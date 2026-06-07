A 2010-es években cikiztük őket, ma mindenki a gardróbjukat akarja: te be mered vállalni a szettjeiket?

Biztosan te is emlékszel a Olsen ikrek tipikus filmjeire, amelyekben a lányok mindig valamilyen kalamajkába keveredtek, aztán valahogy összeismerkedtek két helyes fiúval, és a film végére minden megoldódott. Az akkori színes, tiniöltözködést Mary-Kate és Ashley Olsen azóta már rég leváltotta, egy teljesen más stílusra.

Az Olsen ikrek a 2000-es években megállíthatatlanok voltak.

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Olsen-ikrek, a stílusikonok

Amikor Mary-Kate és Ashley elbúcsúztak a kislányos bájuktól és öltözködésüktől, amit a 2000-es évek legcsajosabb filmjeiben is képviseltek, hirtelen az egész világ ellenük fordult. Nem csoda, hiszen az öltözködésükkel akkor meghaladták a korukat!

Rengetegszer hallhattuk már, hogy az Olsen-ikrek úgy néznek ki, mintha boszorkányok lennének, idén viszont a divatdiktátorok kihirdették, hogy a kifutókon a javasasszony look hódít.

Mary-Kate és Ashley Olsen nevéhez fűződik a javasasszony trend is.

Forrás: Getty Images

Sőt, ha igazán követted a trendeket, akkor azt is tudod, hogy ezen a télen az Olsen ikrek-féle betűrős hajviseletet hódított. És bár egy ideje a húguk, Elizabeth Olsen kapja a nagyobb reflektorfényt – ő a Marvel-filmek Skarlát Boszorkánya –, az Olsen ikrek most újra hódítanak! Nem számít, hogy csak kevés alkalommal jelennek meg a nyilvánosság előtt, hiszen az a pár alkalom olyan ikonikusra sikerül, hogy mindenki az ikrek gardróbjára áhítozik!

Az Olsen ikrek stílusa: a minimalista luxus

Mary-Kate Olsen és Ashley Olsen stílusában a minimalista, ugyanakkor gyakran eklektikus elemekre épít. Időtlen, kifinomult és stílusos – vagyis ezeket a szetteket bárhova fel lehet venni. Az outfitjeikben vagy szinte csak feketét, vagy csak pár színt alkalmaznak, a ruhadarabok viszont egytől-egyig minőséget és luxust sugároznak. De ne feledd, a jellegzetes stílusuk egyik legfontosabb eleme a réteges öltözködés és az oversized ruhadarabok.

Felkészültél arra, hogy úrjaalkosd a legtrendibb outfiteket?

1. Klasszikus feketeség

Ez az egyik legklasszikusabb Olsen-szett. Tikta a hosszúság és a sötétség. Kapj fel egy hosszú, fekete ruhát, erre vegyél fel egy ugyanilyen hosszú és sötét kabátot, és szinte kész is vagy! Ha nem akarsz túl sok sötétséget magadon, akkor a szettet keretezheted világos színnel is, és máris te leszel a legelengánsabb csajszi a csapatból.