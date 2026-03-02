Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő Lujza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárpár

Most már biztos! Zendaya és Tom Holland teljes titokban összeházasodtak: stylistjuk erősítette meg a hírt

sztárpár esküvő Zendaya Tom Holland
Horváth Angéla
2026.03.02.
Újabb fordulat a Zendaya–Tom Holland-románcban: a pár stylistja, Law Roach azt állítja, a két világsztár már ki is mondta a boldogító igent. A kijelentés a 2026-os Actor Awardson – korábban SAG-gála – hangzott el.

A 2026-os Actor Awards vörös szőnyegén Law Roach az Access Hollywood riporterének adott interjújában jelentette ki: „Az esküvő már megvolt”, majd nevetve hozzátette: „Lemaradtatok róla!” Amikor a riporter rákérdezett, viccelődik-e, Roach mosolyogva annyit felelt: „Igazat beszélek!” Természetesen sem Zendaya, sem Tom Holland képvselője nem reagáltak a hírre.

Most már biztos! Zendaya és Tom Holland összeházasodtak
Most már biztos! Zendaya és Tom Holland összeházasodtak
Forrás: Getty Images North America
  • Zendaya és Tom Holland összeházasodtak – állította Law Roach stylist a március 1-jén megrendezett 2026-os Actor Awardson (korábban SAG-gála).
  • A pár 2024 végén, az ünnepek alatt jegyezte el egymást.

A találgatások 2025. január 5-én, a Golden Globe-gála után kezdődtek, amikor a rajongók kiszúrták, hogy a 29 éves Zendaya gyémántgyűrűje helyett karikagyűrűt visel a bal kezén. Ugyanezen a napon egy bennfentes a People magazinnak azt mondta: a szintén 29 éves Tom Holland már egy ideje készült a lánykérésre. „Mindig is őrülten szerelmes volt belé. Tudta, hogy ő az igazi.”

Zendaya és Tom Holland 10 éve vannak együtt

A páros kapcsolatáról először 2016-ban kezdtek pletykálni, miután együtt szerepeltek a Pókember: Hazatérés című filmben. Akkoriban mindketten azt hangsúlyozták, hogy kapcsolatuk kizárólag baráti. 2017 júliusában azonban egy forrás már azt állította, hogy a forgatás idején kezdtek el randizni. Egy másik forrás arról beszélt, hogy mindketten rendkívül ambiciózusak, inspirálják egymást, és a humoruk is hasonló. „Szeretnek együtt nevetni, remekül érzik magukat egymás társaságában” – mondta. 2021-ben már nem tudtak tovább titkolózni: az Eufória és a Bosszúállók: Végjáték sztárját csókolózás közben fotózták le egy autóban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Divatbaki a javából! 96 éves, méregdrága fülbevalót hagyott el Gwyneth Paltrow az Actor Awardson

Apró malőr árnyékolta be Gwyneth Paltrow fellépését a 2026-os Actor Awardson, de a színésznő egy pillanatra sem zökkent ki. A Marty Supreme stábjával lépett színpadra, ám a gondosan összeállított megjelenéséből hiányzott egy darab.

Könnyekig hatódott a közönség: halála után egy hónappal Actor-díjat kapott Catherine O'Hara

Egy hónappal halála után állva tapsolt a szakma Catherine O’Harának az Actor Awardon: a 2026-os Színész Díjátadón posztumusz ítélték neki a legjobb női színésznek járó elismerést vígjátéksorozat kategóriában a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért. A díjat alkotótársa és partnere, Seth Rogen vette át a nevében, beszéde pedig könnyekig meghatotta a közönséget.

Harrison Ford könnyek között mondott köszönetet: „Szerencsés fickó vagyok!”

Harrison Ford megható beszédet mondott, miután átvette a 2026-os Actor Awards életműdíját március 1-jén. A 83 éves színésznek több évtizedes filmes és televíziós munkásságáért ítéltek oda kitüntetést. A sztár beszédében feleségét, Calista Flockhartot is külön megemlítette, és közben el is érzékenyült.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu