A csivavák eredetileg némák voltak: így váltak szakrális ebekből mini státuszszimbólumokká

A kétezres évek cicababáinak legtrendibb kiegészítője nem valami táska vagy napszemüveg, hanem egy öleb volt. Doktor Szöszi, illetve Paris Hilton csivavái státusszimbólummá tették a fajt, melyek legalább annyi embert kergetnek ki a világegyetemből, mint amennyien rajonganak értük. Lássuk be, a világ legkisebb kutyafajtájának agresszivitása, fejhangon való ugatása, valamint bizarr külseje miatt okkal lopja ki magát az emberek szívéből. Azonban ha megvizsgáljuk a csivava eredetét, egy figyelemre méltó történet részesei lehetünk, mely jóval az aztékok előtt kezdődött.

A csivava története több, mint 10 000 évre nyúlik vissza.

Csivavatörténelem A csivavák őse egy techichi nevű faj volt, melyet a toltékok tenyésztettek szakrális célokra.

Az aztékok szakrális célokra áldozták őket.

Amikor a 16. században megérkeztek a spanyol gyarmatosítók, európai fajokkal keveredett.

19. századtól kezdve terjedt el Európában és az Egyesült Államokban.

Az azték kultúra szent kutyái

Figyelembe véve, hogy milyen hangosak képesek lenni, meglepő lehet hallani, hogy a csivavák őse egy techichi névre hallgató dundi, néma kutyafajta volt. Sokan tévesen hiszik azt, hogy az aztékok kezdték meg tenyésztését, pedig ez a megtisztelő cím egy korábbi indián civilizáció, a tolték kultúra érdeme, akik egészen a 12. századig tenyésztették a testes, csivavaszerű fülekkel és koponyával megáldott állatot.

Egy techichiről készült szobor.

Amikor az azték civilizáció átvette a stafétát, ők is folytatták a kutyák tenyésztését: a mexikói meztelen kutya ősével keresztezték a techichit, létrehozva a mai csivavák előképét. Azonban Mexikó ősi népe nem hobbiállatként tartotta a kutyafajtát: úgy hitték, hogy a halott nemesek lelkének kísérő kell a túlvilágra, a csivava szelleme pedig képes elvinni a végcélig.

Éppen ezért amikor egy előkelő azték jobblétre szenderült, egy csivavát is feláldoztak rituális keretek között és mellé temették.

Régészeti bizonyítékok alapján a prekolumbián arisztokrácia nagy falkákban tartotta a csivava kutyákat, melyek olykor több száz főre dagadtak. Egy ilyen kutya értékes fizetőeszköz, vagyontárgy volt akkoriban, ám az évszázadok folyamán hétköznapi kedvencekké váltak, amik valamennyi társadalmi réteg otthonaiban ott voltak.