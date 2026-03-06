Őrjöngő rabok, pszichiáterek, gyógyszerek és undorító börtönkoszt – Pokolban él a rácsok mögött Nick Reiner

Börtönforrások szerint Nick Reinert a Los Angeles-i Twin Towersben a mentális egészségügyi problémákkal élőknek fenntartott részlegen tartják fogva szigorú felügyelet mellett.

Nick Reiner tárgyalássorozata elkezdődött.

Nick Reinert szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásával vádolják.

A férfi a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva.

A börtönt 2023-ban átvizsgálták a borzalmas körülményei miatt.

Reiner folyamatos megfigyelés alatt van.

Nicknek egyetlen látogatója van, az ügyvédje.

A férfi ártatlannak vallotta magát a gyilkossági vádakban.

Nick Reiner börtöne „az a fajta hely, ahol az ember két percet sem akar eltölteni”

Úgy tudni, a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet évek óta rossz hírnévnek örvend. 2023-ban meg is vizsgálták meg a létesítményt, miután több fogvatartottat asztalokhoz bilincselve találtak, akik vizelettel átitatott padlón aludtak és saját ürülékükben ültek. Az intézményben állítólag szexuális zaklatások is előfordultak, amelyek a fogvatartottakat, sőt időnként az őket felügyelő helyetteseket is érintették. A 32 éves Reinert a börtön mentális egészségügyi részlegén helyezik el, ahol a leginstabilabb állapotban lévő rabokat folyamatos megfigyelés alatt tartják. Egy forrás, aki korábban ugyanazon a részlegen ült, szörnyűnek nevezte a körülményeket. „Mindenhol vannak őrültek, de ez az a fajta hely, ahol az ember két percet sem akar eltölteni. A Száll a kakukk fészkére című film börtöne ehhez képest wellnessközpont” – mondta a forrás a Daily Mailnek.

Nicket folyamatosan megfigyelik

Nick Reinert a mentális állapota miatt a többi rabtól teljesen elkülönítették, tésztát és babot, néha kétes kinézteű húst kap enni. A biztonsági szabályok miatt a rabok nem használhatnak hagyományos evőeszközöket, nehogy kárt tegyenek magukban és másokban. A források szerint Reiner kizárólag a börtön személyzetével találkozik. „Őrökkel és pszichiáterekkel beszélhet, de ekkor is meg van bilincselve” – mondta a lap informátora és hozzátette, Reiner egészen biztosan gyógyszeres kezelést is kap. A beszámoló szerint a legnehezebben elviselhető körülmény a folyamatos zaj. „Éjjel-nappal folyamatosan üvöltöznek. A zaj, a folyamatos káromkodás és őrjöngés megviseli az ember idegrendszerét” – tette hozzá a volt rab.