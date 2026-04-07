Nem az arcod árul el, hanem a járásod – Ahogy sétálsz, mindent elmond az érzelmeidről

Az Advanced Telecommunications Research Institute International kutatói azt vizsgálták, hogy a járás hogyan tükrözi a személyiséget és a hangulatot. Kiderült, hogy nemcsak az arckifejezések, de a megszokott mozgásminták is megbízható tényeket mondanak el az emberekről.

Az ember járásából sok mindenre lehet következtetni.

A járás sokkal őszintébb jelzés, mint az arckifejezés: spontán mozgás, amit nehéz kontrollálni.

A séta gyorsasága, a karok mozgása, valamint egyéb apró jelek mind sokatmondók lehetnek a testbeszéd szakértők szerint.

Már az első pillantáskor kialakulhat az első benyomás a járás alapján, sokkal hamarabb, mint az arckifejezésekből.

Ezért jobb, ha a járását nézed valakinek a mimikája helyett

Mindegy, hogy egy könnyed városi sétára, vagy hosszabb túrára indulsz, az elmondható, hogy miközben az arcod könnyen kontrollálhatod, a járásod mindig őszinte, és a testbeszéded már távolról elárulja, mit érzel. Egy Portsmouth Egyetemen végzett kutatás során színészeket kértek meg, hogy sétáljanak egy bizonyos távon, miközben különböző érzelmeket – dühöt, szomorúságot, félelmet, boldogságot vagy más hangulatot – fejeztek ki. Egy mozgásrögzítő rendszer segítségével vizsgálták, hogyan mozognak a testük különböző részei. A megfigyelők nagy pontossággal ki tudták találni, milyen érzelmet közvetít a járás, különösen a kar-láb mozgások alapján.

A járás, mint az érzelemkifejezés eszköze

A kutatás szerint a gyors, határozott lépések és a kiterjedt karlengések például dühre utalhatnak. Ezzel szemben a lassú, lehajtott vállú, szűk karlengésű járásmód a szomorúságot, stresszt vagy a félelmet mutatja. A boldogságot pedig egy könnyed, ruganyos, már-már táncos sétálás jelzi, ami azonnal megkülönböztethető a negatív érzelmeket tükröző mozgásmintáktól.

A járás – ellentétben az arckifejezésekkel – spontán, megszokott mozgás, amit nehéz tudatosan manipulálni. Éppen ezért a környezeted számára valós, megbízható jelet ad a hangulatodról. Már a távolból érzékelhető, hogy valaki közelíthető, vagy inkább jobb elkerülni. A Portsmouth Egyetemen végzett vizsgálatok szerint például a karok és vállak bizonyos mozdulatai összefügghetnek az agresszióra való hajlammal is. A kutatás arra is rávilágít, hogy már az első pillantás is elegendő lehet a járás alapján történő első benyomások kialakítására, jóval az arckifejezések előtt.