2026. ápr. 7., kedd

Életveszélyes sérülésekkel szálították kórházba: floridai kaszinónál lőttek rá a világhírű rapperre, Offsetre

2026.04.07.
Lövöldözés áldozata lett Offset: a rappert Floridában érte támadás, jelenleg kórházban ápolják, állapota már stabil.

Az incidens egy forgalmas kaszinó közelében történt, a rendőrség több embert is őrizetbe vett Offset ügyében, a körülményeket még vizsgálják.

Offsetre egy népszerű floridai kaszinó környékén lőttek rá
Forrás: Getty Images North America

A rapper szóvívője erősítette meg, hogy valóbam meglőtték Offsetet hétfő este Floridában. Tájékoztatása szerint a 34 éves előadót kórházba szállították, ahol az orvosok ellátták. Állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt tartják. A TMZ értesülései szerint a lövöldözés a floridai Seminole Hard Rock Hotel & Casino közelében történt. 

A helyi rendőrség megerősítette, hogy este 7 óra után riasztották őket a kaszinó előtti parkolószolgálati területhez, ahol egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A sérültet a hollywoodi Memorial Regional Kórházba szállították. Két embert őrizetbe vettek, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A rendőrség közlése szerint a helyszín biztonságos, a lakosságot nem fenyegeti további veszély, és a kaszinó működése zavartalanul folytatódik. 

Offset és Cardi B válása még mindig nem zárult le

A rapper az utóbbi időben a magánéletével került többször a címlapokra. Három gyermeke született feleségétől, Cardi B-től, jelenleg azonban válnak. A kapcsolatukat évek óta hűtlenségi vádak árnyékolták be. Cardi B 2024 augusztusában nyújtotta be a válókeresetet, közel hét év házasság után. Egy bennfentes akkor úgy fogalmazott: a pár eltávolodott egymástól, és ez vezetett a döntéshez.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Jennifer Aniston Insta-hivatalossá tette kapcsolatát: szerelmes fotót posztolt Jim Curtisszel

Végre itt a fotó, ami véget vetett a találgatásoknak: Jennifer Aniston húsvétkor egy szerelmes fotóval erősítette meg, hogy valóban Jim Curtis az új pasija.

Károly király gesztusa mindent elárult: Sarolta hercegnő fontos szerepet kaphat a jövőben

Sarolta hercegnő viselkedése alapján úgy tűnik, új, látványosabb szerep vár rá a királyi családban – és ezt még Károly király is elismerte.

Ugyanaz a stílus, más korszak: Sarolta hercegnő kabátja Dianának is nagyon tetszett volna - Fotó

Egy apró részlet azonnal szemet szúrt a rajongóknak a húsvéti istentiszteleten: Sarolta hercegnő kabátja kísértetiesen emlékeztetett Diana hercegné egyik legismertebb, 1980-as évekbeli darabjára.

 

