Pixie frizura: rövid, merész és nőies – Ezért tarol a sztárok körében is

hajviselet trend rövid haj
Krenyiczky Liza
2026.03.06.
Egy hajvágás néha többet mond, mint egy teljes ruhatár. A pixie frizura lett az idei vörös szőnyeg egyik legfeltűnőbb szépségtrendje: egyre több színésznő dönt úgy, hogy levágatja hosszú tincseit, és a rövid, karakteres stílusra vált.

Reggel felkelünk, tükörbe nézünk és valahogy a hajunk nem úgy áll, ahogy arra számítottunk álmunkban. Ekkor elkap az érzés: valami változás kell. Nem új ruha, nem új smink — hanem egy radikális hajvágás. A pixie frizura pontosan ezt az érzést testesíti meg. Rövid, határozott, mégis elképesztően nőies és nem mellesleg praktikus is. Nem véletlen, hogy a 2026-os díjátadó szezon vörös szőnyegén egymás után jelennek meg a sztárok ezzel a friss, bátor frizurával.

A pixie frizura lett az idei vörös szőnyeg egyik legfeltűnőbb szépségtrendje.
Forrás: BAFTA

Pixie frizura: a rövid hajak királynője

Ez az a hajstílus, amely néhány centis hosszúságával is képes karaktert adni az arcnak. Rövid a tarkónál, könnyed a fejtetőn, és gyakran játékos frufruval vagy texturált rétegekkel készül. Az elkészítése - pár lépéses hajápolást követően igazán könnyed és egyszerű. A vörös szőnyegen most különösen látványos változatok jelennek meg. Lássuk mi lesz 2026-ban a pixie trend!

Hírességek, akik pixie frizurával jelentek meg a 2026-os díjátadókon

Jessie Buckley

A színésznő a 2026-os Golden Globe vörös szőnyegén egy elegáns, oldalt választott pixie frizurával tűnt fel. A sztárfodrászok szerint ez volt a szezon egyik legstílusosabb rövid hajviselete.

@glamourmx #JessieBuckley en los #ActorAwards ♬ оригінальний звук - .

Teyana Taylor

A SAG / Actor Awards vörös szőnyegén egy hullámos pixie frizurát viselt a színésznő, amely tökéletesen passzolt a különleges, díszített ruhájához - 5 éves kislányától pedig mindenki elolvadt.

@thespillpod When your 5-year-old daughter is also your stylist! Teyana Taylor and her daughter Rue just became our favourite red carpet duo 💕 📸: Getty #teyanataylor #redcarpet #actorawards ♬ Birds of a feather - ★𝖒𝖊𝖌𝖆 𝖊𝖆𝖗𝖙𝖍𝖑𝖎𝖓𝖌★

Sheryl Lee Ralph

A vörös szőnyegeken a vintage forma is aratott: az Abbott Elementary sztárja egy igazi vintage pixie frizurával jelent meg, amelyet 1920-as éveket idéző finger wave hullámokkal formáztak. 

@pagesix

Latest arrival to the Actor Awards! Sheryl Lee Ralph is always a moment when she hits the red carpet ✨

♬ original sound - 💌

Gracie Abrams

Az énekesnő a Chanel couture show-n és a BAFTA szőnyegén is feltűnt egy francia hangulatú, lágy pixie frizurával, amely azonnal tarolt a hajtrendek világában.

@voguemagazine #GracieAbrams and #PaulMescal ♬ original sound - maddy

Honnan jött a pixie frizura?

Bár most ismét hatalmas trend, a pixie valójában nem új találmány. A frizura az 1950–60-as években vált ikonikussá, amikor olyan stílusikonok viselték, mint Audrey Hepburn. Akkoriban a pixie a modern nő szimbóluma volt: független, fiatalos és merész. Most, évtizedekkel később, újra ugyanazt az üzenetet hordozza — csak még modernebb formában. Az elmúlt évek pixie frizurái már sokkal játékosabbak: a fodrászok textúrát, rétegeket és természetes mozgást adnak a hajnak, így az karakteres és formázható.

Miért lett most ekkora trend?

A vörös szőnyeg valójában mindig egyfajta trendmutató: ami ott megjelenik, hamarosan az utcán is feltűnik. A pixie frizura most több ok miatt is újra reflektorfénybe került.

Frissességet sugároz: a rövid haj azonnal modern és magabiztos hatást kelt.

Praktikus: kevesebb styling, gyorsabb hajmosás, könnyebb mindennapok.

Erős karaktert ad: egy pixie frizura nem bújik el — kiemeli az arcot és a személyiséget.

A természetesség trendje: a beauty világ egyre inkább a természetes textúrákat és az egyszerűbb frizurákat keresi.

Hogyan lehet viselni a pixie frizurát?

Ha valaki a rövid haj gondolatával kacérkodik, nem kell aggódni, hogy kevésbé nőies. A pixie kiemeli a női arc szép vonásait és sokkal variálhatóbb, mint amilyennek elsőre tűnik.

Íme néhány stílus, ami most különösen népszerű:

  • Texturált pixie – lazán formázott, modern hatás
  • Hosszabb frufrus pixie – nőiesebb, lágyabb megjelenés
  • Ultra rövid pixie – igazán merész és karakteres
  • Hullámos pixie – természetes stílus

A kulcs mindig az arcforma és a hajtípus figyelembevétele — egy jó fodrász pedig pontosan tudja, melyik verzió áll majd igazán jól neked.

A pixie frizura most ismét a divat élvonalába került — és nem véletlenül. Rövid, karakteres, mégis nőies. Olyan frizura, amely nemcsak trendet követ, hanem személyiséget is ad. Talán éppen ezért jelenik meg egyre gyakrabban a vörös szőnyegen — és valószínűleg ezért fogjuk hamarosan az utcán is egyre többször látni. 

Pixie haj témában az alábbi cikkeket ajánljuk még:

Az ősz haj lett az új power look? Miranda Priestly visszatérése divatot teremtett

Az ősz haj ma már nem a kor jele, hanem egy tudatos hajviselet, amelyhez akár Miranda Priestly ikonikus karaktere is új lendületet adhat.

Frizura a guillotine alatt? Az első női rövid haj szomorú története

Nők körében évezredekig a hosszú haj volt illendő, ám a Francia Forradalom ezt is megváltoztatta. A guillotine árnyékában megszületett az első rövid fazonú hajtrend, mely a mai napig népszerű.

Rihanna végre megmutatta: így néz ki a rövid, természetes haja

Rihannát általában parókában, mindig más milyen frizurával láthatják a rajongói. Ám nemrég kivételes esetnek lehettek szemtanúi, ugyanis az énekesnőt póthaj és paróka nélkül kapták lencsevégre New York utcáin.

 

