Angelina Jolie lánya kiköpött édesanyja a legújabb videójában

genetika Shiloh Jolie hasonlóság Angelina Jolie
Komáromi Bence
2026.04.04.
Megdöbbentő a hasonlóság. Angelina Jolie lánya, Shiloh Jolie le sem tagadhatná, hogy ki az édesanyja. A 19 éves nepóbébiről nemrég olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyek egyértelművé tették, hogy az Oscar-díjas színésznőre ütött.

Shiloh Jolie elindult a sztárság felé vezető úton. Brad Pitt és Angelina Jolie lánya nemrég szerepet kapott Dayoung K-Pop énekesnő legújabb videóklippjében. A dal április 7-én fog megjelenni, azonban a lelkes rajongók már kaphattak egy kis kedvcsinálót hozzá. A felvételen láthatjuk, hogy a 19 éves nepóbébi egy az egyben Angelina Jolie fiatalkori képmása.

Már szinte kész nő Angelina Jolie lánya, a 19 éves Shiloh Jolie
Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Angelina Jolie és Brad Pitt családja

  • A korábbi sztárpár 6 gyermeket nevelt együtt.
  • Maddox Jolie-Pittet 2002-ben, Pax Jolie-Pittet 2007-ben, Zahara Jolie-Pittet pedig 2005-ben fogadták örökbe.
  • Rajtuk kívül 3 vér szerinti gyermekük is van, Shilo Jolie – aki nemrég vált meg az édesapja vezetéknevétől – valamint az ikrek, Knox és Vivienne.
  • A gyerekek  a válás óta a legtöbb időt az édesanyjukkal töltik, többük pedig megszakította a kapcsolatot az édesapjával. 
  • Közéjük tartozik Shiloh is, aki táncosként és koreográfusként kezdett karriert építeni és nemrég szerepet kapott egy híres énekesnő videóklipjében.

Angelina Jolie lánya örökölte a szülei szépségét

A rajongók döbbenten vették észre, hogy a fiatal táncos kiköpött mása lett az édesanyjának. Bár Shilohra korábban fiús öltözködés és rövid haj volt jellemző, 19 éves korára egy igazán csinos és vagány nő lett belőle. Ráadásul egyre inkább kiütközik, hogy a hibátlan vonásait az édesanyjától örökölte. Azonban Brad Pittnek sincs oka panaszra, ugyanis a lánya megkapta tőle a hatalmas és átütően kék szemeit. Az viszont egyértelmű, hogy Angelina Jolie gyermekei közül ő hasonlít a legjobban az Oscar-díjas színésznőre.

Shiloh Jolie az édesanyja szépségét örökölte
Brad Pitt a legidősebb fiát hibáztatja – A színész egyre távolabb kerül a gyerekeitől

Egyre csak távolodik hat gyermekétől Brad Pitt, a háttérben súlyos családi feszültségek húzódnak. Bennfentesek szerint a színész különösen legidősebb fiával, Maddoxszal nem találja a hangot – és úgy látja, a fiú nagy hatással van a többi testvérre is.

Angelina Jolie hatalmas ütést mért Brad Pittre: a háborújuknak sosem lesz vége

Angelina Jolie és Brad Pitt egykor Hollywood álompárja voltak, ma azonban egy keserű jogi csatározás főszereplői. Ennek legújabb fordulatában Brad Pitt-tet arra kötelezték, adjon át minden olyan dokumentumot, amelyek bizonyíthatják Angelina Jolie és gyermekeik ellen elkövetett állítólagos bántalmazást.

Ezt a nevet viseli mostantól Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Shiloh

Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Shiloh már az új művésznevével lépett a nyilvánosság elé. Hivatalosan is eltűnt nevéből a Pitt.

 

 

