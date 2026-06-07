A 2010-es években cikiztük őket, ma mindenki a gardróbjukat akarja: te be mered vállalni a szettjeiket?

Biztosan te is emlékszel a Olsen ikrek tipikus filmjeire, amelyekben a lányok mindig valamilyen kalamajkába keveredtek, aztán valahogy összeismerkedtek két helyes fiúval, és a film végére minden megoldódott. Az akkori színes, tiniöltözködést Mary-Kate és Ashley Olsen azóta már rég leváltotta, egy teljesen más stílusra.
Olsen-ikrek, a stílusikonok
Amikor Mary-Kate és Ashley elbúcsúztak a kislányos bájuktól és öltözködésüktől, amit a 2000-es évek legcsajosabb filmjeiben is képviseltek, hirtelen az egész világ ellenük fordult. Nem csoda, hiszen az öltözködésükkel akkor meghaladták a korukat!
Rengetegszer hallhattuk már, hogy az Olsen-ikrek úgy néznek ki, mintha boszorkányok lennének, idén viszont a divatdiktátorok kihirdették, hogy a kifutókon a javasasszony look hódít.
Sőt, ha igazán követted a trendeket, akkor azt is tudod, hogy ezen a télen az Olsen ikrek-féle betűrős hajviseletet hódított. És bár egy ideje a húguk, Elizabeth Olsen kapja a nagyobb reflektorfényt – ő a Marvel-filmek Skarlát Boszorkánya –, az Olsen ikrek most újra hódítanak! Nem számít, hogy csak kevés alkalommal jelennek meg a nyilvánosság előtt, hiszen az a pár alkalom olyan ikonikusra sikerül, hogy mindenki az ikrek gardróbjára áhítozik!
Az Olsen ikrek stílusa: a minimalista luxus
Mary-Kate Olsen és Ashley Olsen stílusában a minimalista, ugyanakkor gyakran eklektikus elemekre épít. Időtlen, kifinomult és stílusos – vagyis ezeket a szetteket bárhova fel lehet venni. Az outfitjeikben vagy szinte csak feketét, vagy csak pár színt alkalmaznak, a ruhadarabok viszont egytől-egyig minőséget és luxust sugároznak. De ne feledd, a jellegzetes stílusuk egyik legfontosabb eleme a réteges öltözködés és az oversized ruhadarabok.
Felkészültél arra, hogy úrjaalkosd a legtrendibb outfiteket?
1. Klasszikus feketeség
Ez az egyik legklasszikusabb Olsen-szett. Tikta a hosszúság és a sötétség. Kapj fel egy hosszú, fekete ruhát, erre vegyél fel egy ugyanilyen hosszú és sötét kabátot, és szinte kész is vagy! Ha nem akarsz túl sok sötétséget magadon, akkor a szettet keretezheted világos színnel is, és máris te leszel a legelengánsabb csajszi a csapatból.
2. Réteges bohémság
Ez az outfit szigorúan a rétegzés elemeire épít. Rövid és hosszú elemek keveredése, sötét színek, egy kis bohém sál és nagy táska. Ha igazán sikkes akarsz lenni, akkor természetesen érdemes betűrni a hajad a sálba – így lesz meg a teljes Olsen-hatás.
3. Elegáns hosszúság
Ebben a szettben a földig érő, fekete szatén szoknya dominál. Emiatt pedig akármit is veszel felülre, ebben az outfitben még egy vörös szőnyeges eseményre is elmehetsz. Ha követni akarod az Olsen-féle túlméretezést, akkor vegyél fel hozzá egy oversized pulcsit. És persze nyugodjon meg a milleniál éned: ezt a pulcsit nem kell betűrni a szoknyába, hiszen az Olsen-stílusban pont a vonalak elmosódása a lényeg.
4. Tavaszi üdeség
Ha egy kicsit világosabb és extrásabb lookra vágysz, akkor próbáld ki ezt a tavaszi szettet. A fehér csipkeruha akkor lesz igazán vadító, ha egy fekete body fölé veszed fel – de ne aggódj, ha ekkorát nem akarsz villantani, akkor egy fekete miniruha is jöhet alá. A lényeg a színek oppozíciója! És persze nem szabad elfelejteni a kiegészítőket sem!
Öltözz úgy, mint az Olsen ikrek
Nyugi, nem fog senki elkönyvelni boszorkánynak vagy javasasszonynak, ha úgy öltözöl, mint Mary-Kate és Ashley! Ha meg igen, akkor legalább tudhatod, hogy trendi vagy, hiszen az Olsen ikrek igazi stílusikonok – ha te is az ő öltözködésüket követed, akkor te is az lehetsz! Ne feledd: a legfontosabb a rétegzés, a hosszú és minőségi elemek, valamint a sötét színek használata.
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