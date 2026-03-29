5 sorozat, amit ha szívesen visszanézel, akkor az intelligens emberek közé tartozol

Egy sorozat attól válik igazán jóvá, ha az üzenete és a tartalma értő rajongókra talál. Például senki nem gondol egy párkeresős realityre kulturális szórakozásként, de nem is ez a célja az a műsor készítőinek. Viszont vannak olyan gondolkodós sorozatok, amelyek szándékosan áthallásos monológokkal, kacifántos történetvezetéssel és okosan felépített karakterekkel és drámákkal dolgoznak, hogy kielégítsék az intelligens tévénézők igényeit.

Az intelligens emberek 5 kedvenc gondolkodós sorozata

A listán találhatunk fantasyt, sitcomot és nyomozós thrillert is. Egy dolog azonban közös a következő sorozatokban: újranézve mindegyik más élményt nyújt, mint elsőre.

1. Breking Bad (Totál szívás)

Sokan azért nem vágnak bele a magyar fordításban eléggé vicces címet kapó sorozatba, mert azt hiszik, hogy csupán egy huszadik drogsztoriról van szó. Ők nem is tévedhetnének nagyobbat! Ez a történet sokrétegű, és tele van szimbolikával és rejtett utalásokkal. Az emberi dráma szívbemarkoló és nem próbálja jónak beállítani a karaktereit, hanem megmutatja, hogy milyen következményei lehetnek a rossz döntéseknek. Ráadásul nem próbál jó képet festeni sem a drogot főző főszereplőkről, sem a kábítószerről. Csupán elénk tárja, hogy milyen mély a nyúl ürege, ha egyszer belevágsz.

2. Dark (Sötétség)

Aki egy könnyed kikapcsolódásra vágyik, az semmiképpen se indítsa el, ugyanis kevés a Darknál összetettebb és bonyolultabb sztorival megáldott sorozat van a streamingkínálatban. A sorozat a felszínen csupán egy időutazós-nyomozós történet, a mélyén azonban egy nyomasztó dráma, ami megmutatja, hogy nincsenek jók és rosszak, csupán emberek, akik bármit megtennének azért, hogy megváltoztassák a sorsukat, még akár másokat is hajlandóak feláldozni ezért. A Dark tipikusan az a sorozat, amelyet akárhányszor újra lehet nézni, biztos hogy találsz egy újabb elrejtett utalást vagy máshogy fogsz vélekedni valamelyik karakterről és a döntéseiről. Fullasztó élmény, ami pillanatok alatt beszippant és nem ereszt. Főzés mellé nem ajánlott, mert két perc után elveszíted a fonalat.