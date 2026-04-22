Amber Heardöt kivetette magából Hollywood – Lejtmenet az élete, amióta pert vesztett Johnny Depp ellen

Amber Heard nevét a legtöbben a Johnny Depp-pel szembeni perrel kapcsolatban ismerték meg. A színésznő és Depp 2012-ben kezdtek el randizni, majd 2014-től 2016-ig voltak házasok. Mindkettőjük karrierje megsínylette a válást és az azt követő pereskedést, azonban végül Amber Heard húzta a rövidebbet.

Amber Heard az egyik bírósági tárgyalás után.

Amber Heard élete: modellből színésznő

Ma, azaz április 22-én ünnepeljük Amber Heard születésnapját. Amber Laura Heard 1986. április 22-én született Texasban, Patricia Paige internetkutató és David Clinton Heard vállalkozó első gyermekeként. 1988-ban született húga, Whitney Heard, aki jelenleg fotósként dolgozik. Már fiatalon érdekelte a színjátszás, tagja volt az iskolai színjátszó csoportnak, valamint több helyi reklámban is szerepelt. Gyerekkorában abbahagyta a középiskolát, azonban később magántanulóként lediplomázott. Noha katolikus neveltetésben részesült, miután 16 éves korában egy közeli barátja életét vesztette egy autóbalesetben, Amber hite megrendült, és ateista lett. 17 éves korában New Yorkba költözött és elkezdte építeni modellkarrierjét, de a színészet végül hamar elcsábította a pályáról.

Amber Heard filmjei: a hollywoodi karrier

Első szerepét 2004-ben a Jack és Bobby című sorozatban kapta, ahol egy epizód erejéig láthatták a nézők, majd szintén ebben az évben feltűnt a The Mountain című szériában is. Első mozifilmszerepét is 2004-ben kapta. Amber Heard rögtön Billy Bob Thornton, Garrett Hedlund és Connie Britton oldalán játszhatott a Péntek esti fények című sportdrámában. Első főszerepét a Majd meghalnak Mandy Lane-ért című horrorban kapta. Ezután több filmben is kipróbálhatta még magát, például a Zombieland című kaland-horrorban Jesse Eisenberg, Emma Stone és Woody Harrelson oldalán. Említésre méltó szerepe emellett a Rumnapló is, amelynek forgatásán ismerkedett meg Johnny Depp színésszel. 2017-ben már láthattuk Az Igazság Ligája című filmben is, majd 2018 decemberében debütált az Aquamanben, ahol Jason Momoa oldalán tűnt fel. Az Aquaman 2. részében már csak epizódszerep jutott neki. Ezt sokan arra vezették vissza, hogy elveszítette a Johnny Depp elleni pert, azonban a gyártó az Amber Heard és Jason Momoa közötti kémia hiányával indokolta a döntését.