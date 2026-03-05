Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A világ egyik legszerencsésebb nője, Eva Mendes születésnapot ünnepel

Getty Images Europe - Vittorio Zunino Celotto
Hollywood Ryan Gosling Eva Mendes
Nagy Kata
2026.03.05.
Nem is olyan rég Eva neve egyet jelentett a kasszasikerekkel és csillogással: ha egy szenvedélyes, gyönyörű női főszereplőt kerestek, szinte mindig rá esett a választás, a ma 52 éves szépség azonban hátat fordított a filmiparnak, és ma már inkább a családanya szerepében tündököl. Eva Mendes története a tudatos választásokról és a belső prioritásokról szól és arról, hogy olykor a belső csillogás sokkal fontosabb, mint a külső.

Romantikus vígjátékok, izgalmas akciófilmek és vörös szőnyeges esték tömkelege – Eva Mendes számára mindez mindennapos volt, majd egyik pillanatról a másikra csend lett körülötte, és szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből. Ez azonban nem véletlenül alakult így: a színésznő saját szabályai szerint írta át az élete forgatókönyvét és soha többé nem nézett vissza. 

Eva Mendes egy nyilvános eseményen
A gyönyörű Eva Mendes 52 éves lett. 
Forrás: Getty Images North America

A csodálatos Eva Mendes 52 éves lett

  • A világhírű színésznő, Eva Mendes ma ünnepli a születésnapját. 
  • Eva története egyedülálló Hollywoodban: ő maga döntött úgy, hogy visszavonul a reflektorfényből. 

Kevés olyan történet van Hollywoodban, mint Eva Mendesé: a kubai gyökerekkel rendelkező, Los Angelesben felnőtt színésznő a 2000-es évek egyik legkeresettebb sztárja volt, aki nem mellesleg a férfiak első számú vágyálmává lépett elő.

Pedig Eva Mendes karrierje csak egy véletlennek volt köszönhető: egy barátja portfóliójában figyelt fel rá egy ügynök, akinek köszönhetően több videoklipben és szappanoperában is szerepet kapott. 

Az igazi sikert azonban az Oscar-díjas Kiképzés című film hozta meg számára, ami után sorra forgatta a kasszasikereket, mint a Randiguru vagy a Túl közeli rokon. A Halálosabb iramban című filmeknek hála a fiatalabb közönséget is meghódította és egy csapásra igazi szexszimbólummá vált. 

ROME - OCTOBER 30: Eva Mendes attends the "La Dolce Vita" World Restoration Premiere during The 5th International Rome Film Festival at Auditorium Parco Della Musica on October 30, 2010 in Rome, Italy. (Photo by Venturelli/WireImage)
Eva minden férfi álma volt a 2000-es években. 
Forrás: WireImage

Mindeközben a magánélete is elég jól alakult: Eva Mendes férje ugyanis nem más, mint a nők bálványa, Ryan Gosling, akivel a The Place Beyond the Pines forgatásán ismerkedett meg.

Bár kapcsolatuk kifejezetten lassan, a nyilvánosság kizárásával bontakozott ki, 15 éve alkotnak stabil is idilli párt annak ellenére, hogy szakításukról időről-időre felröppennek pletykák. 

Két közös gyermekük is született: Esmeralda Amada Gosling 11, míg Amada Lee Gosling 9 éves.

TORONTO, ON - SEPTEMBER 07: Actors Eva Mendes and Ryan Gosling attend "The Place Beyond The Pines" premiere during the 2012 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 7, 2012 in Toronto, Canada. (Photo by Sonia Recchia/Getty Images)
Eva Mendes és Ryan Gosling 15 éve alkot egy párt. 
Forrás: Getty Images North America

A színésznő bár elképesztően népszerű volt, 2014-től kezdve szinte egyáltalán nem vállalt filmszerepeket. Nem botrány, vagy magánéleti krízis állt azonban a háttérben, hanem egy tudatos döntés: Eva az anyaságot választotta és többször is hangsúlyozta, hogy a gyermekeivel töltött esték ezerszer többet jelentenek számára, mint a hollywoodi csillogás.

Mindezek ellenére továbbra is aktívan építgeti a karrierjét: a divatot és a szépségápolást helyezte előtérbe és több saját kollekciót is tervezett már.

A mai napig roppant tudatosan építi a nyilvános jelenlétét: ritkán megy el nyilvános eseményekre, de a közösségi média felületein továbbra is megoszt inspiráló, kreatív tartalmakat. Eva Mendes és Ryan Gosling tehát a tökéletes példája annak, hogyan lehet egy stabil, álomszerű párkapcsolatot kialakítani a kamerák kereszttüzében úgy, hogy közben folyamatosan a családot és az emberi értékeket tartják szem előtt. Bár Hollywood gyakran túl hangos és könyörtelen, ők mégis megtalálták benne a maguk csendjét – és talán éppen ez az a szerep, amiben Eva leginkább hiteles és önazonos. 

