A mi történetünk: Sipos Mihály: "Kinek való a tanyasi élet és kinek nem?"

Az önfentartó gazdálkodó Sipos Mihály és családja pár éve elkezdtek a tanyán gyakorlatorientált szakmai napokat tartani. A mi történetünkben arról is beszélnek, hogy azt a tudást és értéket, amit ők már megszereztek, tovább kell adni azoknak, akik nyitottak az élelmiszer-önellátásra és a tanyasi életre.

A mi történetünk: Sipos Mihály és felesége, Krisztina.

Forrás: TV2

Birkanyírás a tanyán: szakmai nappal folytatódik A mi történetünk

A mi történetünk hétfői epizódjában a birkanyírás technikáját mutatják be Mihályék, akik a városi életet cserélték a tanyasi létre. Ehhez csatlakozik most Tummerer Ildikó, borász, Helt Enikő, solymász és Halmai Péter, aki egy vendégházat üzemeltet. A gazda és vendégei munka közben a vidéki életről beszélgetnek.

Enikő úgy gondolja, jelentősen nőtt az utóbbi időkben azoknak a száma, akik kimennek tanyára és megpróbálnak ott egy életet felépíteni és elérni, hogy önellátók legyenek. Péter hozzátette, a tiszta élelmiszer az egészségnek az alapja, amit csak ennek az életformának köszönhetően tud előállítani.

Mihály örül, hogy a vendégei is látják az élelmiszer-önellátás és a tanyasi élet értékeit, ugyanis nagyon sokan nincsnek ezzel tisztában. Hozzáteszik, sok gyerek az állatokat sem ismeri. Úgy gondolják, ki kellene hozni ide a kicsiket és megmutatni nekik ezt a világot, mert csak így kerülhetnek közelebb ehhez a miliőhöz. Mihály már korábban is beszélt arról, hogy az ő gyerekei miként élik meg a természetközeli életet és az hogyan válik az előnyükre.

Folytatódik A mi történetünk: hétfőn 22.15-kor a TV2-n!

