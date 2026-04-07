50 év után újra együtt Charlie angyalai: így néznek ki ma az egykori szexszimbólumok

A PaleyFest nevű rendezvényén tartott találkozó nemcsak nosztalgikus pillanatokat hozott, hanem azt is megmutatta, mekkora hatása volt a Charlie angyalai című sorozatnak.

Chery Ladd, Jaclyn Smith és Kate Jackson - Charlie angyalai

50 éves a Charlie angyalai című sorozat: újra együtt a gyönyörű főszereplők

A Charlie angyalai egykori főszereplői hétfő este a Los Angeles-i PaleyFesten álltak újra együtt a kamerák elé, hogy megemlékezzenek a kultikus sorozat 50. évfordulójáról. Kate Jackson, Jaclyn Smith és Cheryl Ladd mosolyogva pózoltak, hatalmas feltűnést keltve a vörös szőnyegen: Jackson fekete-fehér összeállítást viselt, míg Smith és Ladd pasztellszínekben érkezett.

Kate Jackson, Jaclyn Smith és Cheryl Ladd

A jubileumi találkozón a színésznők visszaemlékeztek a sorozat indulására is. Kate Jackson a People magazinnak adott interjújában felidézte, milyen váratlanul robbant be a Charlie angyalai: „A Charlie angyalai mindenkit meglepett, senki sem gondolta, hogy így beindulunk – jó, ezt részben Farrah ikonikus poszterének köszönhetjük –, a pilot epizód áttörte az üvegplafont.” Hozzátette, hogy a siker egyik napról a másikra jött: „Hasonlítottunk a rocksztárokra. Amikor Cheryl a második évadban csatlakozott hozzánk, hozzáadott egy különleges, csak rá jellemző elemet, és az őrület folytatódott.”

A három színésznő közös nyilatkozatában hangsúlyozta: a sorozat nem csupán könnyed szórakoztatást nyújtott, hanem fontos üzenetet is közvetített.

„Büszkék vagyunk arra, hogy hetente egy órára szórakoztathattuk a tévénézőket, hogy elfelejthessék gondjaikat, és ezzel egyidejűleg inspirálhattuk és megerősíthettük a fiatal nőket szerte a világon” – fogalmaztak.

A Charlie angyalai 1976 és 1981 között futott az ABC csatornán. Az első évadban Kate Jackson, Jaclyn Smith és a 2009-ben elhunyt Farrah Fawcett játszották a főszerepeket, a szereplőgárda azonban később többször is változott. Cheryl Ladd 1977-ben, az első évad után csatlakozott, miután Fawcett a filmes karrierje miatt távozott. Két évvel később Jackson is elhagyta a sorozatot, helyére előbb Shelley Hack, majd Tanya Roberts érkezett, aki 2021-ben hunyt el. Jaclyn Smith volt az egyetlen, aki a széria mind az öt évadában szerepelt.