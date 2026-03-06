Pixie frizura: rövid, merész és nőies – Ezért tarol a sztárok körében is

Reggel felkelünk, tükörbe nézünk és valahogy a hajunk nem úgy áll, ahogy arra számítottunk álmunkban. Ekkor elkap az érzés: valami változás kell. Nem új ruha, nem új smink — hanem egy radikális hajvágás. A pixie frizura pontosan ezt az érzést testesíti meg. Rövid, határozott, mégis elképesztően nőies és nem mellesleg praktikus is. Nem véletlen, hogy a 2026-os díjátadó szezon vörös szőnyegén egymás után jelennek meg a sztárok ezzel a friss, bátor frizurával.

A pixie frizura lett az idei vörös szőnyeg egyik legfeltűnőbb szépségtrendje.

Forrás: BAFTA

Pixie frizura: a rövid hajak királynője

Ez az a hajstílus, amely néhány centis hosszúságával is képes karaktert adni az arcnak. Rövid a tarkónál, könnyed a fejtetőn, és gyakran játékos frufruval vagy texturált rétegekkel készül. Az elkészítése - pár lépéses hajápolást követően igazán könnyed és egyszerű. A vörös szőnyegen most különösen látványos változatok jelennek meg. Lássuk mi lesz 2026-ban a pixie trend!

Hírességek, akik pixie frizurával jelentek meg a 2026-os díjátadókon

Jessie Buckley

A színésznő a 2026-os Golden Globe vörös szőnyegén egy elegáns, oldalt választott pixie frizurával tűnt fel. A sztárfodrászok szerint ez volt a szezon egyik legstílusosabb rövid hajviselete.

Teyana Taylor

A SAG / Actor Awards vörös szőnyegén egy hullámos pixie frizurát viselt a színésznő, amely tökéletesen passzolt a különleges, díszített ruhájához - 5 éves kislányától pedig mindenki elolvadt.

Sheryl Lee Ralph

A vörös szőnyegeken a vintage forma is aratott: az Abbott Elementary sztárja egy igazi vintage pixie frizurával jelent meg, amelyet 1920-as éveket idéző finger wave hullámokkal formáztak.

@pagesix Latest arrival to the Actor Awards! Sheryl Lee Ralph is always a moment when she hits the red carpet ✨ ♬ original sound - 💌

Gracie Abrams

Az énekesnő a Chanel couture show-n és a BAFTA szőnyegén is feltűnt egy francia hangulatú, lágy pixie frizurával, amely azonnal tarolt a hajtrendek világában.

Honnan jött a pixie frizura?

Bár most ismét hatalmas trend, a pixie valójában nem új találmány. A frizura az 1950–60-as években vált ikonikussá, amikor olyan stílusikonok viselték, mint Audrey Hepburn. Akkoriban a pixie a modern nő szimbóluma volt: független, fiatalos és merész. Most, évtizedekkel később, újra ugyanazt az üzenetet hordozza — csak még modernebb formában. Az elmúlt évek pixie frizurái már sokkal játékosabbak: a fodrászok textúrát, rétegeket és természetes mozgást adnak a hajnak, így az karakteres és formázható.