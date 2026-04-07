Felejtsd el a platinaszőkét! Ez a természetes árnyalat hódít 2026 tavaszán

Az őzikeszőke haj szupernépszerű lesz 2026 tavaszán, mindenki ezt a színt kéri most a fodrászoktól. Azoknak ajánljuk, akik szeretik a plastinszőkét, de valami természetesebbre vágynak.

Kate Moss lánya, Lila Moss is őzikeszőke hajszínt visel

Forrás: profimedia

Az őzikeszőke egy krémes árnyalat, amely color melting technikával készül, és a közép szőke árnyalatokkal játszik.

Az őzikeszőke árnyalat ideális választás, ha nem szeretnél havonta tőfestésre járni, és természetesebb hajszínt szeretnél a platinaszőkénél.

2026 tavaszát az őzikeszőke haj uralja

A bambiárnyalat leuralta a divat és szépségipart. 2026-ban meghatározó trend lett az őzikeminta, de TikTokon szuper népszerű a bambismink is. Most pedig már a fodrászszalonokba is betört, így megszületett az őzikeszőke hajszín. Idén év elején már láthattuk a tejestea hajszín felfutását, és legalább ilyen népszerű lesz az őzikeszőke is.

Forrás: GettyImages

Az őzikék kecsességése és lágysága ihlette meg a fodrászokat, így jött létre a "fawn blonde" azaz az őzgida szőke hajszín. Jenna Perry, a hírességek hajszínező szakembere is ezt tartja az idei év egyik vezető árnyalatának.

Gwyneth Paltrow is az őzikeszőkét kedveli

Forrás: AFP

A könnyű, bársonyos szőke hajszín meleg és hideg tónusokat egyaránt magában foglal. Az őzgidák szőre is tartalmaz hűvös fehéret, bézs-szürkésbarnát és meleg vöröses árnyalatokat, úgy a fawn blonde sem egyértelműen hideg vagy meleg árnyalat, ezért szinte mindenkinek jól áll. Ideális esetben sötétebb hajtövet festenek hozzá, majd color melting festési technikával egybemossák az árnyalatokat, így érik el a lehető legtermészetesebb megjelenést.

