Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 8., szerda Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
királyi család

Halála előtt nem sokkal teljesült II. Erzsébet királynő utolsó kívánsága

Komáromi Bence
2026.04.08.
Egy frissen megjelenő életrajzi könyv hozta nyilvánosságra, hogy mi volt az uralkodó leghőbb vágya az utolsó hónapjaiban. II. Erzsébet királynő kérése nem más volt, mint hogy még egyszer utoljára együtt láthassa a teljes családját.

Szívszorító részletek derültek ki a 2022 szeptemberében elhunyt II. Erzsébet királynőről. Bár a 70 évig uralkodó királyné élete és munkája megelevenedik a történelemkönyvek lapjain, az utolsó kívánsága nem az országáról vagy az örökségéről szólt, hanem a családjáról. A büszke dédnagymama ugyanis még egyszer utoljára szeretett volna boldog emlékeket okozni az összes családtagjának.

A néhai II. Erzsébet királynő szerette volna még egyszer utoljára együtt látni az elhidegült rokonait és a dédunokáit - derült ki a róla szóló önéletrajzi könyvből
Forrás: Getty Images Europe

II. Erzsébet királynő halála

  • 2022 elején elkapta a Covid-19-et, azonban a palota arról beszélt, hogy viszonylag enyhe tünetekkel vészelte át a betegséget az idős királynő.
  • A nyár folyamán azonban az uralkodó egészsége fokozatosan romlani kezdett és le kellett mondania több nyilvános megjelenését is.
  • Erzsébet királynő visszavonult a kedvenc birtokára a Balmoral kastélyba, ahol hagyományosan a nyári szünidőket töltötte.
  • Állapota ellenére továbbra is dolgozott, szeptemberben még hivatalosan miniszterelnökké fogadta Liz Trusst, emellett folyamatosan tartotta a kapcsolatot a dinasztia tagjaival, mielőtt szeptember 8-án elhunyt.

Teljesült II. Erzsébet királynő utolsó kívánsága

Hamarosan a könyvesboltok polcaira kerül Robert Hardman királyi életrajzíró alkotása, a II. Erzsébet: Privátban. Nyilvánosan. A színfalak mögött című önéletrajzi könyve, amelyből korábban nem ismert információkat tudhattunk meg a néhai uralkodóról. Hardman a könyvében arról írt, hogy az idős királynő az utolsó hónapjaiban céljául tűzte ki a királyi család újraegyesítését.

„II. Erzsébet azt akarta, hogy találkozhasson az összes dédunokájával Balmoralban ezen a nyáron. Annak ellenére is, hogy meg volt az esélye, hogy a sussexiek esetleg nem tudnak eljönni. A királynő azt akarta, hogy minden dédunokájának legyen egy szép és boldog emléke róla" – derült ki a könyvből. A család közeli barátja beszámolt arról, hogy ekkor már puskaporos volt a viszony Harry herceg, Meghan Markle és a királyi család tagjai között, ennek ellenére Erzsébet királynő ragaszkodott hozzá, hogy személyesen láthassa a dédunokáit, Archie herceget és a róla elnevezett Lilibetet. Az álma pedig teljesült: 2022 júniusában, az első születésnapja előtt magához ölelhette a legkisebb dédunokáját. Ezenkívül találkozott, mind a 10 dédunokájával, így el tudott búcsúzni az összes családtagjától, mielőtt a nyár végén rohamosan romlani kezdett az állapota.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu