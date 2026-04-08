Halála előtt nem sokkal teljesült II. Erzsébet királynő utolsó kívánsága

Szívszorító részletek derültek ki a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynőről. Bár a 70 évig uralkodó királyné élete és munkája megelevenedik a történelemkönyvek lapjain, az utolsó kívánsága nem az országáról vagy az örökségéről szólt, hanem a családjáról. A büszke dédnagymama ugyanis még egyszer utoljára szeretett volna boldog emlékeket okozni az összes családtagjának.
II. Erzsébet királynő halála
- 2022 elején elkapta a Covid-19-et, azonban a palota arról beszélt, hogy viszonylag enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget az idős királynő.
- A nyár folyamán azonban az uralkodó egészsége fokozatosan romlani kezdett és le kellett mondania több nyilvános megjelenését is.
- Erzsébet királynő visszavonult a kedvenc birtokára a Balmoral kastélyba, ahol hagyományosan a nyári szünidőket töltötte.
- Állapota ellenére továbbra is dolgozott, szeptemberben még hivatalosan miniszterelnökké fogadta Liz Trusst, emellett folyamatosan tartotta a kapcsolatot a dinasztia tagjaival, mielőtt szeptember 8-án elhunyt.
Teljesült II. Erzsébet királynő utolsó kívánsága
Hamarosan a könyvesboltok polcaira kerül Robert Hardman királyi életrajzíró alkotása, a II. Erzsébet: Privátban. Nyilvánosan. A színfalak mögött című önéletrajzi könyve, amelyből korábban nem ismert információkat tudhattunk meg a néhai uralkodóról. Hardman a könyvében arról írt, hogy az idős királynő az utolsó hónapjaiban céljául tűzte ki a királyi család újraegyesítését.
„II. Erzsébet azt akarta, hogy találkozhasson az összes dédunokájával Balmoralban ezen a nyáron. Annak ellenére is, hogy meg volt az esélye, hogy a sussexiek esetleg nem tudnak eljönni. A királynő azt akarta, hogy minden dédunokájának legyen egy szép és boldog emléke róla" – derült ki a könyvből. A család közeli barátja beszámolt arról, hogy ekkor már puskaporos volt a viszony Harry herceg, Meghan Markle és a királyi család tagjai között, ennek ellenére Erzsébet királynő ragaszkodott hozzá, hogy személyesen láthassa a dédunokáit, Archie herceget és a róla elnevezett Lilibetet. Az álma pedig teljesült: 2022 júniusában, az első születésnapja előtt magához ölelhette a legkisebb dédunokáját. Ezenkívül találkozott, mind a 10 dédunokájával, így el tudott búcsúzni az összes családtagjától, mielőtt a nyár végén rohamosan romlani kezdett az állapota.
