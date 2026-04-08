2026. ápr. 8., szerda

Családegyesítés: kibékült egymással Eric Roberts, Julia Roberts és Emma Roberts

Komáromi Bence
2026.04.08.
Hiába van három világhírű színész is a famíliában, a Roberts család élete tele volt konfliktusokkal. Mára azonban sikerült rendeznie a kapcsolatát Eric Robertsnek a lányával, Emmával és a testvérével, Julia Robertsszel is.

Kevés család mondhatja el magáról, hogy három tagja is világsztárrá vált színészként Hollywoodban. A Roberts család azonban három családtaggal is képviselteti magát az álomgyárban. A legismertebb közülük egyértelműen az Oscar-díjas Julia Roberts, aki a Micsoda nő! című romantikus vígjátékkal indította karrierjét, majd az egyik legjobban fizetett hollywoodi színésznővé vált. Nem kell azonban szégyenkeznie a bátyjának, Eric Robertsnek sem, aki élete során 74 különböző alkotásban mutatta meg tehetségét. Az ő génjeit vitte tovább a lánya, Emma Roberts is, aki fiatalkora ellenére már számtalan Z-generációs vígjátékban tette le a névjegyét.

Eric Roberts lánya, Emma Roberts is színésznő lett, akárcsak a nagynénje, Julia Roberts
Forrás: WireImage

Eric Roberts korábban összeveszett a húgával és a lányával is

  • Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Julia Robert és Eric Roberts viszonya nem volt mindig felhőtlen, a színész ugyanis korábban drogproblémákkal küzdött és többször is nyilvánosan kritizálta a nála népszerűbbé váló húgát.
  • Egy alkalommal azt állította, hogy az Oscar-díjas sztár neki köszönheti a sikerét. Sőt, ezután még azt is kijelentette, hogy a lánya karrierjét is ő indította be.
  •  Néhány évvel később Eric Robert rájött, hogy a kijelentései miatt elveszítette a családtagjait, ezért önéletrajzában bocsánatot kért tőlük és jelezte, hogy nagyon büszke rá, hogy milyen sikereket értek el.
  • Julia Roberts testvére most egy interjúban leszögezte azt is, hogy bár már nem része a lánya életének, ő nem gondolja, hogy elidegenedtek volna egymástól.

Eric Roberts szerint csak az emberek gondolják, hogy bonyolult a kapcsolata a lányával

A világsztár nemrég a Page Sixnek arról beszélt, hogy véget ért a lányával való konfliktusuk és kibékültek egymással. Ennek ellenére azonban nincsenek napi kapcsolatban.

„A mi viszonyunk kívülről nézve bonyolultnak tűnhet, mert az emberek nem értenek semmit belőle. Mindkettőnknek meg van a saját nézőpontja, bármi is legyen az. Én tudom, hogy hol rontottam el a dolgokat, ugyanis kiskorában az apja helyett egy mosogatórongy voltam. Érzelmileg egyáltalán nem lehetett rám támaszkodni. Emiatt pedig teljes felelősséggel tartozom" – árulta el az Oscar-jelölt színész. Szerinte mára már rendeződött a viszonyuk, ugyanúgy, ahogy a testvérével is. Eric Roberts lánya egyébként az utóbbi években többször is együtt mutatkozott a nagynénjével, akivel láthatóan szorosabb kapcsolatban áll, mint az édesapjával. Ennek ellenére a Sötét lovag filmek sztárja élete egyik legboldogabb emlékének azt tartja, amikor először találkozott az újszülött gyermekével.

„Elénekeltem neki a boldog születésnapot című dalt és rögtön abbahagyta a sírást. Ezután megpróbálta megtalálni az arcomat a kis csukott szemeivel. Talán ez volt életem legboldogabb pillanata. Felismertem, hogy itt van előttem egy vadonatúj élet, akinek a DNS-e megegyezik az egyémmel. Alig volt pár napos, de máris megismert engem. Varázslatos pillanat volt" – tette hozzá a színész. Eric Robert egyébként több érzékeny vallomást is tett az elmúlt hetekben, a legutóbbi interjújában például arról beszélt, hogy élete legnagyobb hibájának azt tartja, hogy korábban évekig nem beszélt a lányával, pedig szívesen elmondta volna neki, hogy az egyik kedvenc filmje az ő főszereplésével készült Maybe I Do című film.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
