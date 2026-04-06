2026. ápr. 6., hétfő

A mi történetünk: Eszter és Ádám − Valóra válik a fiatal pár álma, életük első közös otthonában élhetnek

A TV2 doku-realytijében megismerkedhetünk Kolozsi Ádámmal és menyasszonyával, Eszterrel. A mi történetünk fiatal párja Putnokon él: most vásárolják meg első közös otthonukat és gyereket szeretnének.

Kolozsi Ádám és Eszter szeptemberben házasodnak össze. Boldog kapcsolatban élnek, ami azért is működik jól, mert a közös értékeken alapul: ugyanis mindkettőjük életében nagy szerepet játszik a vallás, a család, és az ebből fakadó értékek. Közös házat szeretnének vásárolni, és alig várják, hogy gyerekük legyen. A TV2 A Mi történetünk műsorában az ő útjukat is követhetjük. 

A mi történetünk, Kolozsi Ádám és menyasszonya, Eszter.
Forrás: TV2

A mi történetünk: Eszter és Ádám otthont teremt

Eszter és Ádám jelenleg a férfi édesanyjánál élnek. Bár nagyon boldogok itt, a fiatal pár már a közös otthon vásárlását tervezi. Ha hamarosan elköltöznek Ádám édesanyjától, aki bár szívesen látja házában fiát és leendő menyét, tudja, ez az élet rendje. Eszter a TV2 A mi történetünk kamerái előtt elmondja, a kertes ház, amit meg is néznek a műsorban, eddig csak álom volt, de most valósággá válik. Bár az ingatlanhoz hitelt kell felvenniük, Debóra, a hitelügyintéző megnyugtatja a fiatalokat, hogy most sok támogatásra van lehetőségük

Mivel ez az első otthonuk, így igénybe vehetik a fix 3%-os kamattámogatott lakáshitelt, mivel gyermeket is szeretnének a közeljövőben, így a CSOK+-ra, és a babaváróra, és a falusi CSOK-ra is van lehetőségük. 

A fiatalok nagyon örülnek a hírnek, mivel az SZJA-mentességgel sok pénzt tudtak félretenni a házvásárláshoz, így valóra váltak az álmaik.

Folytatódik A mi történetünk: hétfőn 22.15-kor a TV2-n!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
