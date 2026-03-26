True crime a királyi udvarból: mindent letarol a The Lady minisorozat

A true crime műfajának rajongói már jól tudják, hogy a valós történetek sok esetben sokkal sötétebbek, mint bármelyik kitalált krimi. Pontosan ezt a borzongató érzést hozza el a The Lady, amely március végén debütál az HBO Max kínálatában. A négyrészes minisorozat egy olyan bűnügyet dolgoz fel, amely egykor a brit királyi család közvetlen közelében zajlott és hosszú évekre megrázta a brit közvéleményt.

A The Lady minisorozat hetente egy résszel érkezik az HBO Maxra.

A történet középpontjában Jane Andrews áll, aki a kilencvenes években a királyi körökben dolgozott. Ám Andrews nem akárkinek volt a személyi öltöztetője: éveken át Sarah Ferguson, vagyis York hercegnéjének (aki, mostanság a botrányok miatt van középpontban) közvetlen munkatársaként tevékenykedett. Ahol egy olyan világba nyert betekintést, amelyről sokan csak magazinok lapjain olvasnak: exkluzív események, elit társaságok és a brit arisztokrácia belső körei.

Miről szól a The Lady sorozat?

A minisorozat azt mutatja be, hogy a hétköznapi háttérrel rendelkező Andrews hogyan jutott a brit elit közegébe. A felemelkedése szinte filmszerű: egy fiatal nő, aki a királyi udvar közelében dolgozik, és akinek az élete kívülről nézve szinte mesébe illő. A sztori azonban – ahogy a true crime-rajongók már sejthetik – korántsem végződik happy enddel.

A fordulópont akkor érkezik, amikor Andrews megismeri Thomas Cressman üzletembert. Kapcsolatuk kezdetben szenvedélyes románcként indul, tele intenzív érzelmekkel és nagy ígéretekkel. Ám a sorozat már korán jelzi: a felszín alatt repedések húzódnak.

A történet fokozatosan bontja ki a kapcsolat dinamikáját. A romantikus kezdetek után féltékenység, feszültség és konfliktusok jelennek meg. A sorozat egyik legizgalmasabb aspektusa éppen az, hogy nemcsak a bűntényre koncentrál, hanem arra is, hogyan alakul ki egy olyan érzelmi spirál, amely végül tragédiához vezethet. A feszültség csúcspontja természetesen a gyilkossági ügy. A történet szerint Cressmant brutálisan megölték, és a nyomozás végül Andrews felé vezetett, ami hatalmas médiavisszhangot hozott magával.