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A 2010-es években cikiztük őket, ma mindenki a gardróbjukat akarja: te be mered vállalni a szettjeiket?

Getty Images - Matt Winkelmeyer/MG19
divat Mary-Kate Olsen Olsen ikrek stílus Ashley Olsen
Akkor még nem értettük, hogy miért öltözködnek így, ma már ők a milleniálok ultimate stílusikonjai. Az biztos, hogy az Olsen ikrek uralták a 2000-es évek éráját: filmek, sikerek, fényűzés és hírnév. A 2010-es években viszont már hirtelen nem jött be Hollywoodnak az új, felnőtt stílusuk. Ez nem is lehetett volna nagyobb hiba – hiszen ma már mindenki ezeket a „boszorkányos” outfiteket akarja!

Biztosan te is emlékszel a Olsen ikrek tipikus filmjeire, amelyekben a lányok mindig valamilyen kalamajkába keveredtek, aztán valahogy összeismerkedtek két helyes fiúval, és a film végére minden megoldódott. Az akkori színes, tiniöltözködést Mary-Kate és Ashley Olsen azóta már rég leváltotta, egy teljesen más stílusra.

Olsen ikrek a 2000-es években
Az Olsen ikrek a 2000-es években megállíthatatlanok voltak.
Forrás:  Getty Images

Olsen-ikrek, a stílusikonok

Amikor Mary-Kate és Ashley elbúcsúztak a kislányos bájuktól és öltözködésüktől, amit a 2000-es évek legcsajosabb filmjeiben is képviseltek, hirtelen az egész világ ellenük fordult. Nem csoda, hiszen az öltözködésükkel akkor meghaladták a korukat! 

Rengetegszer hallhattuk már, hogy az Olsen-ikrek úgy néznek ki, mintha boszorkányok lennének, idén viszont a divatdiktátorok kihirdették, hogy a kifutókon a javasasszony look hódít.

Mary-Kate és Ashley Olsen a javasasszony divattrendben
Mary-Kate és Ashley Olsen nevéhez fűződik a javasasszony trend is.
Forrás: Getty Images

Sőt, ha igazán követted a trendeket, akkor azt is tudod, hogy ezen a télen az Olsen ikrek-féle betűrős hajviseletet hódított. És bár egy ideje a húguk, Elizabeth Olsen kapja a nagyobb reflektorfényt – ő a Marvel-filmek Skarlát Boszorkánya –, az Olsen ikrek most újra hódítanak! Nem számít, hogy csak kevés alkalommal jelennek meg a nyilvánosság előtt, hiszen az a pár alkalom olyan ikonikusra sikerül, hogy mindenki az ikrek gardróbjára áhítozik!

Az Olsen ikrek stílusa: a minimalista luxus

Mary-Kate Olsen és Ashley Olsen stílusában a minimalista, ugyanakkor gyakran eklektikus elemekre épít. Időtlen, kifinomult és stílusos – vagyis ezeket a szetteket bárhova fel lehet venni. Az outfitjeikben vagy szinte csak feketét, vagy csak pár színt alkalmaznak, a ruhadarabok viszont egytől-egyig minőséget és luxust sugároznak. De ne feledd, a jellegzetes stílusuk egyik legfontosabb eleme a réteges öltözködés és az oversized ruhadarabok.

Felkészültél arra, hogy úrjaalkosd a legtrendibb outfiteket?

1. Klasszikus feketeség

Ez az egyik legklasszikusabb Olsen-szett. Tikta a hosszúság és a sötétség. Kapj fel egy hosszú, fekete ruhát, erre vegyél fel egy ugyanilyen hosszú és sötét kabátot, és szinte kész is vagy! Ha nem akarsz túl sok sötétséget magadon, akkor a szettet keretezheted világos színnel is, és máris te leszel a legelengánsabb csajszi a csapatból.

