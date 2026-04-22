Amber Heardöt kivetette magából Hollywood – Lejtmenet az élete, amióta pert vesztett Johnny Depp ellen

Simon Benedek
2026.04.22.
Amber Heard nevét azután jegyezte meg az egész világ, hogy pert folytatott korábbi férjével, Johnny Depp-pel. Miután a jogi csatát végül Johnny Depp nyerte, Amber Heard élete teljesen megváltozott. Április 22-én 40 éves lett a színésznő – mutatjuk, hogyan él napjainkban!

Amber Heard nevét a legtöbben a Johnny Depp-pel szembeni perrel kapcsolatban ismerték meg. A színésznő és Depp 2012-ben kezdtek el randizni, majd 2014-től 2016-ig voltak házasok. Mindkettőjük karrierje megsínylette a válást és az azt követő pereskedést, azonban végül Amber Heard húzta a rövidebbet.

Amber Heard az egyik bírósági tárgyalás után.
  • Amber Heard 1986-ban született Texasban, és fiatalon kezdett modellkedni és színészkedni.
  • 2004-től kisebb sorozat- és filmszerepekkel indult Hollywoodban.
  • Több ismert filmben is szerepelt, például a Zombieland-ban, a legnagyobb szerepét az Aquaman-ben kapta meg.
  • Johnny Depp-pel való kapcsolata és válása világszerte ismertté tette a nevét – nem pozitív értelemben.
  • Így él ma a 40 éves Amber Heard.

Amber Heard élete: modellből színésznő

Ma, azaz április 22-én ünnepeljük Amber Heard születésnapját. Amber Laura Heard 1986. április 22-én született Texasban, Patricia Paige internetkutató és David Clinton Heard vállalkozó első gyermekeként. 1988-ban született húga, Whitney Heard, aki jelenleg fotósként dolgozik. Már fiatalon érdekelte a színjátszás, tagja volt az iskolai színjátszó csoportnak, valamint több helyi reklámban is szerepelt. Gyerekkorában abbahagyta a középiskolát, azonban később magántanulóként lediplomázott. Noha katolikus neveltetésben részesült, miután 16 éves korában egy közeli barátja életét vesztette egy autóbalesetben, Amber hite megrendült, és ateista lett. 17 éves korában New Yorkba költözött és elkezdte építeni modellkarrierjét, de a színészet végül hamar elcsábította a pályáról. 

Amber Heard filmjei: a hollywoodi karrier

Első szerepét 2004-ben a Jack és Bobby című sorozatban kapta, ahol egy epizód erejéig láthatták a nézők, majd szintén ebben az évben feltűnt a The Mountain című szériában is. Első mozifilmszerepét is 2004-ben kapta. Amber Heard rögtön Billy Bob Thornton, Garrett Hedlund és Connie Britton oldalán játszhatott a Péntek esti fények című sportdrámában. Első főszerepét a Majd meghalnak Mandy Lane-ért című horrorban kapta. Ezután több filmben is kipróbálhatta még magát, például a Zombieland című kaland-horrorban Jesse Eisenberg, Emma Stone és Woody Harrelson oldalán. Említésre méltó szerepe emellett a Rumnapló is, amelynek forgatásán ismerkedett meg Johnny Depp színésszel. 2017-ben már láthattuk Az Igazság Ligája című filmben is, majd 2018 decemberében debütált az Aquamanben, ahol Jason Momoa oldalán tűnt fel. Az Aquaman 2. részében már csak epizódszerep jutott neki. Ezt sokan arra vezették vissza, hogy elveszítette a Johnny Depp elleni pert, azonban a gyártó az Amber Heard és Jason Momoa közötti kémia hiányával indokolta a döntését.

Johnny Depp és Amber Heard a Rumnapló premierjén. 
Amber Heard és Johnny Depp pere – Új élet Hollywood után

Ahogy látható, Amber Heard karrierje jól futott a 2010-es években, azonban válása Johnny Depptől és kettejük pereskedése miatt Hollywood teljesen kivetette magából. A per során sokan felrótták Heardnek, hogy hazudik és látványos érzelmi kitörései a tárgyaláson csak egy jól megtervezett színészi játék részei. Depp ezzel szemben végig higgadt maradt és a rajongói mellé álltak a sokszor hajmeresztő vádak ellenére is. A Johnny Depp kontra Amber Heard ügyben a bíróság végül kimondta: a színész nem bűnös az ellene felhozott vádakban, így Amber Heard 50 millió dolláros kártérítési kérelme helyett, végül neki kellett több, mint 10 millió dollárt fizetnie Deppnek. 

Amber Heard a bíróságon. 
Amber a döntés után hangot adott csalódottságának, majd valósággal elmenekült Hollywoodból. A színésznőnek azóta megszülettek az ikrei és új életet kezdett távol Hollywoodtól, Spanyolországban. Amber Heard ikrei egyébként béranya segítségével születtek és azóta is szépen cserepednek, az édesanya sok fotót oszt meg róluk a közösségi oldalán. 

Heard filmes karrierje azonban megbicsaklott: 2022 óta nem forgatott, és bár most élvezi az anyaság örömeit, jelenleg nincs előjegyzésben egyetlen filmje sem. Ezzel ellentétben Johnny Depp már több filmet is forgatott, és úgy tűnik, hogy Hollywood számol a világsztárral – ellentétben Amber Hearddel. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
