Őrjöngő rabok, pszichiáterek, gyógyszerek és undorító börtönkoszt – Pokolban él a rácsok mögött Nick Reiner

Börtönforrások szerint Nick Reinert a Los Angeles-i Twin Towersben a mentális egészségügyi problémákkal élőknek fenntartott részlegen tartják fogva szigorú felügyelet mellett.
- Nick Reinert szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner meggyilkolásával vádolják.
- A férfi a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva.
- A börtönt 2023-ban átvizsgálták a borzalmas körülményei miatt.
- Reiner folyamatos megfigyelés alatt van.
- Nicknek egyetlen látogatója van, az ügyvédje.
- A férfi ártatlannak vallotta magát a gyilkossági vádakban.
Nick Reiner börtöne „az a fajta hely, ahol az ember két percet sem akar eltölteni”
Úgy tudni, a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet évek óta rossz hírnévnek örvend. 2023-ban meg is vizsgálták meg a létesítményt, miután több fogvatartottat asztalokhoz bilincselve találtak, akik vizelettel átitatott padlón aludtak és saját ürülékükben ültek. Az intézményben állítólag szexuális zaklatások is előfordultak, amelyek a fogvatartottakat, sőt időnként az őket felügyelő helyetteseket is érintették. A 32 éves Reinert a börtön mentális egészségügyi részlegén helyezik el, ahol a leginstabilabb állapotban lévő rabokat folyamatos megfigyelés alatt tartják. Egy forrás, aki korábban ugyanazon a részlegen ült, szörnyűnek nevezte a körülményeket. „Mindenhol vannak őrültek, de ez az a fajta hely, ahol az ember két percet sem akar eltölteni. A Száll a kakukk fészkére című film börtöne ehhez képest wellnessközpont” – mondta a forrás a Daily Mailnek.
Nicket folyamatosan megfigyelik
Nick Reinert a mentális állapota miatt a többi rabtól teljesen elkülönítették, tésztát és babot, néha kétes kinézteű húst kap enni. A biztonsági szabályok miatt a rabok nem használhatnak hagyományos evőeszközöket, nehogy kárt tegyenek magukban és másokban. A források szerint Reiner kizárólag a börtön személyzetével találkozik. „Őrökkel és pszichiáterekkel beszélhet, de ekkor is meg van bilincselve” – mondta a lap informátora és hozzátette, Reiner egészen biztosan gyógyszeres kezelést is kap. A beszámoló szerint a legnehezebben elviselhető körülmény a folyamatos zaj. „Éjjel-nappal folyamatosan üvöltöznek. A zaj, a folyamatos káromkodás és őrjöngés megviseli az ember idegrendszerét” – tette hozzá a volt rab.
Nick Reinert két rendbeli gyilkossággal, valamint különös körülmények között elkövetett többszörös emberöléssel vádolják. A vád szerint 2025. december 14-én késelte halálra szüleit brentwoodi otthonukban. A lap beszámolója szerint eddig egyetlen látogatója volt a börtönben: ügyvédje, Kimberly Greene. A jogász Alan Jacksontól vette át a nagy nyilvánosságot kapott ügyet, aki még Reiner januári bírósági meghallgatása előtt lemondott. A férfi február közepén jelent meg a bíróságon, ahol ártatlannak vallotta magát a gyilkossági vádakban és a beszámolók szerint eszelősen vigyorgott. A vádlott jelenleg óvadék nélkül ül börtönben és amennyiben bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés vagy akár halálbüntetés is várhat rá, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A férfi korábban többször járt elvonókúrán drogfüggőség miatt, és a szülei halála előtt skizofréniát diagnosztizáltak nála.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: