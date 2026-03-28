Beatrix hercegnő és férje az Egyesült Államokba menekülnek a botrány elől: csak így menthetik meg a házasságukat

Lapinformációk szerint Beatrix hercegnő és férje, Edoardo Mapelli Mozzi azt fontolgatja, hogy elhagyja az Egyesült Királyságot, és külföldön, az Egyesült Államokban kezdenek új életet.
- Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi a házasságuk megmentése érdekében a költözést fontolgatja.
- Az Egyesült Államokban telepedhetnek le.
- A döntést oka a szüleik Epstein-botránya és az apjuk elleni nyomozás.
- Beatrix teljesen a padlón van.
- Eugénia hercegnő régóta külföldön, Portugáliában él.
Beatrix hercegnő az egészségét és a házasságát is mentené
Úgy tudni, Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi komolyan fontolóra vette, hogy elköltöznek az Egyesült Királyságból, mivel a családot érintő botrányok a mentális egészségüket és a házasságukat is veszélyezteti. A Daily Mailnek nyilatkozó bennfentesek szerint Beatrixet összetörték az események, de „kétségbeesetten igyekszik egyben tartani a dolgokat” a nehézségek közepette.
Új életet kezdhetnek külföldön
Jólértesültek szerint a 42 éves Edoardo Mapelli Mozzi számára is fontos szempont a házasság jövője, és a pár közösen keresi a kiutat a jelenlegi helyzetből. „Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy elköltözzenek, de most egészen más idők járnak. A lakhelyváltás új kezdetet jelentene Beatrix és Edo számára, új lendületet adhatna a házasságuknak, és újra sínen lehetnének” − nyilatkozta egy királyi forrás.
Mit tehet Beatrix és Eugénia?
A királyi szakértők egy része szerint a helyzet kezelésének egyik lehetséges módja az lenne, ha a hercegnők határozottan kiállnának a szüleik ellen és nyilvánosan is elítélnék tetteikek, van, aki odáig megy, hogy jobban tennék, ha a lejáratott York helyett a férjük nevét használnák. Ez megnyugtatná a közvéleményt és megkönnyítené Mozzi és Brooksbank dolgát is.
Most mindennél fontosabb a távolságtartás
A lapok szerint valószínűleg Beatrix és férje az Egyesült Államokba költöznének, ahol Harry herceg és Meghan Markle is él gyermekeikkel. A sussexiek egyébként meg is hívták magukhoz a York nővéreket, amíg elül a botrány. Beatrixhez képest húga, Eugénia hercegnő kicsit könnyebb helyzetben van, ő évek óta külföldön, Portugáliában él férjével, Jack Brooksbankkel. Az üzletember megtartja a három lépés távolságot felesége szüleivel, a minap kijelentette, Sarah Ferguson semmilyen szín alatt nem költözhet hozzájuk.
Beatrix a férjével, Edoardo Mapelli Mozzi ingatlanfejlesztővel és gyermekeikkel – a négyéves Siennával, az egyéves Athenával, valamint Edoardo korábbi kapcsolatából született kilencéves fiával, Wolfie-val – egy hárommillió font értékű oxfordshire-i házban él. Eugénia férjével, Jack Brooksbank marketingvezetővel és két gyermekükkel – az ötéves Augusttal és a kétéves Ernesttel – jelenleg Portugáliában lakik.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: