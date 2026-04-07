A nosztalgikus pillekalaptól a vintage horgolt sapkáig: a nagy 2026-os fejfedő-kalauz

Az extravagáns és izgalmas fejdíszek végleg átvették az uralmat a szezon kifutói felett. Idén egy egyedi kalap vagy sapka messze nagyobbat üt, mint egy limitált sneaker vagy egy méregdrága dizájner táska. Legyen szó kézzel horgolt kreációkról vagy az örök klasszikus baseballsapkáról: 2026 a fej- és hajkiegészítők éve! Mutatjuk a legvagányabb fazonokat, amelyek most minden divatrajongó számára kötelező darabok!

A baseballsapka és a kötött kalap is nosztalgikus stílusban hódít.

Forrás: Getty Images Europe

Baseballsapka, horgolt fejdíszek és rengeteg nosztalgia Az idei évben minden retró sapka és kalap előkerül a gardróbunk mélyéről.

A divatvilág nosztalgiamániája most hivatalosan is a kalapokban talált otthonra. Idén minden rég elfeledett fazon visszatér, és mind másik korszakból. Sosem gondoltuk volna, de az Igazából szerelem-hangulatú pékfiú-sapkák és a Jackie Kennedyt idéző elegáns pillekalapok teljesen leuralták 2026 utcai divatját. Nézd meg a legjobb inspirációs képeket és a sapkatrendeket!

Sapkatrendek 2026-ban

Horgolt sapka

A Spinédzserek film óta tudjuk, hogy a horgolt sapka igazi it girl kiegészítő. A ‘90-es évekbeli fazon most igazi aranykorát éli, legyen sző krém, fekete vagy burundi színekről, a lyukmintás fejdísz kötelező. Bár a horgolt sapka évtizedek óta velünk van, de a varázsa mit sem kopott. Egyszerre lázadó és játékos – nem csoda, hogy idén tavasszal a divatvilág bennfentesei mindennel is kombinálják. A napsütést élvezők koordinált tavaszi szettekhez párosítják, míg a skandináv stílus királynői a Koppenhágai Divathét legvadabb, maximalista outfitjeit teszik teljessé vele.

Forrás: Getty Images Europe

Ellenzős sapka, de hátrafelé!

A '80-as évek hiphop-kultúrájával berobbanó, hátrafelé fordított ellenzős sapka évtizedek óta a streetwear megkerülhetetlen alapköve. Ez a tipikus retró stílus a 90-es években vált igazán ikonikussá olyan arcoknak köszönhetően, mint Samuel L. Jackson vagy Eminem – abból a korszakból, amikor a maszkulin vonalvezetés jelentette a laza elegancia csúcsát. Most azonban a modern maximalisták kiegészítő-tárában tér vissza, méghozzá újult erővel. Ez a darab egyfajta élt ad a megjelenésnek. Hanyagul elegáns, hangosan nosztalgikus, és pont az az apró részlet, amit a sasszemű divatrajongók azonnal kiszúrnak és elismernek.