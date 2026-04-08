2026. ápr. 8., szerda

Bizarr ékszertrend: már válási gyűrűvel is ünnepelhetitek a visszakapott szabadságotokat

Jónás Ágnes
2026.04.08.
A házasság után is van élet, például a válás. A válási gyűrű 2025 második felében robbant be a köztudatba, és akkorát megy, hogy még az ékszerészek is meglepődtek. Ebből is látszik, hogy az embereknek mindig is fontosak voltak a lezárással, a gyásszal, vagy épp az új eljövetelével kapcsolatos szimbólumok és rítusok. 

Bármennyire is bizarr vagy furcsa, a válási gyűrű azért lehet jó dolog, mert szimbolikus jelentőséggel bír: jelképezi a szabadságot, erősítheti az önértékelést, mosolyt csalhat az arcodra és segítheti a gyógyulási folyamatot. Az alábbiakban mindent megtudhatsz erről az új ékszertredről. 

Mi a válási gyűrű, és miért érzik sokan úgy, hogy szükségük van rá?

  • Minek ünnepelni a kudarcot?
  • Melyik ujjon hordják a válási gyűrűt?
  • Ki veszi meg a gyűrűket? 

Vannak, akiknek eszük ágában sincs hosszú évekig a sebeiket nyalogatni. Átéltek már hullámvölgyeket a kapcsolatban, jártak párterápián, mediátornál, megismerték a leggyakoribb válási okokat, megtettek minden tőlük telhetőt, hogy megmaradjanak egymás mellett, mégis arra jutottak: nem megy tovább, ebben ennyi volt. Ők gyászolás helyett már inkább úgy néznek a válásra, mint egy új fejezet kezdetére. Mint a tarot 13-as lapjára: valami meghal bennünk, de valami meg is születik. 

Mi is az a válási gyűrű?

A válási gyűrűk a férfiak szívét még nem, a nőkét annál inkább meghódították. Van, hogy a nők maguknak vásárolnak a válás után, de olyanra is akad példa, hogy átalakíttatják eljegyzési gyűrűjüket. 

Hogyan néz ki egy válási gyűrű?

Erre nincsenek szabályok. Lehet köves, modern dizájnnal, lehet karika is rozé arany színben, egyesek extravagánsat vagy fekete gyémántot választanak, mások sokkal visszafogottabb fazonokat. Ha egy nő szolidabb gyűrűt kapott annak idején a párjától, válás után belecsap a lecsóba és direkt drágábbat választ. 

Melyik ujjon viselik a válási gyűrűt?

A válási gyűrűt általában a középső ujjon viselik, na nem azért, mert felfelé tartva szeretnék lengetni 

(pedig ez valójában olyan, mintha beintenének a klasszikus hagyományoknak), hanem mert ezzel azt közvetítik a világ felé, hogy mindenkinek joga van dönteni a saját élete alakulásáról. 

Az eljegyzési és a karikagyűrűt hagyományosan a bal kéz gyűrűsujján hordják. A középső ujj „tiszta”, épp ezért tökéletes azoknak, akik válási gyűrűvel szeretnék jelezni: újrakezdők. 

Ki veszi meg a válási gyűrűt? 

Természetesen a volt férj! Viccet félre téve: veheti a volt férj, de meg is oszthatjátok a költségeket, ezen egyáltalán nem éri meg vitatkozni. A leggyakoribb, hogy a nők maguknak veszik az ékszert.

Miért kell ünnepelni a válást? 

Vannak, akik a kezdetektől ellenségesen reagálnak az új trendre, mondván, a válás kifejezetten szomorú dolog, különösen, ha közös gyermek is született, hiszen minden, amiben korábban hittél, és amire feltetted az életed, meghiúsul.

Az igazság az, hogy azok, akik a válási gyűrű mellett döntenek, netán a válási ceremóniát még egybe is kötik egy szolid vacsorával, hogy megköszönjék egymásnak az együtt töltött időt, valójában nem a válást ünneplik. 

Hanem azt, hogy erősek és bátrak voltak annyira, hogy ne akarjanak tovább hazudni egymásnak és saját maguknak. Még a szakemberek is úgy vélik, hogy a válási ékszer viselése megkönnyítheti a feldolgozást és „átkeretezi” a veszteségélményt. Ékszerészek szerint a párok, azaz az exek nagyon rácsavarodtak a témára és egyre többen kérik, hogy alakítsák át a régi gyűrűjüket vagy tervezzenek nekik egyedi, „életre szóló” válási gyűrűt. 

Ebből is látszik, hogy itt az ideje leszámolni azzal a felfogással, miszerint a válás kudarc és szégyenteljes „bűncselekmény”. Sokkal inkább bátorságot jelent egy már nem működő kapcsolatból kilépni, és hagyni, hogy mindkét fél tiszta lappal próbáljon szerencsét a pártalálás terepén.  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
