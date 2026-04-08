Közel egy évvel Ozzy halála után Sharon Osbourne eladja közös otthonukat– ennyit kér érte

Kevesebb mint egy évvel Ozzy Osbourne halála után felesége, Sharon Osbourne úgy döntött, megválik közös Los Angeles-i otthonuktól. A 73 éves médiaszemélyiség 17 millió dollárért hirdette meg a Hancock Park negyedben található ingatlant, amelyet a házaspár még 2015-ben vásárolt meg 11,85 millió dollárért.

Eladó Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne LA-ben található otthona.

Forrás: Getty Images

Sharon Osbourne eladja Los Angeles-i otthonát

Az ingatlant 2015-ben vásárolták

7 hálószoba és 11 fürdőszoba található benne

Különleges házimozi és mozaikos medence is tartozik hozzá

17 millió dollárért bárki megveheti Ozzy és Sharon Osbourne otthonát

A közel 930 négyzetméteres, mediterrán stílusú villa hét hálószobával, tizenegy fürdőszobával, valamint egy exkluzív házimozival rendelkezik. A félhektáros telken egy vendégház is helyet kapott, a kertben pedig egy különleges, kézzel rakott mozaikcsempével borított medence található. Az ingatlan mindössze néhány kilométerre fekszik Los Angeles belvárosától.

Az Osbourne család éveken át dolgozott a ház felújításán, miközben igyekeztek megőrizni az 1920-as években épült villa eredeti karakterét és hangulatát. A házimozi különlegessége, hogy kandallóját számos világsztár aláírása díszíti – többek között Elvis Presley, Mel Tormé és Natalie Wood neve is megtalálható rajta. A hagyományt még az egykori tulajdonos, Frank Bresee rádiós indította el, amelyet az Osbourne család is tovább vitt.

Nem ez az első alkalom, hogy eladásra kínálják az ingatlant: már 2022-ben is piacra került, akkor 18 millió dolláros áron, amelyet később 17,5 millióra csökkentettek, végül azonban leszedték a hirdetést. Akkoriban a házaspár azt tervezte, hogy az Egyesült Királyságba költözik, ahol Buckinghamshire-ben van egy birtokuk.

Idén nyáron lesz egy éve, hogy meghalt Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne 2025. július 22-én hunyt el 76 éves korában, alig több mint két héttel azután, hogy utoljára színpadra állt a Black Sabbath tagjaként egy jótékonysági koncerten. A rendezvény hatalmas siker volt, több mint 190 millió dollárt gyűjtöttek vele különböző szervezetek számára, köztük a Parkinson-kór kutatását támogató alapítványoknak is. A legendás zenész halálát szívroham okozta, amelyhez többek között koszorúér-betegség és Parkinson-kór is hozzájárult.