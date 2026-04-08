Most érkezett: meghalt Anglia legismertebb ufószakértője, Nick Pope

Nick Pope élete olyan volt, mintha megelevenedett volna a szemünk előtt az X-akták című sorozat. Az ufószakértő számtalan könyvet, blogbejegyzést és kutatást készített az idegenekről és évtizedeken keresztül vizsgálta és gyűjtötte az ufó-észleléseket világszerte. Munkássága akkora népszerűségnek örvendett, hogy visszatérő szereplője volt a History Channel Ancient Aliens (Ősi idegenek) című tévésorozatnak.

Elhunyt Nick Pope a világ egyik legismertebb ufószakértője

Nick Pope munkássága Az elismert kutató a 90-es években három éven át vezette a brit kormány ufó-irodáját, emellett a Védelmi Minisztérium szakértője volt.

Ő hozta nyilvánosságra a legjelentősebb brit észlelést, az 1980-as Rendleshami ufóincidenst.

Emellett több ezer idegenekkel kapcsolatos észlelést vizsgált meg élete során, valamint számtalan nyomozást vezetett azonosítatlan repülőtárgyak és megmagyarázhatatlan incidensek után.

Nick Pope halálának hírét a felesége hozta nyilvánosságra

Az ufószakértő felesége, Elizabeth Weiss a közösségi médiában erősítette meg, hogy 60 éves korában elhunyt a legendás kutató. Nick Pope halálát 4. stádiumú nyelőcsőrák okozta. Felesége arról beszélt, hogy a férje az utolsó percig dolgozott és néhány nappal a halála előtt még interjúkat készített olyan emberekkel, akik azt állították, hogy találkoztak az idegenekkel.

„Megszakad a szívem. Nick ma délután az otthonukban elhunyt. Bár sokat szenvedett az élete utolsó heteiben, még sikerült néhány interjút készítenie otthonról. Nagyon szerencsés voltam, hogy találkozhattam és összeházasodhattam Nickkel. Csodálatos férj volt, nagyon szerettem" – írta közleményében a gyászoló özvegy.

Nick Pope a brit Védelmi Minisztérium dolgozójaként katalogizált több ezer észlelést és ezeknek a 95%-ára talált hagyományos magyarázatot, azonban az esetet 2-3%-át megoldatlannak nyilvánította. Ezek az ügyek a szakértőnek hála nyilvánosan hozzáférhetőek a Nemzeti Levéltárban. Pope korábban arról beszélt egy interjújában, hogy az ufó-észlelések sokkal gyakoribbak, mint azt bárki gondolná, ő évente 300 bejelentéssel találkozott a munkája során. Utolsó nyilvános bejelentése során, februárban elbúcsúzott a népes követőtáborától és arról beszélt, hogy a betegsége ellenére boldog és elégedett azzal, amit elért élete során.