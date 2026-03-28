Beatrix hercegnő és férje az Egyesült Államokba menekülnek a botrány elől: csak így menthetik meg a házasságukat

Lapinformációk szerint Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi azt fontolgatja, hogy elhagyja az Egyesült Királyságot, és külföldön, az Egyesült Államokban kezdenek új életet.

Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi az Egyesült Államokba költözhetnek.

Forrás: Getty Images Europe

Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi a házasságuk megmentése érdekében a költözést fontolgatja.

Az Egyesült Államokban telepedhetnek le.

A döntést oka a szüleik Epstein-botránya és az apjuk elleni nyomozás.

Beatrix teljesen a padlón van.

Eugénia hercegnő régóta külföldön, Portugáliában él.

Beatrix hercegnő az egészségét és a házasságát is mentené

Úgy tudni, Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi komolyan fontolóra vette, hogy elköltöznek az Egyesült Királyságból, mivel a családot érintő botrányok a mentális egészségüket és a házasságukat is veszélyezteti. A Daily Mailnek nyilatkozó bennfentesek szerint Beatrixet összetörték az események, de „kétségbeesetten igyekszik egyben tartani a dolgokat” a nehézségek közepette.

Új életet kezdhetnek külföldön

Jólértesültek szerint a 42 éves Edoardo Mapelli Mozzi számára is fontos szempont a házasság jövője, és a pár közösen keresi a kiutat a jelenlegi helyzetből. „Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy elköltözzenek, de most egészen más idők járnak. A lakhelyváltás új kezdetet jelentene Beatrix és Edo számára, új lendületet adhatna a házasságuknak, és újra sínen lehetnének” − nyilatkozta egy királyi forrás.

Mit tehet Beatrix és Eugénia? A királyi szakértők egy része szerint a helyzet kezelésének egyik lehetséges módja az lenne, ha a hercegnők határozottan kiállnának a szüleik ellen és nyilvánosan is elítélnék tetteikek, van, aki odáig megy, hogy jobban tennék, ha a lejáratott York helyett a férjük nevét használnák. Ez megnyugtatná a közvéleményt és megkönnyítené Mozzi és Brooksbank dolgát is.

Most mindennél fontosabb a távolságtartás

A lapok szerint valószínűleg Beatrix és férje az Egyesült Államokba költöznének, ahol Harry herceg és Meghan Markle is él gyermekeikkel. A sussexiek egyébként meg is hívták magukhoz a York nővéreket, amíg elül a botrány. Beatrixhez képest húga, Eugénia hercegnő kicsit könnyebb helyzetben van, ő évek óta külföldön, Portugáliában él férjével, Jack Brooksbankkel. Az üzletember megtartja a három lépés távolságot felesége szüleivel, a minap kijelentette, Sarah Ferguson semmilyen szín alatt nem költözhet hozzájuk.

Beatrix a férjével, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztővel és gyermekeikkel – a négyéves Siennával, az egyéves Athenával, valamint Edoardo korábbi kapcsolatából született kilencéves fiával, Wolfie-val – egy hárommillió font értékű oxfordshire-i házban él. Eugénia férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – jelenleg Portugáliában lakik.

