Egy CIA-ügynök felfedi a nagy titkot: kémfilmek, melyek akár a valóságban is megtörténhettek volna

Ha eddig azt hitted, hogy a CIA csak a filmvásznon a szuperkémek játszótere, készülj fel egy izgalmas fejezetre. Egy volt ügynök állítása szerint a világ egyik legrejtélyesebb hírszerző szervezete tényleg képes lehet olyan dolgokra, amit a mozivászon is megirigyelne. Mutatjuk a legvalósághűbb kémfilmeket!

Néha a kémfilmek olyan hitelesek, hogy a való világban is megállnák a helyüket!

Valós jelenetek a kémfilmekben? A CIA korábbi tagja szerint Hollywood nem mindig túloz!

A LADbible szerint az ex-ügynök egy TikTok-videóban fejtette ki, hogy vajon „eltüntethetnek-e embereket anélkül, hogy bármi nyoma maradna”. Ez a kérdés nemcsak a kávé melletti pletykák kedvence a filmes közönség körében, hanem a valós hírszerzői munkában is felmerül — persze nem pont úgy, ahogy azt a Mission: Impossible-ban Tom Cruise-zal látjuk.

Egy CIA-ügynök szerint a valóság néha túléli a forgatókönyvet

Filmek és sorozatok sora mutatja be azt a titkos ügynököt, aki bármikor, bárhonnan elérheti a célját: high-tech kütyük, eldobható identitások, és mini robbanócukorkák komoly nemzetközi válsághelyzetekben.

Gondolj csak olyan klasszikusokra, mint az Ipi-apacs vagy a The Courier, ahol a háttérben kémek játszanak politikai sakkot olyan lépésekkel, amelyeket néha még a forgatókönyvírók sem mernek papírra vetni.

És hogy hol találkozik a valóság a fikcióval?

Az ex-ügynök felfedte, hogy a CIA-nál minden egyes kémfilmet megnéznek és megvizsgálnak. Sőt, azt is elárulta, hogy sok esetben még a forgatókönyvhöz és egy-egy jelenet miatt is felkeresik őket, hogy minél pontosabban át tudják adni a készítők a filmet.

Na de nézzük, mely filmek néznek ki úgy, mint egy valós kémsztori: Homeland: A belső ellenség, Beavatás.

A valós világban a hírszerzés egyre inkább digitális terepen zajlik: kamerák, algoritmusok és biometrikus adatok segítségével próbálják kiszűrni a potenciális célpontokat. Míg a filmekben egy zseniális kódtörő fél óra alatt feltöri a légkörbiztonsági rendszert, lekapcsolják az egész világ internetét, a valóságban ezek a folyamatok hosszú, összetett elemzéseket jelentenek, amelyek néha tényleg hollywoodi csavarokkal érnek fel.

Hiszen a valóságban is vannak történetek az emberről, aki egy egyszerű üzletember szerepében csempészett ki információkat két nagyhatalom között (The Courier) vagy épp olyan „filmbe illő” incidensek, amikor találkozunk kettős ügynökökkel és váratlan fordulatokkal.

És persze ott vannak a mai technikai fejlesztések is, amelyekkel egyre több adatot gyűjtenek globálisan — legyen az arc- vagy járásfelismerés vagy akár a digitális lábnyomaink követése. Ezek a módszerek már nemcsak a filmekben vagy a játékokban léteznek, hanem a valós hírszerzői eszköztár részét képezik.

Kémfilmek vs. valóság: Hollywood lazán játszik a tényekkel… de mi van, ha néha mégsem annyira lazán? Egy volt CIA-ügynök nyilatkozata kapcsán megnéztük, hogyan fonódik össze a kémfilmek fiktív világa a valós titkosszolgálati tevékenységekkel. Kiderült, hogy míg a „nyomtalan eltűnés” inkább filmes klisé, addig a CIA tényleg rendelkezik olyan eszközökkel és módszerekkel, amelyek sokak szerint hollywoodi szintre emelik a valóságot. Összességében tehát nem arról van szó, hogy a filmek pont úgy történnének meg az életben, hanem inkább arról, hogy a valóság annyira izgalmas és komplex, hogy a forgatókönyvírók gyakran innen merítik az ötleteiket.

