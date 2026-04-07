Lusta lányok kedvence: amerikai kalácsmentő forró almás desszert

Vannak napok, amikor egyszerűen semmi kedvünk sincs a konyhában álldogálva sütögetni, mégis jólesne valami igazán kényeztető finomság. A kalács erre tökéletes alap: puha, édeskés, és pillanatok alatt új életre kel a sütőben egy egyszerű almás süteményként. Nem bonyolult és elképesztően ínycsiklandó, épp az, amit egy amerikai stílusú gyors süteménytől várnánk.
Kevés munka, brutálisan finom végeredmény: ez az amerikai stílusú almás sütemény
- Pár perc alatt összeállítható, mégis teljes értékű desszert.
- A munka nagy részét a sütőd végzi, így nem veszi el az idődet.
- Egyszerűen elkészíthető, így nem kell konyhatündérnek lenned hozzá.
- Melegen, egy gombóc fagyival egyszerűen verhetetlen.
Ha egy fokkal nosztalgikusabb desszertre vágysz a mennyei bikinibarát citromos brownie-nál, de nem szeretnél egy olyan komoly édességbe belevágni, mint a piskótavariációk, akkor hidd el, megérkeztél. Ez a desszert valahol a gyors sütemény, a mákos guba és a puding határán mozog. A kalács magába szívja a krémes, vaníliás-tejes keveréket, miközben az almás réteg puhára sül és karamellás ízjegyekkel fogja át az almás süteményedet. Az eredmény egy szaftos, gazdag ízvilágú és laktató desszert, amit szinte lehetetlen elrontani.
Az amerikai egyszerű és gyors almás sütemény receptje
Tejes mix hozzávalói:
- 240 ml tej
- 240 ml tejszín
- 110 g kristálycukor
- 1 tk vanília aroma
- 1 tk fahéj
- 4 tojás
- 10-12 szelet házilag készült kalács (de tökéletes a bolti is)
Almás réteg hozzávalói:
- 4-5 közepes alma, meghámozva, felkockázva
- 1 tk fahéj
- 150 g barna cukor
- 120 ml víz
- 60 g vaj
- 1 ek liszt
Így készül az almás sütemény recept
Elsőként az almás réteget készítsd el. Ehhez a felkockázott almához add hozzá a fahéjat és a cukrot, alaposan keverd át, majd a felforrósított vajon forgasd át. Mehet hozzá egy kanál liszt és a víz, majd párold puhára. Ha kész, vedd le a tűzről és tedd félre.
Most jöhet a tejes mix! Egy tálba öntsd a tejet, a tejszínt, a cukrot, a vaníliát és a fahéjat, majd egyenként add hozzá a négy tojást. Habverővel keverd össze alaposan.
Következhet az összeállítás. Egy hőálló tálban rétegezd: alma, felkockázott kalács, alma, kalács – egészen addig, amíg el nem fogynak az alapanyagok. Fontos, hogy a tetején alma legyen. Ezután lassan öntsd rá a tejes mixet, ügyelve arra, hogy mindenhová jusson. Tedd a 180 fokra előmelegített sütőbe, és süsd körülbelül 40 percig. Már önmagában is ellenállhatatlan, de egy gombóc vaníliafagylalttal tényleg új szintre emelheted az élményt.
Ezek az almássütemény-receptek és gyors desszertek is érdekelhetnek: