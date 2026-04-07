Életveszélyes sérülésekkel szálították kórházba: floridai kaszinónál lőttek rá a világhírű rapperre, Offsetre

Az incidens egy forgalmas kaszinó közelében történt, a rendőrség több embert is őrizetbe vett Offset ügyében, a körülményeket még vizsgálják.

Offsetre egy népszerű floridai kaszinó környékén lőttek rá

A rapper szóvívője erősítette meg, hogy valóbam meglőtték Offsetet hétfő este Floridában. Tájékoztatása szerint a 34 éves előadót kórházba szállították, ahol az orvosok ellátták. Állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt tartják. A TMZ értesülései szerint a lövöldözés a floridai Seminole Hard Rock Hotel & Casino közelében történt.

A helyi rendőrség megerősítette, hogy este 7 óra után riasztották őket a kaszinó előtti parkolószolgálati területhez, ahol egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A sérültet a hollywoodi Memorial Regional Kórházba szállították. Két embert őrizetbe vettek, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A rendőrség közlése szerint a helyszín biztonságos, a lakosságot nem fenyegeti további veszély, és a kaszinó működése zavartalanul folytatódik.

Offset és Cardi B válása még mindig nem zárult le

A rapper az utóbbi időben a magánéletével került többször a címlapokra. Három gyermeke született feleségétől, Cardi B-től, jelenleg azonban válnak. A kapcsolatukat évek óta hűtlenségi vádak árnyékolták be. Cardi B 2024 augusztusában nyújtotta be a válókeresetet, közel hét év házasság után. Egy bennfentes akkor úgy fogalmazott: a pár eltávolodott egymástól, és ez vezetett a döntéshez.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: