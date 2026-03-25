Katalin és Vilmos megdöbbentek Sarah Ferguson bizarr kijelentésén: azt állította, a corgikon keresztül kommunikál a néhai Erzsébet királynővel

A brit királyi családhoz közel állók szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné megdöbbentek Sarah Ferguson tett baráti körben tett korábbi kijelentésén. A York volt hercegnéje azt állította, hogy képes kommunikálni a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynővel – méghozzá az uralkodó szeretett corgi kutyáin keresztül.

A kutyákról jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor gondoskodik, aki a minap a Wood farmon sétáltatta Muickot és Sandyt.

A 66 éves Sarah Ferguson – aki 2022 óta a Royal Lodge-ból való kilakoltatásukig volt férjével, Andrew Mountbatten-Windsorral együtt gondoskodott a királynő két corgijáról, Muickról és Sandyről – állítólag barátainak beszélt különös tapasztalatairól. Elmondása szerint a kutyák révén kapcsolatba tudott lépni a néhai uralkodóval és amikor azokat sétáltatta, érezte a királynő jelenlétét. A kijelentés megdöbbentette a királyi család több tagját, köztük Vilmost és Katalint is, és a legtöbben otrombának tartják Ferguson állításait − írja az Express.

York volt hercegnéjének tervei voltak a corgikkal?

Lapinformációk szerint Sarah Ferguson tárgyalásokat folytatott arról, hogy a néhai királynő szeretett corgijait, akik a halálos ágya mellett és a temetésén is ott voltak, egy rendkívüli televíziós projekt részeként klónozzák. A kezdeményezés hátterében az a szándék állt, hogy a genetikailag módosított állatokat világszerte értékesítsék. A hírekre Ferguson szóvivője is reagált, a nyilatkozatát itt olvashatod el.

Muick és Sandy most Andrew Mountbatten-Windsorral a Wood Farmon él, a bukott egykori herceget a minap le is fotózták, ahogy sétáltatta a corgikat.

