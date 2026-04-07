2026. ápr. 7., kedd

David Hasselhoff nagyon megöregedett: egy éve láthattuk utoljára - Fotó

Horváth Angéla
2026.04.07.
Hosszú idő után mutatkozott újra nyilvánosan David Hasselhoff: a 73 éves színészt feleségével, Hayley Robertsszel együtt látták egy kaliforniai túrán.

A Baywatch sztárja nemrég még komoly egészségügyi problémákkal küzdött, tolókocsiba került. Ehhez képest most sokkal fittebbnek tűnt, David Hasselhoff a feleségével volt túrázni. 

David Hasselhoff nagyon megöregedett
David Hasselhoffot hétfőn Kaliforniában, Calabasas környékén fotózták le, amint feleségével, a 45 éves Hayley Robertsszel túrázni indult. Két túrabot segítette a színészt a mozgásban.

A színészt az elmúlt időszakban ritkán lehetett látni. 2025 májusában a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren fotózták le, amint kerekesszékben tolják. Akkor egy paparazzónak azt mondta, nagyon fájnak a lábai, ezért nem tud menni. Később a szóvívője megerősítette, hogy Hasselhoff térdprotézist kapott. Úgy tűnik, a színész állapota sokat javult, ha már túrázni tud. 

Készül a Baywatch remake-je, de David Hasselhoff nem lesz benne

Készül a Baywatch új feldolgozása, amelyben több ismert modell és influenszer is szerepet kap. A forgatáson Brooks Nader, Livvy Dunne és Shay Mitchell is feltűnt már, mindannyian az ikonikus piros fürdőruhát viselték. A produkció stábja tapasztalt vízimentőkkel dolgozik együtt, hogy a jelenetek hitelesek legyenek, és a színészek elsajátítsák a szükséges technikákat – még a híres, lassított futást is gyakorolják. 

David Hasselhoff az eredeti, 1989 és 2000 között futó Baywatch sorozatban Mitch Buchannon szerepével vált világhírűvé. A remake-ben azonban már nem kapott szerepet. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