Olsen-szett – klasszikus feketeség
Kabát: Zalando Samsøe Samsøe COAT MAXI - Klasszikus kabát 120.390 Ft; Ruha: H&M Bordás bodycon ruha 1.595 Ft; Cipő: Zara csatos SLINGBACK cipő 12.995 Ft; Fülbevaló: Mango Kombinált gyantafülbevaló 4.295 Ft
Forrás: Profimedia, Shutterstock, Zalando H&M, Zara, Mango

2. Réteges bohémság

Ez az outfit szigorúan a rétegzés elemeire épít. Rövid és hosszú elemek keveredése, sötét színek, egy kis bohém sál és nagy táska. Ha igazán sikkes akarsz lenni, akkor természetesen érdemes betűrni a hajad a sálba – így lesz meg a teljes Olsen-hatás.

Olsen-szett – réteges bohémság
Felső: Zalando ANN TAYLOR Pre-owned Cardigan 8.600 Ft; Nadrág: H&M Straight High Jeans 6.995 Ft; Sál: Reserved Gyapjú és kasmír sál 8.995 Ft; Cipő: Answear adidas Originals - Cipő Samba Og 46.990 Ft; Táska: Ralphlauren The Ralph Braided Leather Shoulder Bag 1.540.280 Ft; Szemüveg: Bershka Teknőchéj mintás napszemüveg 4.295 Ft
Forrás: Profimedia, Shutterstock,  Zalando, H&M, Reserved,  Answear, Ralph Lauren, Bershka

3. Elegáns hosszúság

Ebben a szettben a földig érő, fekete szatén szoknya dominál. Emiatt pedig akármit is veszel felülre, ebben az outfitben még egy vörös szőnyeges eseményre is elmehetsz. Ha követni akarod az Olsen-féle túlméretezést, akkor vegyél fel hozzá egy oversized pulcsit. És persze nyugodjon meg a milleniál éned: ezt a pulcsit nem kell betűrni a szoknyába, hiszen az Olsen-stílusban pont a vonalak elmosódása a lényeg.

Olsen-szett – elegáns hosszúság
Szoknya: Mango Hosszú szatén szoknya 7.495 Ft; Felső: Zara RÖVID UJJÚ PAMUTPÓLÓ 5.595 Ft; Gyűrűk: Zara HÁROM KÖVES FÉMGYŰRŰ 6.995 Ft; Pulóver: H&M Túlméretezett pulóver 2.795 Ft
Forrás: Getty Images, Shutterstock, Mango Outlet, Zara, H&M

4. Tavaszi üdeség

Ha egy kicsit világosabb és extrásabb lookra vágysz, akkor próbáld ki ezt a tavaszi szettet. A fehér csipkeruha akkor lesz igazán vadító, ha egy fekete body fölé veszed fel – de ne aggódj, ha ekkorát nem akarsz villantani, akkor egy fekete miniruha is jöhet alá. A lényeg a színek oppozíciója! És persze nem szabad elfelejteni a kiegészítőket sem!

Olsen-szett – elegáns hosszúság
Ruha: H&M Csipkés maxiruha 13.995 Ft; Body: Reserved Egyszerű body 2.995 Ft; Kabát: Zalando Sea MEDINA JACKET - Blézer - black 181.190 Ft; Nyaklánc: Bershka 3 db köves nyaklánc, csomagban 5.595 Ft; Fülbevaló: Bershka 2 pár fülönfüggő, csomagban 3.595 Ft
Forrás: Profimedia, Shutterstock, H&M, Reserved, Zalando, Bershka

Öltözz úgy, mint az Olsen ikrek

Nyugi, nem fog senki elkönyvelni boszorkánynak vagy javasasszonynak, ha úgy öltözöl, mint Mary-Kate és Ashley! Ha meg igen, akkor legalább tudhatod, hogy trendi vagy, hiszen az Olsen ikrek igazi stílusikonok – ha te is az ő öltözködésüket követed, akkor te is az lehetsz! Ne feledd: a legfontosabb a rétegzés, a hosszú és minőségi elemek, valamint a sötét színek használata.

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