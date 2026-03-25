Katalin és Vilmos megdöbbentek Sarah Ferguson bizarr kijelentésén: azt állította, a corgikon keresztül kommunikál a néhai Erzsébet királynővel

Meglepő és sokak szerint ízléstelen állítás borzolja a kedélyeket a brit királyi családban. Sarah Ferguson azt mondta, kapcsolatba lépett a néhai uralkodóval, Erzsébet királynővel – méghozzá a kutyáin keresztül.

A brit királyi családhoz közel állók szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné megdöbbentek Sarah Ferguson tett baráti körben tett korábbi kijelentésén. A York volt hercegnéje azt állította, hogy képes kommunikálni a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynővel – méghozzá az uralkodó szeretett corgi kutyáin keresztül.

Sarah Ferguson azt állította a corgikon kerestül lép kapcsolatba Erzsébet királynővel.
Sarah Ferguson azt állította a corgikon keresztül lép kapcsolatba Erzsébet királynővel.
  • Sarah Ferguson azt állítja a királynő corgijain keresztül kommunikált az elhunyt II. Erzsébettel és érzi a jelenlétét.
  • Az állítás megdöbbentette Vilmos herceget és Katalin hercegnét.
  • A kutyákról jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor gondoskodik, aki a minap a Wood farmon sétáltatta Muickot és Sandyt.

Sarah Ferguson érezte Erzsébet királynő jelenlétét

A 66 éves Sarah Ferguson – aki 2022 óta a Royal Lodge-ból való kilakoltatásukig volt férjével, Andrew Mountbatten-Windsorral együtt gondoskodott a királynő két corgijáról, Muickról és Sandyről – állítólag barátainak beszélt különös tapasztalatairól. Elmondása szerint a kutyák révén kapcsolatba tudott lépni a néhai uralkodóval és amikor azokat sétáltatta, érezte a királynő jelenlétét. A kijelentés megdöbbentette a királyi család több tagját, köztük Vilmost és Katalint is, és a legtöbben otrombának tartják Ferguson állításait − írja az Express.

(Original Caption) Sandringham, Norfolk, England, UK: Britain's Queen Elizabeth II smiles radiantly during a picture-taking session in the salon at Sandringham House. Her pet dog looks up at her. These photos were taken in connection with the royal Family's planned tour of Australia and New Zealand.
Erzsébet királynő egész életben tartott corgikat. 
York volt hercegnéjének tervei voltak a corgikkal?

Lapinformációk szerint Sarah Ferguson tárgyalásokat folytatott arról, hogy a néhai királynő szeretett corgijait, akik a halálos ágya mellett és a temetésén is ott voltak, egy rendkívüli televíziós projekt részeként klónozzák. A kezdeményezés hátterében az a szándék állt, hogy a genetikailag módosított állatokat világszerte értékesítsék. A hírekre Ferguson szóvivője is reagált, a nyilatkozatát itt olvashatod el

Muick és Sandy most Andrew Mountbatten-Windsorral a Wood Farmon él, a bukott egykori herceget a minap le is fotózták, ahogy sétáltatta a corgikat

