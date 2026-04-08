Fogmosás drótkefével? A fogtisztítás fájdalmas története

Kevés egyszerűbb, mégis nagyszerűbb eszköz létezik a fogkefénél, melynek feltalálása jelentős előrelépést jelentett a szájhigiéniában – gondoljuk mi. A valóság az, hogy évszázadoknak kellett eltelnie ahhoz, mire eljutottunk oda, hogy a fogkefe a szájápolás biztonságos eszközévé váljon. Utazásra invitálunk a fogápolás történetében.

A fogkefe története évezredekre nyúlik vissza.

Gallyak, botok, avagy a fogtisztítás ókori eszközei

Nem tudni, az ember pontosan mikortól érzett késztetést a fogmosásra, hisz ezek az eszközök legtöbbször könnyen bomló, természetes anyagokból készült, eldobható tárgyak voltak, így kevés emlék vagy bizonyíték maradt fenn róluk. Azokban a természeti kultúrákban, ahol nem ismerik a fogkefét, legtöbbször gyógynövényeket rágcsálnak, esetleg öblögetnek a mai napig is. A legrégebbi fogkefe-funkciójú eszközök mezopotámiai, illetve egyiptomi sírokból kerültek elő, melyek korát 5000 – 5500 évre datálják.

Ezek még közel sem a ma jól ismert sörtés fogkefék voltak, hanem apró botok és gallyak, melyek végének rostjaival tisztították őseink a fogaikat.

Az ókori Kínában i. e. 1600 körül szintén aromás fák ágait rágcsálták, melyek nem csupán a szennyeződéseket távolították el, de még a leheletet is frissítették. Érdekesség, hogy a Neem-fa, illetve a fogkefefa gallyaiból készült rágókefék a mai napig elterjedt szájápolási termékek Észak-Afrikától Közép-Ázsiáig.

A fogkefék elődei a különböző rágóbotok voltak, amiket ma is használnak bizonyos országokban.

Egyes régészeti ásatásokon pedig tarajos sül tüskéje, madártoll, állatcsont került elő, melyeket fogpiszkáló gyanánt használtak. Az ókori görögök és rómaiak hajmeresztő fogmosási szokásai között nem maradtak fenn fogkefére utaló emlékek, a merőben szokatlan fogkrémeket rongyokkal vitték fel a fogakra, az ételmaradékot pedig fogpiszkálóval tüntették el.

A fogkefe története: megjelennek a sörték

Az első sörtékkel rendelkező fogkeféket a kínaiak találták fel az 1400-as években: csont-, illetve bambusznyélre erősítettek az északon nevelt disznók sertéjét. Azért épp az északi konnektororrúak szőrzetére esett a választás, mert a hideg miatt az ő sörtéik vastagabbak és erősebbek voltak. Kereskedők révén Európába is eljutott a fogkefe híre, ahol a sertésszőrt az egy fokkal kíméletesebb lószőrre, esetleg tollakra cserélték.

Ennek az elvnek némileg ellentmond, hogy az európaiak a 18-19. században egy ideig sárgaréz sörtékkel gyalulták le fogsorukat.

Ezekben az időkben a fogkefe luxuscikknek számított, a köznép jószerivel sóval és korommal átitatott rongyokkal próbált úrrá lenni a szennyeződéseken. Az olcsóbb fogkeféket ló, a drágábbakat pedig borz szőréből készítették.