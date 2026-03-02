Most már biztos! Zendaya és Tom Holland teljes titokban összeházasodtak: stylistjuk erősítette meg a hírt

A 2026-os Actor Awards vörös szőnyegén Law Roach az Access Hollywood riporterének adott interjújában jelentette ki: „Az esküvő már megvolt”, majd nevetve hozzátette: „Lemaradtatok róla!” Amikor a riporter rákérdezett, viccelődik-e, Roach mosolyogva annyit felelt: „Igazat beszélek!” Természetesen sem Zendaya, sem Tom Holland képvselője nem reagáltak a hírre.

Most már biztos! Zendaya és Tom Holland összeházasodtak

Forrás: Getty Images North America

Zendaya és Tom Holland összeházasodtak – állította Law Roach stylist a március 1-jén megrendezett 2026-os Actor Awardson (korábban SAG-gála).

A pár 2024 végén, az ünnepek alatt jegyezte el egymást.

A találgatások 2025. január 5-én, a Golden Globe-gála után kezdődtek, amikor a rajongók kiszúrták, hogy a 29 éves Zendaya gyémántgyűrűje helyett karikagyűrűt visel a bal kezén. Ugyanezen a napon egy bennfentes a People magazinnak azt mondta: a szintén 29 éves Tom Holland már egy ideje készült a lánykérésre. „Mindig is őrülten szerelmes volt belé. Tudta, hogy ő az igazi.”

Zendaya és Tom Holland 10 éve vannak együtt

A páros kapcsolatáról először 2016-ban kezdtek pletykálni, miután együtt szerepeltek a Pókember: Hazatérés című filmben. Akkoriban mindketten azt hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk kizárólag baráti. 2017 júliusában azonban egy forrás már azt állította, hogy a forgatás idején kezdtek el randizni. Egy másik forrás arról beszélt, hogy mindketten rendkívül ambiciózusak, inspirálják egymást, és a humoruk is hasonló. „Szeretnek együtt nevetni, remekül érzik magukat egymás társaságában” – mondta. 2021-ben már nem tudtak tovább titkolózni: az Eufória és a Bosszúállók: Végjáték sztárját csókolózás közben fotózták le egy autóban.

