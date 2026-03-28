Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 28., szombat

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Brad Pitt a legidősebb fiát hibáztatja – A színész egyre távolabb kerül a gyerekeitől

hollywood Brad Pitt Angelina Jolie
Horváth Angéla
2026.03.28.
Egyre csak távolodik hat gyermekétől Brad Pitt, a háttérben súlyos családi feszültségek húzódnak. Bennfentesek szerint a színész különösen legidősebb fiával, Maddoxszal nem találja a hangot – és úgy látja, a fiú nagy hatással van a többi testvérre is.

Brad Pitt évek óta próbálja rendezni kapcsolatát gyermekeivel, ám a helyzet nem javul, inkább tovább romlik. A családon nem tud túllépni a múltbeli konfliktusokon és a válás körüli eseményeken, és úgy tűnik, hogy a legidősebb fiú tesz is azért, hogy a dolgok ne mozduljanak előre. 

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie és Maddox Chivan Jolie-Pitt - Utóbbi nem tudja elviselni az apját
Forrás: Getty Images

Brad Pitt legidősebb fia tovább mélyíti a családi szakadékot

Úgy tudni, Brad Pitt különösen Maddoxszal áll rossz viszonyban, és ez már évek óta így van. Egy bennfentes úgy fogalmazott: gyakorlatilag nincs kapcsolatuk, egyáltalán nem tartják a kapcsolatot.

„Nagyon rossz viszonyban vannak, és ez már régóta tart. Brad kétségbeesetten szeretné, ha ez megváltozna” mondta a forrás, hozzátéve, hogy a színészt mélyen megviseli a helyzet. A bennfentesek szerint Maddox viselkedése a testvérekre is hagy hatással van, az ő hozzáállása szab irányt a többieknek is. Ha ő közeledne Brad Pitt felé, valószínűleg a többiek is követnék, de amíg elutasító, addig ez a távolság megmarad.

A repülőgépes incidensen nem tud túllépni Maddox Chivan Jolie-Pitt

A konfliktus gyökerei egészen 2016-ig nyúlnak vissza, amikor Brad Pitt és Angelina Jolie összevesztek egy magánrepülőgépen. Az incidens után szakítottak. Jolie akkor azt állította, hogy a színész bántalmazta őt és a gyerekeket, az ügyet azonban a hatóságok kivizsgálták, és Pittet tisztázták a vádak alól. A történtek azonban maradandó nyomot hagytak. A bennfentesek szerint Maddox is érintett volt a veszekedésben. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a 24 éves Maddox nemrég elhagyta apja vezetéknevét, édesanyjáét viszont megtartotta. 

Brad Pitt és Angelina Jolie kapcsolata 2005-ben kezdődött, 2014-ben házasodtak össze, majd két évvel később különváltak. A válási procedúra rendkívül hosszúra nyúlt, 2024 decemberében zárult le. A párnak hat gyermeke van: Maddox mellett Paxot és Zaharát örökbe fogadták, vérszerinti gyermekeik pedig Shiloh, és az ikrek, Knox és Vivienne.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
