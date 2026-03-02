Timothée Chalamet lepattintotta Kylie Jennert: ezzel a nővel érkezett a SAG-gálára – Fotó

Az idei díjátadószezonban eddig mindig Kylie Jenner kísérte el Timothée Chalamet-t a nagy eseményekre, az Actor Awardsra azonban édesanyját vitte magával a Marty Supreme főszereplője. A színész monokróm összeállítást választott: fehér inget és zakót viselt fekete nadrággal és cipővel. Az édesanyja, Nicole Flender ezzel szemben élénk rózsaszín ruhában érkezett.
- Timothée Chalamet az édesanyjával, Nicole Flenderrel érkezett az Actor Awardsra (korábban SAG-gála).
- Chalamet időről időre magával viszi az édesanyját a fontos eseményekre, decemberben ott volt a Marty Supreme premierjén is.
- Az idei díjátadószezonban Chalamet eddig mindig a barátnője, Kylie Jenner kísérte el.
Timothée Chalamet édesnyja büszke lehet a fiára
A március 1-jén, vasárnap megrendezett Actors Awardson anya és fia egymás mellett foglaltak helyet a nézőtéren. Timothée Chalamet édesanyja, Nicole Flender majd' kicsattant a büszeségtől, amikor fiát a színpadra szólítótták a Marty Supreme című film stábtagjaival, hogy átvegyék a legjobb szereposztásért járó díjat.
Timothée Chalamet nem először jelent meg az édesanyjával rangos eseményen. Decemberben a Marty Supreme New York-i premierjére is ő kísérte el. Akkor narancssárga dress code volt érvényben: Nicole Flender narancssárga ruhát és kiegészítőket viselt, míg a színész narancssárga Chrome Hearts öltönyben érkezett. Az eseményen Kylie Jenner is jelen volt.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: