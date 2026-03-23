Döbbenetes átalakulás: Denise Richards megmutatta, milyen lett az arca a plasztikai műtétek után – Fotó

Az 55 éves Denise Richards a közösségi oldalán osztott meg előtte–utána képeket, amelyeken jól látható, mennyit változott az arca. A posztot eredetileg dr. Ben Talei plasztikai sebész tette közzé, ebben tegelte a színésznőt. Az orvos részletesen beszélt az elvégzett beavatkozásokról.

Forrás: Variety

Denise Richards plasztikáztatott: megmutatta, milyen volt a szépészeti beavatkozások előtt, és milyen lett utána

A szakember elmondása szerint Denis Richards nemcsak arcplasztikán esett át: többek között halánték- és szemöldökemelést, felső szemhéjplasztikát, a szájzugok korrekcióját, valamint zsírátültetést is végeztek rajta. A színésznő az Instagramon arról beszélt, hogy elégedett az eredménnyel, és úgy fogalmazott: ez volt az egyik legjobb döntés, amit saját magáért hozott. A legnagyobb változást a szemkörnyéken, a száj vonalában és a nyaknál figyelhető meg.

A bejegyzésben az orvos páciense hozzáállását méltatta. Úgy fogalmazott, hogy megtiszteltetés volt számára a közös munka, és kiemelte: a cél az volt, hogy megőrizzék Denise Richards természetes vonásait és kisugárzását.

Denise Richards évekig hangsúlyozta, hogy nem használ botoxot és töltőanyagokat. Egy 2019-es interjúban arról beszélt, hogy számára fontos az arc természetes mozgása, még akkor is, ha emiatt nem tűnik annyira „tökéletesnek”, mint más hírességek. Nos, úgy gy tűnik, a színésznő meggondolta magát, és felvette a harcot az idővel.

