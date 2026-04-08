Fogmosás drótkefével? A fogtisztítás fájdalmas története

Getty Images - Heritage Images
fogmosás szájápolás fogkefe
Bába Dorottya
2026.04.08.
Ma már el sem tudjuk képzelni a mindennapi rutinunkat fogmosás nélkül. Legnagyobb szerencsénkre nekünk már nem ínygyilkos eszközökkel kell ezt elvégezni, mint őseinknek. Bizarr fogápolási módszereket gyűjtöttünk össze a történelemből. Így alakult ki a mai értelemben vett fogkefe.

Kevés egyszerűbb, mégis nagyszerűbb eszköz létezik a fogkefénél, melynek feltalálása jelentős előrelépést jelentett a szájhigiéniában – gondoljuk mi. A valóság az, hogy évszázadoknak kellett eltelnie ahhoz, mire eljutottunk oda, hogy a fogkefe a szájápolás biztonságos eszközévé váljon. Utazásra invitálunk a fogápolás történetében.

A fogkefe története
A fogkefe története évezredekre nyúlik vissza.
Forrás:  Getty Images

Gallyak, botok, avagy a fogtisztítás ókori eszközei

Nem tudni, az ember pontosan mikortól érzett késztetést a fogmosásra, hisz ezek az eszközök legtöbbször könnyen bomló, természetes anyagokból készült, eldobható tárgyak voltak, így kevés emlék vagy bizonyíték maradt fenn róluk. Azokban a természeti kultúrákban, ahol nem ismerik a fogkefét, legtöbbször gyógynövényeket rágcsálnak, esetleg öblögetnek a mai napig is. A legrégebbi fogkefe-funkciójú eszközök mezopotámiai, illetve egyiptomi sírokból kerültek elő, melyek korát 5000 – 5500 évre datálják.

Ezek még közel sem a ma jól ismert sörtés fogkefék voltak, hanem apró botok és gallyak, melyek végének rostjaival tisztították őseink a fogaikat.

Az ókori Kínában i. e. 1600 körül szintén aromás fák ágait rágcsálták, melyek nem csupán a szennyeződéseket távolították el, de még a leheletet is frissítették. Érdekesség, hogy a Neem-fa, illetve a fogkefefa gallyaiból készült rágókefék a mai napig elterjedt szájápolási termékek Észak-Afrikától Közép-Ázsiáig.

Botok, mint korai fogkefék
A fogkefék elődei a különböző rágóbotok voltak, amiket ma is használnak bizonyos országokban.
Forrás:  Getty Images

Egyes régészeti ásatásokon pedig tarajos sül tüskéje, madártoll, állatcsont került elő, melyeket fogpiszkáló gyanánt használtak. Az ókori görögök és rómaiak hajmeresztő fogmosási szokásai között nem maradtak fenn fogkefére utaló emlékek, a merőben szokatlan fogkrémeket rongyokkal vitték fel a fogakra, az ételmaradékot pedig fogpiszkálóval tüntették el.

A fogkefe története: megjelennek a sörték

Az első sörtékkel rendelkező fogkeféket a kínaiak találták fel az 1400-as években: csont-, illetve bambusznyélre erősítettek az északon nevelt disznók sertéjét. Azért épp az északi konnektororrúak szőrzetére esett a választás, mert a hideg miatt az ő sörtéik vastagabbak és erősebbek voltak. Kereskedők révén Európába is eljutott a fogkefe híre, ahol a sertésszőrt az egy fokkal kíméletesebb lószőrre, esetleg tollakra cserélték.

Ennek az elvnek némileg ellentmond, hogy az európaiak a 18-19. században egy ideig sárgaréz sörtékkel gyalulták le fogsorukat.

Ezekben az időkben a fogkefe luxuscikknek számított, a köznép jószerivel sóval és korommal átitatott rongyokkal próbált úrrá lenni a szennyeződéseken. Az olcsóbb fogkeféket ló, a drágábbakat pedig borz szőréből készítették.

Fogkefe története a 19-20. században
A régi fogkefék sörtéi még jobbára ló, vaddisznó, illetve borz szőréből készültek.
Forrás:  Getty Images

Az első tömeggyártott fogkefét William Addis nevéhez kötik, aki börtönévei alatt alkotta meg forradalmi találmányát. A lázadás miatt elítélt férfi rájött, hogy a rongyos fogmosás nem elég effektív, ezért egy étkezésről megőrzött csontba lyukakat fúrt, majd sörtéket fűzött bele, melyeket ragasztóval rögzített. Szabadulása után gyümölcsöző vállalkozást épített fel, cége pedig egészen 1996-ig a család tulajdonában maradt. (Jelenleg is ez a legjelentősebb brit fogkefegyártó cég.)

A szintetikus fogkefék megjelenése

Noha a tömeggyártással szélesebb közönség számára vált elérhetőbbé a fogkefe, valamint az alapos fogmosás, az állati eredetű sörtékkel volt egy komoly gond: nehezen lehetett őket tisztítani, nehezen száradtak. A régi fogkefék baktériumtenyészetei alól csak a puhább és kényelmesebb fogmosást biztosító nejlon megjelenése jelentette a kiutat, melyek közül az elsők 1938-ban kerültek forgalomba.

Ez utat nyitott a napi fogmosásnak, a fejlettebb szájhigiéniának, mely általánosságban javította az emberek fogainak épségét.

Az 1960-es években jelentek meg a még hatékonyabb szájápolást lehetővé tevő elektromos fogkefék, melyek ugyan nem feltételei a helyes fogmosásnak, de mindenképp hasznosak lehetnek. A hetvenes évek orvostechnikai forradalma természetesen az orális higiéniát sem kerülte el, és megjelentek a hajlított fejű, sűrűbb sörtéjű modellek, melyekkel a hátsó fogakat is könnyen elérhették.

A fogkefe története azonban napjainkban is tart, hisz a tudomány és technológia fejlődése újabb és újabb eszközök kikísérletezését ösztönzi.

Minden, amit eddig a vibrátor történetéről hittél, hazugság volt — De akkor mi az igazság?

A nők legjobb barátja – és nem a gyémántokra gondolunk. Hosszú története során a vibrátorral eredetileg mentális betegséget kezeltek, hogy végül a legkelendőbb szexjátékká váljon.

Bálnahotel és füstbeöntés – 3+1 bizarr gyógykezelés a viktoriánus korszakból

Az orvoslás története különösen izgalmas, nem kevésbé megdöbbentő. Döbbenetes, hogy a Viktoriánus korszakban milyen gyógykezelésekkel kívántak gyógyulni egyesek.

5 bizarr terhességi teszt a történelemből: Hippokratész szeleitől a hagymáig

Ugyan a várandósság megléte vagy nemléte legrosszabb esetben kilenc hónap után kiderült, a múltban nem mindig volt idő várni. Az évezredek alatt módfelett bizarr terhességi tesztekkel próbálkoztak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
