David Hasselhoff nagyon megöregedett: egy éve láthattuk utoljára - Fotó

A Baywatch sztárja nemrég még komoly egészségügyi problémákkal küzdött, tolókocsiba került. Ehhez képest most sokkal fittebbnek tűnt, David Hasselhoff a feleségével volt túrázni.

David Hasselhoff nagyon megöregedett

David Hasselhoffot hétfőn Kaliforniában, Calabasas környékén fotózták le, amint feleségével, a 45 éves Hayley Robertsszel túrázni indult. Két túrabot segítette a színészt a mozgásban.

A színészt az elmúlt időszakban ritkán lehetett látni. 2025 májusában a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren fotózták le, amint kerekesszékben tolják. Akkor egy paparazzónak azt mondta, nagyon fájnak a lábai, ezért nem tud menni. Később a szóvívője megerősítette, hogy Hasselhoff térdprotézist kapott. Úgy tűnik, a színész állapota sokat javult, ha már túrázni tud.

Készül a Baywatch remake-je, de David Hasselhoff nem lesz benne

Készül a Baywatch új feldolgozása, amelyben több ismert modell és influenszer is szerepet kap. A forgatáson Brooks Nader, Livvy Dunne és Shay Mitchell is feltűnt már, mindannyian az ikonikus piros fürdőruhát viselték. A produkció stábja tapasztalt vízimentőkkel dolgozik együtt, hogy a jelenetek hitelesek legyenek, és a színészek elsajátítsák a szükséges technikákat – még a híres, lassított futást is gyakorolják.

David Hasselhoff az eredeti, 1989 és 2000 között futó Baywatch sorozatban Mitch Buchannon szerepével vált világhírűvé. A remake-ben azonban már nem kapott szerepet.

