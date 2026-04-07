2026. ápr. 7., kedd

Kim Kardashian és Lewis Hamilton nem titkolóznak tovább: már hivatalos, hogy együtt vannak

Horváth Angéla
2026.04.07.
Látványos videóval tisztázta a pletykákat Lewis Hamilton: az autóversenyző Instáján végre felbukkant Kim Kardashian is, ezzel pedig gyakorlatilag hivatalossá tették a kapcsolatukat.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton egy Instagramon megosztott videóval vállalták fel a kapcsolatukat április 6-án. A Forma–1-es világbajnok a felvételen driftel és száguldozik, majd amikor megáll, az anyósülésről Kim Kardashian mosolyog ki. 

Kim Kardashian Lewis Hamilton Ferrarijából mosolyog ki
Forrás: Instagram

A videóban Lewis Hamilton egy piros Ferrari F40-es volánja mögött ül, és a híres Daikoku parkolóban köröz vele. A felvétel végén feltűnik Kim Kardashian is, amikor az autó megáll, és a kamera rá közelít, nevetve annyit mond: „Ez őrület.”

 

Március végén a People magazin már írt arról, hogy a páros együtt tartózkodik Tokióban. Kim Kardashian három kisebb gyermeke – a 10 éves Saint, a 9 éves Chicago és a 6 éves Psalm – is velük utazott, sőt, Khloé Kardashiant és gyerekeit sem hagyták otthon.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton: a pilóta lenyűgözte Kanye West exfeleségét

Egy bennfentes a magazinnak azt nyilatkozta: Hamilton könnyed, energikus személyiség, és Kardashian családja nagyon kedveli. Egy másik forrás szerint a valóságshow-sztár odavan az autóversenyzőért, és bár mindketten elfoglaltak, igyekeznek minél több időt együtt tölteni.

„Ez több, mint egy futó kapcsolat” – fogalmazott a forrás, hozzátéve, hogy Kim Kardashian figyelmét nem könnyű felkelteni, de a Forma–1-es sztár egyszerűen lenyűgözte. 

Kim Kardashianról és Lewis Hamiltonról az Oscar-gála után kezdtek megint pletykálni: Hamilton egy szívecskés emojival reagált Kardashian fotóira, amik a díjátadón készültek róla. A mostani videó után azonban nem maradt kérdés: a kapcsolatuk új szintre lépett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
