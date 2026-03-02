Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mindenkit átvert a világhírű sminkmester? Azt állítja, ő volt Jim Carrey a Cézar-díjátadón

csalás Párizs Jim Carrey César-díj
Szabados Dániel
2026.03.02.
Napok óta találgatnak a közösségi médiában arról, valóban Jim Carrey jelent-e meg február 26-án a párizsi César-díjátadón. A színész új frizurája sokak szerint annyira szokatlan volt, hogy többen megkérdőjelezték: tényleg ő állt a színpadon. A történetbe most egy világhírű sminkmester is beleszólt.

Alexis Stone – aki extrém, sokszor meghökkentően élethű átalakulásairól ismert – az Instagramon azt állította, ő bújt Jim Carrey bőrébe a párizsi César-gálán. „Alexis Stone Jim Carrey szerepében Párizsban” – írta friss bejegyzésében. A poszthoz két fotót mellékelt Carreyről, valamint egy képet egy maszkról, műfogakról és egy sötét parókáról, amely kísértetiesen hasonlított a színész új, fekete hajára.

A világhírű sminkmester, Alexis Stone azt állítja, ő volt Jim Carrey a César-gálán
Forrás: Instagram / Life.hu

A találgatásoknak az is alapot adott, hogy Alexis Stone valóban Párizsban járt a közelmúltban, így elméletben akár jelen is lehetett az eseményen. A kérdés azonban továbbra is az: mennyi valóságalapja van az állításnak?

Alexis Stone világhírű sminkmester Jim Carrey bőrébe bújt

Több jel is arra utal, hogy inkább provokatív húzásról, semmint tényleges leleplezésről van szó. A maszkról közzétett fotó sokak szerint mesterséges intelligenciával generált kép. Ennél is fontosabb érv, hogy Jim Carrey a díjátadón franciául mondta el köszönőbeszédét, ráadásul jól ismert mimikáját és jellegzetes grimaszait is hozta. Alexis Stone kivételesen tehetséges sminkmester, ennek ellenére a szakértők szerint szinte kizárt, hogy ennyire pontosan vissza tudta volna adni Jim Carrey mimikáját. Mindezek alapján nagy valószínűséggel maga a valódi Jim Carrey láthattuk a César-gálán – a sminkmester bejegyzése pedig inkább csak figyelemfelkeltés volt. 

 

