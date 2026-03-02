Bakik és merészség a vörös szőnyegen: a 2026-os SAG-gála legnagyobb villantásai

Bár a SAG-gála (Screen Actors Guild Awards) gyakran csak az Oscar-gála előszobájaként van emlegetve, a divatvilág számára ez az egyik legizgalmasabb kifutó. Itt nemcsak a díjak, hanem a ruhaköltemények is főszerepet kapnak, a sztárok pedig imádják feszegetni a határokat. Összegyűjtöttük az este legmerészebb szettjeit: mutatjuk, kik azok, akik lázadtak a dress code ellen!

SAG-gála 2026: villantások és divatbakik a vörös szőnyegen A SAG Awards a díjátadó szezon egyik fontos megállója. Ez az esemény előzi meg a nagy Oscar-gálát, így a verseny és a sztármegjelenések felfokozódnak.

A hagyományosan elvárt estélyi ruhák mellett idén különleges dress code határozta meg az est stílusát.

Egyesek ezt az alkalmat gondolták a legmegfelelőbbnek merészségük fitogtatására. Mutatjuk, ki, hogyan szegte meg a vörös szőnyeg szabályait!

A SAG-gála történelmében ez volt az első év, amikor konkrét dress code-ot és stílusirányzatot szabtak meg. A 20-as és 30-as évek aranykorának, a klasszikus hollywoodi glamournak a megidézése, modern köntösbe csomagolva volt a tematika, amely egyeseknek zseniálisan, másoknak viszont ízléstelenül sikerült. A korszak ihlette divatba nem férnek bele a teljesen áttetsző meztelenruhák, és a köldökig érő kivágások sem. Úgy tűnik, egyesek elfelejtették, hogy a vintage éra a titokzatosságról és az eleganciáról szólt.

Teyana Taylor

A színésznő extravagáns és megosztó szettjeiről híres, ami ezen az eseményen sem maradhatott el. A testhez simuló, festett mintájú estélyi ruhát Thom Browne tervezte, és bár gyönyörű kreáció volt, korántsem illett az est tematikájába. Amikor az Old Hollywoodra gondolunk, nem egy testfestésre hajazó ruha lebeg a szemünk előtt.

Gwyneth Paltrow

Ez a fekete Givenchy estélyi talán megfelelt volna egy kevésbé szigorú eseményre, de ide túl sokat mutatott. Bár meg kell hagyni, Gwyneth legalább megpróbált a dress code tematikáján belül maradni, az áttetsző és mélyen dekoltált kreáció mégsem érte el a kívánt hatást.

Jenna Ortega

A fiatal színésznő nagyanyáink neglizséjére hajazó Christian Cowan-ruhában érkezett. Bár beleillett a vintage esztétikába, inkább tűnt fehérneműnek, mint vörös szőnyeges estélyinek.