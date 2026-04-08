Bizarr ékszertrend: már válási gyűrűvel is ünnepelhetitek a visszakapott szabadságotokat

Bármennyire is bizarr vagy furcsa, a válási gyűrű azért lehet jó dolog, mert szimbolikus jelentőséggel bír: jelképezi a szabadságot, erősítheti az önértékelést, mosolyt csalhat az arcodra és segítheti a gyógyulási folyamatot. Az alábbiakban mindent megtudhatsz erről az új ékszertredről.

Válási gyűrű, ami az új kezdetet szimbolizálja.

Vannak, akiknek eszük ágában sincs hosszú évekig a sebeiket nyalogatni. Átéltek már hullámvölgyeket a kapcsolatban, jártak párterápián, mediátornál, megismerték a leggyakoribb válási okokat, megtettek minden tőlük telhetőt, hogy megmaradjanak egymás mellett, mégis arra jutottak: nem megy tovább, ebben ennyi volt. Ők gyászolás helyett már inkább úgy néznek a válásra, mint egy új fejezet kezdetére. Mint a tarot 13-as lapjára: valami meghal bennünk, de valami meg is születik.

Régi gyűrű le, válási gyűrű fel. Új élet kezdődik.

Mi is az a válási gyűrű?

A válási gyűrűk a férfiak szívét még nem, a nőkét annál inkább meghódították. Van, hogy a nők maguknak vásárolnak a válás után, de olyanra is akad példa, hogy átalakíttatják eljegyzési gyűrűjüket.

Hogyan néz ki egy válási gyűrű?

Erre nincsenek szabályok. Lehet köves, modern dizájnnal, lehet karika is rozé arany színben, egyesek extravagánsat vagy fekete gyémántot választanak, mások sokkal visszafogottabb fazonokat. Ha egy nő szolidabb gyűrűt kapott annak idején a párjától, válás után belecsap a lecsóba és direkt drágábbat választ.

Melyik ujjon viselik a válási gyűrűt?

A válási gyűrűt általában a középső ujjon viselik, na nem azért, mert felfelé tartva szeretnék lengetni

(pedig ez valójában olyan, mintha beintenének a klasszikus hagyományoknak), hanem mert ezzel azt közvetítik a világ felé, hogy mindenkinek joga van dönteni a saját élete alakulásáról.

Az eljegyzési és a karikagyűrűt hagyományosan a bal kéz gyűrűsujján hordják. A középső ujj „tiszta”, épp ezért tökéletes azoknak, akik válási gyűrűvel szeretnék jelezni: újrakezdők.

Ki veszi meg a válási gyűrűt?

Természetesen a volt férj! Viccet félre téve: veheti a volt férj, de meg is oszthatjátok a költségeket, ezen egyáltalán nem éri meg vitatkozni. A leggyakoribb, hogy a nők maguknak veszik az ékszert.