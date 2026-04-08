A munkahelyeken a vezetők leginkább a teljesítményt díjazzák, míg hajlamosak elfelejtkezni egy másik fontos tényezőről: a lelki egészségről, pedig enélkül nem várható el, hogy az emberek a maximumot tudják nyújtani. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a munkavállalók miről (és miről nem) folytatnak beszélgetéseket a munkahelyükön. Megkérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, hogy miként érdemes kezelni ezeket a kényesnek tartott beszédtémákat.

Sokan azért nem szeretik ezeket a beszélgetés-témákat felhozni munkahelyen, mert attól félnek, hogy majd kevésbé lesznek megbecsülve a munkahelyükön, esetleg meg is alázzák őket.

Beszédtémák, amik túl ritkán kerülnek elő a munkahelyi kommunikációban A legfontosabb beszélgetések gyakran nem történnek meg a munkahelyeken.

A három tabutéma kerülése rontja az elvégzett munka minőségét.

A nehéz beszélgetések jobb csapatdinamikát és hatékonyabb munkát jelentenek.

Az érzelmi kiüresedés ellen csak az őszinte szembenézés nyújthat valódi védelmet.

A főnöködnek adott építő kritika valójában a te mindennapi kényelmedet szolgálja.

Egy átlag munkanap tele van meetingekkel, e-mailekkel és határidőkkel. Ezek stresszt okoznak, amivel pedig könnyű túlterhelődni. Ilyenkor kerülnek előtérbe a stresszkezelési módszerek és az emberi kommunikáció fontossága. A munkahelyi beszélgetés az egyik leghatékonyabb módja a munkahelyi közérzet javításának, de sok vezető teljesen elsiklik efelett. Pedig, ha az emberek csendre és folyamatos alkalmazkodásra vannak kényszerítve, az a hamar kiégéshez és a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Ha te is csak várod a csodát, miközben belül széthullasz, azzal nemcsak magadnak, de a cégnek is ártasz, hiszen egy zombival senki sem szeret együtt dolgozni. Van három tabutéma, amelyeknek a kerülése különösen rossz hatással van a munkahelyi kultúrára és most Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus segítségével végigmegyünk ezeken.

Túlterheltség: „Ezt így nekem túl sok.”

Sokan azt hiszik, ha bevallják, hogy túl sok a meló, akkor alkalmatlannak fognak tűnni. Sok munkavállalónak nem is a munka mennyiségével és a határidőkkel van a legnagyobb problémája, hanem azzal, hogy az érzelmi terhelés elviselhetetlenné válik. A pszichológusok szerint amikor az elvárások túllépik az emberi teherbírás határait, sokan ahelyett, hogy megneveznék az érzéseiket és határokat húznának, inkább csendben tudomásul veszik a helyzetet, emiatt pedig folyamatosan romlani kezd a teljesítményük.