A mi történetünk: Eszter és Ádám − Valóra válik a fiatal pár álma, életük első közös otthonában élhetnek

Kolozsi Ádám és Eszter szeptemberben házasodnak össze. Boldog kapcsolatban élnek, ami azért is működik jól, mert a közös értékeken alapul: ugyanis mindkettőjük életében nagy szerepet játszik a vallás, a család, és az ebből fakadó értékek. Közös házat szeretnének vásárolni, és alig várják, hogy gyerekük legyen. A TV2 A Mi történetünk műsorában az ő útjukat is követhetjük.

Eszter és Ádám jelenleg a férfi édesanyjánál élnek. Bár nagyon boldogok itt, a fiatal pár már a közös otthon vásárlását tervezi. Ha hamarosan elköltöznek Ádám édesanyjától, aki bár szívesen látja házában fiát és leendő menyét, tudja, ez az élet rendje. Eszter a TV2 A mi történetünk kamerái előtt elmondja, a kertes ház, amit meg is néznek a műsorban, eddig csak álom volt, de most valósággá válik. Bár az ingatlanhoz hitelt kell felvenniük, Debóra, a hitelügyintéző megnyugtatja a fiatalokat, hogy most sok támogatásra van lehetőségük.

Mivel ez az első otthonuk, így igénybe vehetik a fix 3%-os kamattámogatott lakáshitelt, mivel gyermeket is szeretnének a közeljövőben, így a CSOK+-ra, és a babaváróra, és a falusi CSOK-ra is van lehetőségük.

A fiatalok nagyon örülnek a hírnek, mivel az SZJA-mentességgel sok pénzt tudtak félretenni a házvásárláshoz, így valóra váltak az álmaik.

