Lövéseket adtak le Rihanna házára: egy golyó az épület falán is áthatolt

A Los Angeles-i Rendőrség közlése szerint a hatóságok március 8-án, vasárnap, helyi idő szerint körülbelül 13 óra 15 perckor kaptak bejelentést arról, hogy Rihanna otthonánál valaki a lövöldözik. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és elfogták a feltételezett elkövetőt. A nőt őrizetbe vették, a fegyvert pedig lefoglalták.

A LAPD rendőrei lezárták az utcát Rihanna otthonának közelében. Az énekesnő házára egy AR-15-ös fegyverrel lőttek.

Egy nő március 8-án, vasárnap több lövést adott le egy járműből Rihanna kaliforniai Beverly Hills-i otthonára.

A 30 éves gyanúsítottat a helyszínről való menekülés után letartóztatták, sérültekről nem érkezett jelentés.

Rihanna az incidens idején otthon volt, ezt egy forrás meg is erősítette.

A rendőrség tájékoztatása szerint senki sem sérült meg a támadás során, ugyanakkor az egyik lövedék áthatolt az épület falán. Az ügyben a Los Angeles-i Rendőrség rablásos gyilkosságokkal foglalkozó osztálya indított nyomozást. A Los Angeles Times arról számolt be elsőként, hogy a letartóztatott gyanúsított egy 30 éves nő, akinek személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Jonathan de Vera, a Los Angeles-i Rendőrség szóvivője a lapnak elmondta: a gyanúsított egy autóból adott le több lövést Rihanna házára. A hatóságok által megszerzett diszpécserfelvétel szerint az épületre körülbelül tíz lövést adtak le az utca túloldaláról. A lövések egy fehér Tesla járműből dördültek el, amely elmenekült a helyszínről. Egy forrás megerősítette, hogy a 38 éves énekesnő az incidens idején a házban tartózkodott. Rihanna ebben a villában él párjával, a rapper A$AP Rockyval, valamint három gyermekükkel, RZA-val, Riot-tal és Rockival.

Úgy tudni, az énekenső jól van, senki sem sértül meg. Arról egyelőre nincs információ, hogy a család az eset dején a házban tartózkodott-e. Rihanna képviselői egyelőre nem reagáltak.

