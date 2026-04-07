Lusta lányok kedvence: amerikai kalácsmentő forró almás desszert

Vannak napok, amikor egyszerűen semmi kedvünk sincs a konyhában álldogálva sütögetni, mégis jólesne valami igazán kényeztető finomság. A kalács erre tökéletes alap: puha, édeskés, és pillanatok alatt új életre kel a sütőben egy egyszerű almás süteményként. Nem bonyolult és elképesztően ínycsiklandó, épp az, amit egy amerikai stílusú gyors süteménytől várnánk.

Kalácsos egyszerű almás sütemény recept.

Forrás: 123rf.com

Kevés munka, brutálisan finom végeredmény: ez az amerikai stílusú almás sütemény Pár perc alatt összeállítható, mégis teljes értékű desszert.

A munka nagy részét a sütőd végzi, így nem veszi el az idődet.

Egyszerűen elkészíthető, így nem kell konyhatündérnek lenned hozzá.

Melegen, egy gombóc fagyival egyszerűen verhetetlen.

Ha egy fokkal nosztalgikusabb desszertre vágysz a mennyei bikinibarát citromos brownie-nál, de nem szeretnél egy olyan komoly édességbe belevágni, mint a piskótavariációk, akkor hidd el, megérkeztél. Ez a desszert valahol a gyors sütemény, a mákos guba és a puding határán mozog. A kalács magába szívja a krémes, vaníliás-tejes keveréket, miközben az almás réteg puhára sül és karamellás ízjegyekkel fogja át az almás süteményedet. Az eredmény egy szaftos, gazdag ízvilágú és laktató desszert, amit szinte lehetetlen elrontani.

Ez a gyors sütemény vaníliafagylalttal az igazi.

Forrás: 123rf.com

Az amerikai egyszerű és gyors almás sütemény receptje

Tejes mix hozzávalói:

240 ml tej

240 ml tejszín

110 g kristálycukor

1 tk vanília aroma

1 tk fahéj

4 tojás

10-12 szelet házilag készült kalács (de tökéletes a bolti is)

Almás réteg hozzávalói:

4-5 közepes alma, meghámozva, felkockázva

1 tk fahéj

150 g barna cukor

120 ml víz

60 g vaj

1 ek liszt

Így készül az almás sütemény recept

Elsőként az almás réteget készítsd el. Ehhez a felkockázott almához add hozzá a fahéjat és a cukrot, alaposan keverd át, majd a felforrósított vajon forgasd át. Mehet hozzá egy kanál liszt és a víz, majd párold puhára. Ha kész, vedd le a tűzről és tedd félre.

Most jöhet a tejes mix! Egy tálba öntsd a tejet, a tejszínt, a cukrot, a vaníliát és a fahéjat, majd egyenként add hozzá a négy tojást. Habverővel keverd össze alaposan.