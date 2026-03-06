Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Őrjöngő rabok, pszichiáterek, gyógyszerek és undorító börtönkoszt – Pokolban él a rácsok mögött Nick Reiner

los angeles rob reiner nick reiner börtön
A 32 éves férfit azzal vádolják, hogy meggyilkolta szüleit, Rob Reinert és Michele Singer Reinert. A Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet szigorú körülményei között várja újabb tárgyalását Nick Reiner.

Börtönforrások szerint Nick Reinert a Los Angeles-i Twin Towersben a mentális egészségügyi problémákkal élőknek fenntartott részlegen tartják fogva szigorú felügyelet mellett.

Nick Reiner tárgyalássorozata elkezdődött.
Forrás: Getty Images North America
  • Nick Reinert szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásával vádolják.
  • A férfi a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva.
  • A börtönt 2023-ban átvizsgálták a borzalmas körülményei miatt.
  • Reiner folyamatos megfigyelés alatt van.
  • Nicknek egyetlen látogatója van, az ügyvédje.
  • A férfi ártatlannak vallotta magát a gyilkossági vádakban.

Nick Reiner börtöne „az a fajta hely, ahol az ember két percet sem akar eltölteni”

Úgy tudni, a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet évek óta rossz hírnévnek örvend. 2023-ban meg is vizsgálták meg a létesítményt, miután több fogvatartottat asztalokhoz bilincselve találtak, akik vizelettel átitatott padlón aludtak és saját ürülékükben ültek. Az intézményben állítólag szexuális zaklatások is előfordultak, amelyek a fogvatartottakat, sőt időnként az őket felügyelő helyetteseket is érintették. A 32 éves Reinert a börtön mentális egészségügyi részlegén helyezik el, ahol a leginstabilabb állapotban lévő rabokat folyamatos megfigyelés alatt tartják. Egy forrás, aki korábban ugyanazon a részlegen ült, szörnyűnek nevezte a körülményeket. „Mindenhol vannak őrültek, de ez az a fajta hely, ahol az ember két percet sem akar eltölteni. A Száll a kakukk fészkére című film börtöne ehhez képest wellnessközpont” – mondta a forrás a Daily Mailnek.

Nicket folyamatosan megfigyelik

Nick Reinert a mentális állapota miatt a többi rabtól teljesen elkülönítették, tésztát és babot, néha kétes kinézteű húst kap enni. A biztonsági szabályok miatt a rabok nem használhatnak hagyományos evőeszközöket, nehogy kárt tegyenek magukban és másokban.  A források szerint Reiner kizárólag a börtön személyzetével találkozik. „Őrökkel és pszichiáterekkel beszélhet, de ekkor is meg van bilincselve” – mondta a lap informátora és hozzátette, Reiner egészen biztosan gyógyszeres kezelést is kap. A beszámoló szerint a legnehezebben elviselhető körülmény a folyamatos zaj. „Éjjel-nappal folyamatosan üvöltöznek. A zaj, a folyamatos káromkodás és őrjöngés megviseli az ember idegrendszerét” – tette hozzá a volt rab. 

Nick Reinert két rendbeli gyilkossággal, valamint különös körülmények között elkövetett többszörös emberöléssel vádolják. A vád szerint 2025. december 14-én késelte halálra szüleit brentwoodi otthonukban. A lap beszámolója szerint eddig egyetlen látogatója volt a börtönben: ügyvédje, Kimberly Greene. A jogász Alan Jacksontól vette át a nagy nyilvánosságot kapott ügyet, aki még Reiner januári bírósági meghallgatása előtt lemondott. A férfi február közepén jelent meg a bíróságon, ahol ártatlannak vallotta magát a gyilkossági vádakban és a beszámolók szerint eszelősen vigyorgott. A vádlott jelenleg óvadék nélkül ül börtönben és amennyiben bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés vagy akár halálbüntetés is várhat rá, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A férfi korábban többször járt elvonókúrán drogfüggőség miatt, és a szülei halála előtt skizofréniát diagnosztizáltak nála.

 

Évekig húzódhat Rob Reiner fiának pere – Legalább két évig nem kerül bíróság elé Nick Reiner

Legalább 24 hónapig biztosan nem kezdődik meg Rob Reiner fiának gyilkossági pere – állítják a jogi szakértők. Az ok, Nick Reiner sztárügyvédjének felmondása: a 32 éves férfi kirendelt védője kénytelen az ügyet az alapoktól újraépíteni.

Egy hónap alatt vált gyilkossá Nick Reiner – új részletek a Reiner házaspár brutális megöléséről

Egy új dokumentumfilm szerint Nick Reniner mentális állapotának drámai romlása közvetlenül összefügghet pszichiátriai gyógyszereinek megváltoztatásával. Az orvosok döntései, a kezeletlen krízis és a súlyos pszichés szétesés vezettek ahhoz a tragédiához, amelynek során Nick Reiner 2025 decemberében megölte a saját szüleit.

Nick Reiner magánzárkában várja az ítéletét: nem hagyják, hogy eldobja magától az életét

A hatóságok elkülönítették a szülei meggyilkolásával vádolt rendezőt a többi rabtól és folyamatosan szemmel tartják, hogy ne tehessen kárt magában.

 

