Egy aranyásó vallomása: ezen az 5 helyen fogott magának gazdag férfit

Az „aranyásó” szó általában két dolgot idéz fel az emberekben: csillogó ruhákat és milliárdos jachtokat Monaco kikötőjében. A valóság azonban sokkal prózaibb és sokkal érdekesebb.
Egy aranyásó vallomása: ezeken a helyeken keresett magának gazdag férjet
- Egy nő története arról, hogyan találkozott gazdag férfiakkal a való életben.
- Meglepően hétköznapi, mégis luxushangulatú helyek kerülnek elő.
- Nem kell Monaco: a „saját Elon Musk” közelebb lehet, mint gondolnánk.
A történet főszereplője egy nő – nevezzük Haileynek –, aki az évek során rájött, hogy gazdag férfiakkal nem feltétlenül csak egzotikus helyeken találkozhat. Nem kell mindenképp Monacóig utazni, és nem mindenki hasonlít Elon Muskra sem.
Hailey egyszerűen észrevette, hogy vannak bizonyos helyek, ahol a pénz, az ambíció és az unalom gyakran találkozik. És ahol egy beszélgetés sokszor egy egészen hétköznapi kérdéssel indul: „Mit iszol?”
Az évek során öt olyan helyet fedezett fel, ahol feltűnően gyakran bukkant jól szituált férfiakra.
1. Luxushotelek bárjai
Hailey szerint a hotelbár a gazdag üzletemberek egyik legfontosabb terepe.
Egy hosszú tárgyalásokkal teli nap után sokan ülnek le egy ital mellé – ami még akár a szexuális szokásairól is árulkodhat –, és próbálnak kicsit kiszakadni a munkából. A bárpultnál ülők között gyakran vannak befektetők, cégvezetők vagy éppen vállalkozók, akik másnap már egy másik országba repülnek.
A hotelbár sajátos atmoszférája miatt a beszélgetések gyorsan indulnak. Mivel mindenki idegen, ezért valahogy könnyebb megszólítani egymást. Plusz ott van még a bárok szexi vonala is, amit nem kell bemutatni.
2. Repülőtéri business lounge
A gazdag emberek sokat utaznak és ezt a reptereken is látni. A business lounge egy külön világ: kényelmes fotelek, laptopok, halk telefonbeszélgetések és egy kis pezsgő a várakozás mellé. Itt sokszor ugyanazok az emberek találkoznak: üzletemberek, startup-alapítók vagy befektetők.
Egy késői járat vagy egy elhúzódó boarding gyakran elég ahhoz, hogy valaki beszélgetésbe elegyedjen a mellette ülővel. Sőt, ha még egy kicsit elesettnek is mutatod magad, a terep már a tiéd.
3. Luxus edzőtermek
A nő megfigyelése szerint a pénz és az önoptimalizálás gyakran kéz a kézben jár.
A prémium edzőtermekbe nemcsak edzeni járnak az emberek, hanem kapcsolatokat építeni is. Személyi edzők, smoothie-bár, szauna és közben egy egészen társasági hangulat. Egy közös edzés vagy egy rövid beszélgetés a futópad mellett gyakran természetesebb ismerkedési helyzetet teremt, mint egy klasszikus randi.
4. Borkóstolók és gasztronómiai események
A pénz és a gasztronómia régóta jó barátok. A prémium borkóstolókon sok olyan ember jelenik meg, aki nemcsak szereti a jó borokat, hanem meg is engedheti magának őket. A beszélgetések gyakran a pohár fölött indulnak: valaki megjegyzi az aromákat, a másik bólogat még akkor is, ha valójában csak annyit érez, hogy „finom”.
Az ilyen események meglepően jó terepei az ismerkedésnek.
5. Galériamegnyitók és művészeti események
Talán ez a lista legváratlanabb pontja.
A művészeti világban rengeteg pénz mozog, és azok az emberek, akik képesek egy festményre annyit költeni, mint más egy autóra, gyakran felbukkannak kiállításokon és galériákban.
A galériákban mindenki beszélget, véleményt mond, és próbál egy kicsit műértőnek tűnni. A hangulat nyitott, társasági és néha egészen váratlan beszélgetések indulnak.
