozzá egy oversized kabát vagy blézer tökéletes street style, vagy alkalmi megjelenést ad.