Angelina Jolie lánya kiköpött édesanyja a legújabb videójában

Shiloh Jolie elindult a sztárság felé vezető úton. Brad Pitt és Angelina Jolie lánya nemrég szerepet kapott Dayoung K-Pop énekesnő legújabb videóklippjében. A dal április 7-én fog megjelenni, azonban a lelkes rajongók már kaphattak egy kis kedvcsinálót hozzá. A felvételen láthatjuk, hogy a 19 éves nepóbébi egy az egyben Angelina Jolie fiatalkori képmása.

Már szinte kész nő Angelina Jolie lánya, a 19 éves Shiloh Jolie

Forrás: Mondadori Portfolio Editorial

Angelina Jolie és Brad Pitt családja A korábbi sztárpár 6 gyermeket nevelt együtt.

Maddox Jolie-Pittet 2002-ben, Pax Jolie-Pittet 2007-ben, Zahara Jolie-Pittet pedig 2005-ben fogadták örökbe.

Rajtuk kívül 3 vér szerinti gyermekük is van, Shilo Jolie – aki nemrég vált meg az édesapja vezetéknevétől – valamint az ikrek, Knox és Vivienne.

A gyerekek a válás óta a legtöbb időt az édesanyjukkal töltik, többük pedig megszakította a kapcsolatot az édesapjával.

Közéjük tartozik Shiloh is, aki táncosként és koreográfusként kezdett karriert építeni és nemrég szerepet kapott egy híres énekesnő videóklipjében.

Angelina Jolie lánya örökölte a szülei szépségét

A rajongók döbbenten vették észre, hogy a fiatal táncos kiköpött mása lett az édesanyjának. Bár Shilohra korábban fiús öltözködés és rövid haj volt jellemző, 19 éves korára egy igazán csinos és vagány nő lett belőle. Ráadásul egyre inkább kiütközik, hogy a hibátlan vonásait az édesanyjától örökölte. Azonban Brad Pittnek sincs oka panaszra, ugyanis a lánya megkapta tőle a hatalmas és átütően kék szemeit. Az viszont egyértelmű, hogy Angelina Jolie gyermekei közül ő hasonlít a legjobban az Oscar-díjas színésznőre.

