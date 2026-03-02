Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bakik és merészség a vörös szőnyegen: a 2026-os SAG-gála legnagyobb villantásai

Variety - Gilbert Flores
világsztárok SAG-gála vörös szőnyeg
Néha még a legfényesebb csillagok is letérnek a jó ízlés útjáról. Az idei SAG-gála bebizonyította, hogy a vörös szőnyeg egyszerre a kifinomult elegancia és a divatkatasztrófák helyszíne. Mutatjuk az est legbevállalósabb megjelenéseit!

Bár a SAG-gála (Screen Actors Guild Awards) gyakran csak az Oscar-gála előszobájaként van emlegetve, a divatvilág számára ez az egyik legizgalmasabb kifutó. Itt nemcsak a díjak, hanem a ruhaköltemények is főszerepet kapnak, a sztárok pedig imádják feszegetni a határokat. Összegyűjtöttük az este legmerészebb szettjeit: mutatjuk, kik azok, akik lázadtak a dress code ellen! 

SAG-gála 2026
A 2026-os SAG-gála legnagyobb villantásai.
Forrás: Getty Images North America

SAG-gála 2026: villantások és divatbakik a vörös szőnyegen

  • A SAG Awards a díjátadó szezon egyik fontos megállója. Ez az esemény előzi meg a nagy Oscar-gálát, így a verseny és a sztármegjelenések felfokozódnak. 
  • A hagyományosan elvárt estélyi ruhák mellett idén különleges dress code határozta meg az est stílusát. 
  • Egyesek ezt az alkalmat gondolták a legmegfelelőbbnek merészségük fitogtatására. Mutatjuk, ki, hogyan szegte meg a vörös szőnyeg szabályait!

A SAG-gála történelmében ez volt az első év, amikor konkrét dress code-ot és stílusirányzatot szabtak meg. A 20-as és 30-as évek aranykorának, a klasszikus hollywoodi glamournak a megidézése, modern köntösbe csomagolva volt a tematika, amely egyeseknek zseniálisan, másoknak viszont ízléstelenül sikerült. A korszak ihlette divatba nem férnek bele a teljesen áttetsző meztelenruhák, és a köldökig érő kivágások sem. Úgy tűnik, egyesek elfelejtették, hogy a vintage éra a titokzatosságról és az eleganciáról szólt. 

Teyana Taylor SAG-gála
Teyana Taylor a 2026-os SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images North America

Teyana Taylor  

A színésznő extravagáns és megosztó szettjeiről híres, ami ezen az eseményen sem maradhatott el. A testhez simuló, festett mintájú estélyi ruhát Thom Browne tervezte, és bár gyönyörű kreáció volt, korántsem illett az est tematikájába. Amikor az Old Hollywoodra gondolunk, nem egy testfestésre hajazó ruha lebeg a szemünk előtt.

Gwyneth Paltrow SAG-gála
Gwyneth Paltrow a SAG Awards vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Gwyneth Paltrow  

Ez a fekete Givenchy estélyi talán megfelelt volna egy kevésbé szigorú eseményre, de ide túl sokat mutatott. Bár meg kell hagyni, Gwyneth legalább megpróbált a dress code tematikáján belül maradni, az áttetsző és mélyen dekoltált kreáció mégsem érte el a kívánt hatást.  

Jenna Ortega SAG-gála
Jenna Ortega a 2026-os SAG-gálán.
Forrás:  Getty Image

Jenna Ortega  

A fiatal színésznő nagyanyáink neglizséjére hajazó Christian Cowan-ruhában érkezett. Bár beleillett a vintage esztétikába, inkább tűnt fehérneműnek, mint vörös szőnyeges estélyinek. 

Kristen Bell SAG-gála
Kristen Bell a SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

Kristen Bell 

A gála műsorvezetőjeként kiemelten fontos volt, hogy Kristen Bell milyen kreációban jelenik meg. Az ezüstös, grandiózus ruha gyönyörű volt, de a legtöbben csak a mély V-kivágásra tudtak koncentrálni. A haute couture költeményt Georges Hobeika tervezte. 

Li Jun Li SAG-gála
Li Jun Li vörös szőnyeges ruhája a SAG-gálán.
Forrás:  Getty Image

Li Jun Li 

A SAG-gála legmegosztóbb ruhája címet Li Jun Li zsebelte be. Az Aadnevik-kreáció oldalt teljesen nyitott volt, így a hatalmas villantás kockázata minden lépésénél ott lebegett. A piros, flitteres ruha túl modern volt az idei dress code-hoz, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen darab hatalmas botránynak számított volna még a ’30-as években is. 

