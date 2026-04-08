2026. ápr. 8., szerda

Szem nem marad szárazon: kutyájának hála, visszanyerte beszédkészségét egy Alzheimer-kóros férfi – Videó

csoda kutya demencia Alzheimer-kór
Komáromi Bence
2026.04.08.
Egy súlyos demenciával küzdő nyugdíjas a betegsége hatására elveszítette a beszédképességét, azonban néhány évvel később csoda történt. Amikor az Alzheimer-kórral diagnosztizált férfi találkozott a kutyájával, hirtelen újra megtalálta a szavakat. Hihetetlen felvétel következik.

Ha újra hinni akarsz a csodákban, akkor nézd meg ezt a videót, amelyet egy Lisa Abeyta nevű hölgy töltött fel a közösségi médiába a demens édesapjáról. A felvételén nem mindennapi dolgot láthatsz: egy Alzheimer-kórral diagnosztizált nyugdíjas, Charles Sasser ugyanis több évnyi némaság után ideiglenesen visszanyerte a beszédképességét, miután meglátogatta őt a kutyája. Vigyázat! A következő videó alkalmas lehet elérzékenyülés és érzelmi sokk kiváltására!

Alzheimer-kórral küzdő férfi és golden retriever kutyája
A kutyája társasága visszahozta egy idős, Alzheimer-kórral küzdő férfi elvesztett beszédkészségét
Forrás: Stone RF

Az Alzheimer-kór tünetei lehetnek

A demenciával küzdő férfi váratlanul újra megszólalt, amikor kettesben maradt a kedvencével

A videót feltöltő hölgy arról írt, hogy az édesapját évekkel korábban Alzheimer-kórral diagnosztizáltak, majd idővel teljesen elvesztette a beszédképességét. Charles a halála előtti utolsó hónapokban már csak csendben üldögélt és mutogatással próbálta meg kifejezni magát. Egyszer azonban csodálatos dolog történt: miközben Lisa az édesapját videózta, ahogy a kutyájukkal játszott, váratlanul néhány pillanatra visszanyerte a hangját.

„Az édesapám néhány évvel ezelőtt a betegsége miatt elvesztette a beszédképességét. De figyeljétek mi történt, amikor meglátogatta őt a kutyánk, akivel már rég nem találkozott" – írta a felvétele mellé Lisa. Ezután azt láthatjuk, ahogy a nappaliban pihengető férfi váratlanul újra megtörte a csendet és mintha ebben semmi meglepő nem lenne, dédelgetni és becézgetni kezdte a négylábú barátját, Roscoe-t.

„Ohh igen, szia! Hoztál valamit? Hoztál valamit? Hm? Mi lenne ha vigyáznál rám? Én pedig vigyázok rád" – mondta az idős úr a kutyának, aki ezután leheveredett mellé és hosszú órákig mozdulatlanul élvezte, ahogy a gazdája simogatja őt.

„Ha a szüleid tudnak még beszélni, kérlek hallgasd meg őket. Soha nem tudhatod, mikor lesz az utolsó pillanat, amikor még hallhatod őket" – üzente a videója végén Lisa Abeyta.

