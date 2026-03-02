Mindenkit átvert a világhírű sminkmester? Azt állítja, ő volt Jim Carrey a Cézar-díjátadón

Alexis Stone – aki extrém, sokszor meghökkentően élethű átalakulásairól ismert – az Instagramon azt állította, ő bújt Jim Carrey bőrébe a párizsi César-gálán. „Alexis Stone Jim Carrey szerepében Párizsban” – írta friss bejegyzésében. A poszthoz két fotót mellékelt Carreyről, valamint egy képet egy maszkról, műfogakról és egy sötét parókáról, amely kísértetiesen hasonlított a színész új, fekete hajára.

A világhírű sminkmester, Alexis Stone azt állítja, ő volt Jim Carrey a César-gálán

Forrás: Instagram / Life.hu

A találgatásoknak az is alapot adott, hogy Alexis Stone valóban Párizsban járt a közelmúltban, így elméletben akár jelen is lehetett az eseményen. A kérdés azonban továbbra is az: mennyi valóságalapja van az állításnak?

Több jel is arra utal, hogy inkább provokatív húzásról, semmint tényleges leleplezésről van szó. A maszkról közzétett fotó sokak szerint mesterséges intelligenciával generált kép. Ennél is fontosabb érv, hogy Jim Carrey a díjátadón franciául mondta el köszönőbeszédét, ráadásul jól ismert mimikáját és jellegzetes grimaszait is hozta. Alexis Stone kivételesen tehetséges sminkmester, ennek ellenére a szakértők szerint szinte kizárt, hogy ennyire pontosan vissza tudta volna adni Jim Carrey mimikáját. Mindezek alapján nagy valószínűséggel maga a valódi Jim Carrey láthattuk a César-gálán – a sminkmester bejegyzése pedig inkább csak figyelemfelkeltés volt.

