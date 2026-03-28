Brad Pitt a legidősebb fiát hibáztatja – A színész egyre távolabb kerül a gyerekeitől

Brad Pitt évek óta próbálja rendezni kapcsolatát gyermekeivel, ám a helyzet nem javul, inkább tovább romlik. A családon nem tud túllépni a múltbeli konfliktusokon és a válás körüli eseményeken, és úgy tűnik, hogy a legidősebb fiú tesz is azért, hogy a dolgok ne mozduljanak előre.

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie és Maddox Chivan Jolie-Pitt - Utóbbi nem tudja elviselni az apját

Brad Pitt legidősebb fia tovább mélyíti a családi szakadékot

Úgy tudni, Brad Pitt különösen Maddoxszal áll rossz viszonyban, és ez már évek óta így van. Egy bennfentes úgy fogalmazott: gyakorlatilag nincs kapcsolatuk, egyáltalán nem tartják a kapcsolatot.

„Nagyon rossz viszonyban vannak, és ez már régóta tart. Brad kétségbeesetten szeretné, ha ez megváltozna” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy a színészt mélyen megviseli a helyzet. A bennfentesek szerint Maddox viselkedése a testvérekre is hagy hatással van, az ő hozzáállása szab irányt a többieknek is. Ha ő közeledne Brad Pitt felé, valószínűleg a többiek is követnék, de amíg elutasító, addig ez a távolság megmarad.

A repülőgépes incidensen nem tud túllépni Maddox Chivan Jolie-Pitt

A konfliktus gyökerei egészen 2016-ig nyúlnak vissza, amikor Brad Pitt és Angelina Jolie összevesztek egy magánrepülőgépen. Az incidens után szakítottak. Jolie akkor azt állította, hogy a színész bántalmazta őt és a gyerekeket, az ügyet azonban a hatóságok kivizsgálták, és Pittet tisztázták a vádak alól. A történtek azonban maradandó nyomot hagytak. A bennfentesek szerint Maddox is érintett volt a veszekedésben. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a 24 éves Maddox nemrég elhagyta apja vezetéknevét, édesanyjáét viszont megtartotta.

Brad Pitt és Angelina Jolie kapcsolata 2005-ben kezdődött, 2014-ben házasodtak össze, majd két évvel később különváltak. A válási procedúra rendkívül hosszúra nyúlt, 2024 decemberében zárult le. A párnak hat gyermeke van: Maddox mellett Paxot és Zaharát örökbe fogadták, vérszerinti gyermekeik pedig Shiloh, és az ikrek, Knox és Vivienne.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: