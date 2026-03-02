Könnyekig hatódott a közönség: halála után egy hónappal Actor-díjat kapott Catherine O'Hara

Catherine O'Hara elnyerte a 2026-os Actor-díjátadón (korábban SAG-gála) a legjobb női színésznek járó díjat a vígjátéksorozatok kategóriában március 1-jén. O’Hara a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért nyerte el a kitünetést, egy hónappal azután, hogy január 30-án, pénteken 71 éves korában elhunyt. Seth Rogen – aki a The Studio című sorozatban másik főszereplője és egyben egyik alkotója is – vette át Chatherine O’Hara nevében a díjat.

Catherine O'Hara posztumusz elismerést kapott az Award-gálán

Forrás: Getty Images

Actor Award: Catherine O'Hara posztumusz kitüntetést kapott

A január 30-án, 71 éves korában elhunyt színésznőt a The Studio Patty Leigh-jeként nyújtott alakításáért tüntették ki. A március 1-jén, vasárnap rendezett gálán Seth Rogen, az Apple TV sorozatának főszereplője és egyik alkotója érzelmes szavakkal emlékezett meg a színésznőről.

„Megkértek, hogy vállaljam el azt a nagyon szomorú megtiszteltetést, hogy Catherine O’Hara nevében átvegyem ezt a díjat” – kezdte beszédét. Hozzátette: biztos benne, hogy a színésznő számára különösen sokat jelentett volna z az elismerés. Seth Rogen arról is beszélt, mennyire nagy hatással volt rá az a nagylelkűség és kedvesség, amely O’Harát jellemezte. „Az elmúlt hetekben leginkább azt csodáltam benne, milyen figyelmes és előzékeny volt, ugyanakkor pontosan tudta, milyen kivételes képességekkel járul hozzá a munkánkhoz” – mondta.

A beszéd egyik legemlékezetesebb része az volt, amikor Rogen felidézte: O’Hara szinte minden forgatási nap előtt e-mailt küldött neki és alkotótársának, Evan Goldbergnek. „Nem mondtam el a többi színésznek, mert nem akartam, hogy ötleteket kapjanak, de szinte minden este írt egy üzenetet. Mindig így kezdődött: ‘Helló, remélem, megfontoljátok a következőket.’ Aztán következett a jelenet teljesen átírt változata, amelyben ő is szerepelt, és szó szerint nemcsak a saját karakterét tette jobbá, hanem az egész jelenetet és a sorozatot is.”

Rogen szerint Catherine O’Hara példát mutatott abban, hogy a zsenialitás és a kedvesség nem zárják ki egymást. Beszéde végén arra biztatta a jelenlévőket és a nézőket, hogy mutassák meg a fiatalabb generációnak is a színésznő munkásságát. „Szerencsések voltunk, hogy egy olyan világban élhettünk, ahol megosztotta velünk a tehetségét” – zárta gondolatait.