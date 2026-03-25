Erzsébet királynő corgijainak klónozásával akart valóságshow-t Sarah Ferguson: "Bármire hajlandó volt a pénzért"

Lapinformációk szerint szerint Sarah Ferguson bizarr tervet dédelgetett. York volt hercegnéje tárgyalásokat folytatott arról, hogy a néhai Erzsébet királynő corgijait klónozzák egy televíziós műsor kedvéért.

Az elképzelés középpontjában egy állítólagos televíziós koncepció áll, amely ötvözte volna a királyi hagyományt, a modern biotechnológiát és a szórakoztatóipart. A tervek azonban nemcsak jogi, hanem etikai kérdéseket is felvetettek, Erzsébet királynő corgijainak klónozásából pedig szerencsére nem lett semmi. 

Erzsébet királynő corgijai: a néhai uralkodó egész életében a kutyafajta szerelmese volt.
  • Sarah Ferguson állítólag közreműködött volna egy projektben, amelynek a királynő corgijainak klónozása is része lett volna.
  • A kutyák genetikai másolatait világszerte értékesítették volna.
  • A tervet végül elvetették, a szóvivője szerint Ferguson nem akarta pénzzé tenni a corgikat.

A beszámolók szerint a 66 éves Sarah Ferguson tárgyalásokat folytatott arról, hogy a néhai királynő szeretett corgijait, akik a halálos ágya mellett és a temetésén is ott voltak, egy rendkívüli televíziós projekt részeként klónozzák. A kezdeményezés hátterében az a szándék állt, hogy a genetikailag módosított állatokat világszerte értékesítsék. A Daily Mail információi szerint a projektet hollywoodi producerek „merész és ellentmondásos üzleti vállalkozásként” jellemezték. Egy, a tárgyalásokhoz közel álló forrás így fogalmazott: „Ferguson bármit megtett volna azért, hogy visszatérjen a tévébe és pénzt keressen. Ő találta ki, hogy a királynő corgi kutyáit bemutassák egy műsorban. És ez magában foglalta a tenyésztésük ötletét is. Bármennyire is furcsán hangzik, felmerült a klónozásuk ötlete.”

Bár az állatok klónozása az Egyesült Királyságban nem engedélyezett, a jogi kiskapuk lehetővé teszik, hogy az állatok bőrmintáját az Egyesült Államokba küldjék, ahol ilyen eljárások végrehajthatók. 

Egy másik forrás szerint Ferguson hozzáállása egyértelmű volt: „Úgy tűnt, Sarah bármire hajlandó volt, feltéve, hogy fizetést kap érte – és különösen, ha közben utazhatott is, és olyan gazdag arisztokratákkal találkozhatott volna, akik talán szeretnének egy corgit tartani.

Sarah Ferguson szóvivője cáfolta a klónozás ötletét.
„Soha nem állt szándékában pénzzé tenni a corgikat”

A projekt végül nem valósult meg, és a nyilvánosságra került információkra reagálva megszólalt Ferguson szóvivője is, aki határozottan cáfolta a vádakat. 

Folyamatosan meghallgat tévés javaslatokat, de ez nem jelenti azt, hogy bele is menne bármelyikbe. Lehet, hogy egy pillanatra lelkesnek tűnt, Sarah egyszerűen ilyen, de soha nem állt szándékában pénzzé tenni a corgikat

 − nyilatkozta.  A közlemény arra is kitért, hogy Ferguson már jóval korábban gondolkodott kutyákkal kapcsolatos televíziós műsorban. „Már évek óta tervezett egy kutyákról szóló tévéműsort, jóval azelőtt, hogy Erzsébet királynő corgi kutyái hozzá kerültek volna. Más fajtájú kutyái is vannak. Egyetlen műsor sem szólt volna kizárólag a corgikról.”

Jelenleg Andrásnál van a néhai Erzsébet királynő két corgija.
A vitát tovább szította Richard Fitzwilliams királyi szakértő véleménye, aki szerint a királynő kutyáinak klónozása anyagi haszonszerzés céljából „hihetetlenül groteszk és rendkívül bizarr”.

Erzsébet királynő corgijai jelenleg Andrásnál vannak, a bukott herceget a minap kapták lencsevégre, ahogy a Wood Farmon sétáltatja őket

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
