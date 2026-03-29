5 sorozat, amit ha szívesen visszanézel, akkor az intelligens emberek közé tartozol

Komáromi Bence
2026.03.29.
Vannak alkotások, amelyeknek nem titkolt szándéka, hogy egy fárasztó nap után eltereljék az emberek figyelmét, és csak szórakoztassák őket. Mellettük pedig vannak az igazi gondolkodós, odafigyelős sorozatok, amelyek a székhez szegeznek, és többszöri újranézés után is tartogatnak meglepetéseket.

Egy sorozat attól válik igazán jóvá, ha az üzenete és a tartalma értő rajongókra talál. Például senki nem gondol egy párkeresős realityre kulturális szórakozásként, de nem is ez a célja az a műsor készítőinek. Viszont vannak olyan gondolkodós sorozatok, amelyek szándékosan áthallásos monológokkal, kacifántos történetvezetéssel és okosan felépített karakterekkel és drámákkal dolgoznak, hogy kielégítsék az intelligens tévénézők igényeit.

Sorozatok, amelyeket imádnak az intelligens emberek
Sorozatok, amelyeket imádnak az intelligens emberek
Az intelligens emberek 5 kedvenc gondolkodós sorozata 

A listán találhatunk fantasyt, sitcomot és nyomozós thrillert is. Egy dolog azonban közös a következő sorozatokban: újranézve mindegyik más élményt nyújt, mint elsőre.

1. Breking Bad (Totál szívás)

Sokan azért nem vágnak bele a magyar fordításban eléggé vicces címet kapó sorozatba, mert azt hiszik, hogy csupán egy huszadik drogsztoriról van szó. Ők nem is tévedhetnének nagyobbat! Ez a történet sokrétegű, és tele van szimbolikával és rejtett utalásokkal. Az emberi dráma szívbemarkoló és nem próbálja jónak beállítani a karaktereit, hanem megmutatja, hogy milyen következményei lehetnek a rossz döntéseknek. Ráadásul nem próbál jó képet festeni sem a drogot főző főszereplőkről, sem a kábítószerről. Csupán elénk tárja, hogy milyen mély a nyúl ürege, ha egyszer belevágsz.

2. Dark (Sötétség)

Aki egy könnyed kikapcsolódásra vágyik, az semmiképpen se indítsa el, ugyanis kevés a Darknál összetettebb és bonyolultabb sztorival megáldott sorozat van a streamingkínálatban. A sorozat a felszínen csupán egy időutazós-nyomozós történet, a mélyén azonban egy nyomasztó dráma, ami megmutatja, hogy nincsenek jók és rosszak, csupán emberek, akik bármit megtennének azért, hogy megváltoztassák a sorsukat, még akár másokat is hajlandóak feláldozni ezért. A Dark tipikusan az a sorozat, amelyet akárhányszor újra lehet nézni, biztos hogy találsz egy újabb elrejtett utalást vagy máshogy fogsz vélekedni valamelyik karakterről és a döntéseiről. Fullasztó élmény, ami pillanatok alatt beszippant és nem ereszt. Főzés mellé nem ajánlott, mert két perc után elveszíted a fonalat.

3. Sherlock

Se szeri, se száma a nyomozós sorozatoknak. Mégis van egy, ami kiemelkedik a kínálatból. Az impozáns főszereplőpárossal rendelkező sorozat (Benedict Cumberbatch és Martin Freeman kettőse) csavart egyet az unalomig ismételt Sherlock Holmes-történeten, és napjainkba helyezte azt. Mélyen megbúvó hatalmi harcok és izgalmas nyomozások. Mentális problémák őszinte bemutatása és gondolkodást, odafigyelést igénylő történetvezetés. Mi más kellhet még hozzá, hogy kielégítsék az átlagnál többre vágyó nézőket? Talán egy olyan évadokon átívelő sztori, aminek a végén elgondolkozunk azon, hogy ez nem is egy krimisorozat, hanem egy pszichoanalízis, amely segítségével rengeteget tanulhatunk a szereplőkről és önmagunkról is.

4. Trónok harca

Kevés ember lepődik meg, ha azt mondjuk, hogy a világ talán legismertebb sorozata nem számít egy könnyű sorozatélménynek. Azonban bárki megtalálhatja benne a számára szimpatikus elemeket. Mindegy, hogy izgalmas harcokra, fondorlatos párbeszédekre, árulásra vagy szexre vágysz, a Trónok harca mindenből adagol egy kicsit. De az igazi nagysága abban rejlik, hogy annyira komplex a története, hogy hónapokig lehetne magyarázni, hogy ki kivel áll rokonságban, kinek mi a motivációja a harchoz és kit milyen trauma ért, ami miatt kardot rántott. Az pedig csak a hab a tortán, hogy kevés olyan középkori elemeket is tartalmazó sorozat van, ami ennyire őszintén és brutálisan mutatja be a trónért folyó küzdelmet. Ajánlott többször is újranézni, ha teljesen meg akarod érteni, hogy mi miért történik.

5. The Big Bang Theory (Agymenők)

A listánk legmeglepőbb tagja a világhírű sitcom lett. Az Agymenők sikere nem véletlen: úgy tud egyszerre vicces és izgalmas lenni, hogy közben a poénjai nagy részéhez intelligenciára van szükség, és ahhoz hogy értsük, hogy mi történik, folyamatosan koncentrálnunk kell a karakterekre és a köztük lezajló interakciókra. Tele van geek utalásokkal és tudományos poénokkal, mégsem erőltetett. Arról nem is beszélve, hogy minél tovább nézi az ember, annál jobban kikristályosodik, hogy a szereplők hihetetlen karakterfejlődésen mennek keresztül, és rengeteg tanulságot próbálnak átadni a nézőknek.

