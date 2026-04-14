Titkok a múltból: kollégája szerint Adam Driver székeket dobált és ököllel ütötte a falat a Csajok forgatásán

Komáromi Bence
2026.04.14.
Talán már kevesen emlékeznek rá, de a Star Wars-filmek sztárja a Csajok című sorozatnak köszönhette, hogy beindult a karrierje. Adam Driver azóta már A-listás színésszé vált, most azonban kiderült róla, hogy nem volt éppen könnyű együtt dolgozni vele az első években.

Nemrég került a boltok polcaira Lena Dunham memoárja, a Famesick. A Csajok című sorozat színésznője az önéletrajzi könyvében többször is megemlékezett a karrierje csúcsát jelentő szériáról, amelynek 6 évadon át volt a főszereplője. Emellett említést tett a sorozatbéli partneréről, Adam Driverről is, akiről megdöbbentő részleteket osztott meg a könyvében. Kiderült, hogy a háromszoros Primetime Emmy-díjas színész forrófejű volt és gyakran hozta rá a frászt a kollégáira.

Lena Dunham és Adam Driver a Csajok című sorozatban
Adam Driver irányíthatatlan volt a forgatások közben

Lena a memoárban arról írt, hogy hiába volt ő a főszereplője és a showrunner-je is a Csajoknak, nem tudta irányítani a kollégája dühkitöréseit. Állítása szerint volt olyan, hogy Adam egy széket vágott neki a falnak, máskor pedig ököllel lyukat ütött a lakókocsija falába. Sőt a Star Wars-filmek sztárja néha egészen konkrétan arcba üvöltötte Lenát.

„Akkoriban még nem volt meg az a képességem, hogy megmondjam neki, hogy én vagyok a főnököd és nem beszélhetsz így velem! Én éppen a húszas éveim végén jártam, arra gondoltam, hogy a zsenik márcsak ilyenek. Kizsigerelnek. Ami furcsa volt, mivel engem is egy zseni nevelt fel, de ő soha nem tett volna ilyet" – utalt a festőművészként tevékenykedő édesapjára a színésznő. Azért is volt megdöbbentő a sorozatsztár vallomása, mert Adam Driver egészen máshogy emlékezett vissza a Csajok forgatásaira. Nemrég egy interjúban az égig magasztalta színésztársát és a sorozatot:

„Lena karakterei – különösen a női karakterei – annyira háromdimenziósak, hogy soha nem tűntek sztereotípiáknak. Csodálatos volt egy ilyen csapat tagjának lenni. Együttműködő volt mindenki a forgatásokon, nem is kívánhattam volna nyitottabb és fiatalosabb csapatot" – nyilatkozta a világsztár, aki a sorozatnak köszönhetően három éven keresztül folyamatosan elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Primetime Emmy-díjat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
