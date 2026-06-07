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Egyetlen fújás, és rabja leszel: az illat, amiért mindenki megőrül nyáron

Shutterstock - KaterynaTkachenko
szépség parfümök fügés parfüm
Nagy Kata
2026.06.07.
Az illatok világa folyamatosan változik, de néhány trend tartósan velünk marad. A füge illatú parfüm is egy ilyen időtálló választás, amely nem követi, hanem alakítja a divatot, finom karaktere miatt pedig szinte bármilyen alkalomhoz illik.

A füge illatú parfüm különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre zöld, krémes és enyhén édeskés karaktert hordoz. Ez a komplex illatvilág tökéletes választás azoknak, akik valami igazán egyedit keresnek, így nem véletlen, hogy egyre több nő fedezi fel magának ezt a kifinomult illatirányt.

Füge illatú parfüm egy asztalon
A füge illatú parfümök a te kollekciódból sem hiányozhatnak. 
Forrás: Shutterstock

A füge illatú parfüm 2026 legtrendibb újdonsága 

  • Az idei nyár abszolút sztárjai a fügés illatok lesznek. 
  • Ez az izgalmas, mégis természetközeli illat még azokat is rabul ejti, akik nem szeretik az édes női parfümöket. 
  • Mutatjuk, melyek a kedvenceink! 

Bármennyire is megvolt a bája annak az időszaknak, amikor mindenki ugyanazzal a vattacukor vagy vanília illattal volt lelocsolva, azért örvend a szívünk, hogy már magunk mögött hagytuk ezeket az émelyítően édes parfümöket és a helyüket izgalmasabbnál izgalmasabb kompozíciók vették át. 

Gondolj csak a különleges sós parfümökre, az őszibarackos illatokra vagy éppen a gyömbéres újdonságokra! 

Nos, az édes gyümölcsös parfümök világa idén nyáron kiegészül a fügés finomságokkal, amelyek frissek, érzékiek és tökéletes választás azoknak, akik még csak kóstolgatják az egyedi illatok világát. 

Mancera Fig Me Up

A frissesség és gyümölcstónusok tökéletes egységét mutatja be ez az unisex parfüm, aminek fejjegyei között a fügefa levél, a rebarbara, az ibolya, míg szívillatai között a füge nektár és a szantálfa is helyet kap.

Mancera Fig Me Up 45 930 Ft/ 120 ml
Forrás: www.notino.hu

Acqua Di Parma Fico di Amalfi

Az Amalfi-partot idézi ez az élénk, citrusos illat, amit a bergamott, a citrom, a grapefruit és a cédrusfa gyümölcsös jegyei jellemzik. Az illat szívében a füge jegyei rózsaszín bors illatával és jázminszirmokkal találkoznak, míg az eau de toilette alapját a füge, a cédrusfa és a benzoin harmonikus jegyei zárják le.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi 23 570 Ft/ 30 ml
Forrás: www.parfum.hu

Solinotes Figuier

Ez a különleges, gyümölcsös illat egy sétára hív a Földközi-tenger fenséges fügefái alá, miközben megragadja a húsos gyümölcs frissességét, a puha kérget és a levelek zöld jegyeit, hogy nyugtató hangulatot teremtsen.

Solinotes Figuier 7 190 Ft/50 ml
Forrás: www.naturalskin.hu

Diptyque Philosykos

A Philosykos egyike a minden idők egyik legkultikusabb és leghőbben szeretett illatainak! Megtalálható benne a még zöld, épp érés előtt álló füge, a zöld levelek, maga a száraz fa, amik együtt mesteri kombinációt alkotnak. 

Diptyque Philosykos 41 800 FT/50 ml
Forrás: www.neroli.hu

Mugler Womanity

Ez a nőies, édes és pikáns illat központi motívuma a nőiességet szimbolizáló füge. A Womanity a nők szeretetteljességét, érintetlenségét és érzékiségét ünnepli az illatösszetevők merész és erős kontrasztján keresztül.

Mugler Womanity 33 670 Ft/80 ml
Forrás: www.notino.hu

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