Egyetlen fújás, és rabja leszel: az illat, amiért mindenki megőrül nyáron

A füge illatú parfüm különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre zöld, krémes és enyhén édeskés karaktert hordoz. Ez a komplex illatvilág tökéletes választás azoknak, akik valami igazán egyedit keresnek, így nem véletlen, hogy egyre több nő fedezi fel magának ezt a kifinomult illatirányt.

A füge illatú parfümök a te kollekciódból sem hiányozhatnak.

Forrás: Shutterstock

A füge illatú parfüm 2026 legtrendibb újdonsága Az idei nyár abszolút sztárjai a fügés illatok lesznek.

Ez az izgalmas, mégis természetközeli illat még azokat is rabul ejti, akik nem szeretik az édes női parfümöket.

Mutatjuk, melyek a kedvenceink!

Bármennyire is megvolt a bája annak az időszaknak, amikor mindenki ugyanazzal a vattacukor vagy vanília illattal volt lelocsolva, azért örvend a szívünk, hogy már magunk mögött hagytuk ezeket az émelyítően édes parfümöket és a helyüket izgalmasabbnál izgalmasabb kompozíciók vették át.

Gondolj csak a különleges sós parfümökre, az őszibarackos illatokra vagy éppen a gyömbéres újdonságokra!

Nos, az édes gyümölcsös parfümök világa idén nyáron kiegészül a fügés finomságokkal, amelyek frissek, érzékiek és tökéletes választás azoknak, akik még csak kóstolgatják az egyedi illatok világát.

Mancera Fig Me Up

A frissesség és gyümölcstónusok tökéletes egységét mutatja be ez az unisex parfüm, aminek fejjegyei között a fügefa levél, a rebarbara, az ibolya, míg szívillatai között a füge nektár és a szantálfa is helyet kap.

Mancera Fig Me Up 45 930 Ft/ 120 ml

Forrás: www.notino.hu

Acqua Di Parma Fico di Amalfi

Az Amalfi-partot idézi ez az élénk, citrusos illat, amit a bergamott, a citrom, a grapefruit és a cédrusfa gyümölcsös jegyei jellemzik. Az illat szívében a füge jegyei rózsaszín bors illatával és jázminszirmokkal találkoznak, míg az eau de toilette alapját a füge, a cédrusfa és a benzoin harmonikus jegyei zárják le.

Acqua di Parma Blu Mediterraneo Fico di Amalfi 23 570 Ft/ 30 ml

Forrás: www.parfum.hu

Solinotes Figuier

Ez a különleges, gyümölcsös illat egy sétára hív a Földközi-tenger fenséges fügefái alá, miközben megragadja a húsos gyümölcs frissességét, a puha kérget és a levelek zöld jegyeit, hogy nyugtató hangulatot teremtsen.

Solinotes Figuier 7 190 Ft/50 ml

Forrás: www.naturalskin.hu

Diptyque Philosykos

A Philosykos egyike a minden idők egyik legkultikusabb és leghőbben szeretett illatainak! Megtalálható benne a még zöld, épp érés előtt álló füge, a zöld levelek, maga a száraz fa, amik együtt mesteri kombinációt alkotnak.