Pixie frizura: rövid, merész és nőies – Ezért tarol a sztárok körében is

Reggel felkelünk, tükörbe nézünk és valahogy a hajunk nem úgy áll, ahogy arra számítottunk álmunkban. Ekkor elkap az érzés: valami változás kell. Nem új ruha, nem új smink — hanem egy radikális hajvágás. A pixie frizura pontosan ezt az érzést testesíti meg. Rövid, határozott, mégis elképesztően nőies és nem mellesleg praktikus is. Nem véletlen, hogy a 2026-os díjátadó szezon vörös szőnyegén egymás után jelennek meg a sztárok ezzel a friss, bátor frizurával.
Pixie frizura: a rövid hajak királynője
Ez az a hajstílus, amely néhány centis hosszúságával is képes karaktert adni az arcnak. Rövid a tarkónál, könnyed a fejtetőn, és gyakran játékos frufruval vagy texturált rétegekkel készül. Az elkészítése - pár lépéses hajápolást követően igazán könnyed és egyszerű. A vörös szőnyegen most különösen látványos változatok jelennek meg. Lássuk mi lesz 2026-ban a pixie trend!
Hírességek, akik pixie frizurával jelentek meg a 2026-os díjátadókon
Jessie Buckley
A színésznő a 2026-os Golden Globe vörös szőnyegén egy elegáns, oldalt választott pixie frizurával tűnt fel. A sztárfodrászok szerint ez volt a szezon egyik legstílusosabb rövid hajviselete.
Teyana Taylor
A SAG / Actor Awards vörös szőnyegén egy hullámos pixie frizurát viselt a színésznő, amely tökéletesen passzolt a különleges, díszített ruhájához - 5 éves kislányától pedig mindenki elolvadt.
Sheryl Lee Ralph
A vörös szőnyegeken a vintage forma is aratott: az Abbott Elementary sztárja egy igazi vintage pixie frizurával jelent meg, amelyet 1920-as éveket idéző finger wave hullámokkal formáztak.
Gracie Abrams
Az énekesnő a Chanel couture show-n és a BAFTA szőnyegén is feltűnt egy francia hangulatú, lágy pixie frizurával, amely azonnal tarolt a hajtrendek világában.
Honnan jött a pixie frizura?
Bár most ismét hatalmas trend, a pixie valójában nem új találmány. A frizura az 1950–60-as években vált ikonikussá, amikor olyan stílusikonok viselték, mint Audrey Hepburn. Akkoriban a pixie a modern nő szimbóluma volt: független, fiatalos és merész. Most, évtizedekkel később, újra ugyanazt az üzenetet hordozza — csak még modernebb formában. Az elmúlt évek pixie frizurái már sokkal játékosabbak: a fodrászok textúrát, rétegeket és természetes mozgást adnak a hajnak, így az karakteres és formázható.
Miért lett most ekkora trend?
A vörös szőnyeg valójában mindig egyfajta trendmutató: ami ott megjelenik, hamarosan az utcán is feltűnik. A pixie frizura most több ok miatt is újra reflektorfénybe került.
Frissességet sugároz: a rövid haj azonnal modern és magabiztos hatást kelt.
Praktikus: kevesebb styling, gyorsabb hajmosás, könnyebb mindennapok.
Erős karaktert ad: egy pixie frizura nem bújik el — kiemeli az arcot és a személyiséget.
A természetesség trendje: a beauty világ egyre inkább a természetes textúrákat és az egyszerűbb frizurákat keresi.
Hogyan lehet viselni a pixie frizurát?
Ha valaki a rövid haj gondolatával kacérkodik, nem kell aggódni, hogy kevésbé nőies. A pixie kiemeli a női arc szép vonásait és sokkal variálhatóbb, mint amilyennek elsőre tűnik.
Íme néhány stílus, ami most különösen népszerű:
- Texturált pixie – lazán formázott, modern hatás
- Hosszabb frufrus pixie – nőiesebb, lágyabb megjelenés
- Ultra rövid pixie – igazán merész és karakteres
- Hullámos pixie – természetes stílus
A kulcs mindig az arcforma és a hajtípus figyelembevétele — egy jó fodrász pedig pontosan tudja, melyik verzió áll majd igazán jól neked.
A pixie frizura most ismét a divat élvonalába került — és nem véletlenül. Rövid, karakteres, mégis nőies. Olyan frizura, amely nemcsak trendet követ, hanem személyiséget is ad. Talán éppen ezért jelenik meg egyre gyakrabban a vörös szőnyegen — és valószínűleg ezért fogjuk hamarosan az utcán is egyre többször látni.
