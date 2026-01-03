Erzsébet királynő 7 életbölcsessége, amely a mai napig könnyeket csal a szemünkbe

II. Erzsébet királynő számtalan gondolata, bölcsessége maradt fent a halála után is. A néhai uralkodónő szavai ma is inspirálnak, akár életünk nehézségeiről, akár a reményről szólnak. Az utóbbi évtizedekben Erzsébet királynő volt az a vezető, akinek a személye az állandóságot képviselte egy rohamosan változó világban. Az öröksége természetesen tovább él, így az ikonikus mondatai is a mai napig velünk vannak. Ezúttal ezek közül szemezgetünk, olyan mondatokat idézünk fel a néhai brit uralkodótól, amelyek még ma is könnyeket csalnak az arcokra.

II. Erzsébet királynő több mint három éve hunyt el, de az emléke örök.

Forrás: Getty Images Europe

Idézetek II. Erzsébettől II. Erzsébet királynő több mint 70 éven át uralkodott.

A királynő halála megrázta a világot, de az öröksége ma is él.

Az alábbi 7 idézet mindegyike tőle származik és lehet, hogy a te szemedbe is könnyeket csal.

II. Erzsébet királynő halála megrendítette a világot

II. Erzsébet a brit történelem leghosszabb ideig uralkodó királynője volt. 2022 őszén az állapota már rohamosan romlott, végül a családja körében a balmorali kastélyában érte a halál. II. Erzsébet királynő halála után a helyét fia, Károly vette át, aki III. Károly néven azóta is uralkodik. Ezzel lezárult egy korszak, és elkezdődött egy új fejezet a királyi család történetében.

Erzsébet királynő több mint 70 éven keresztül uralkodott

Hetven évbe számos ikonikus idézet és legendássá vált mondat hagyta el II. Erzsébet királynő száját, amelyek mindegyike a néhai brit uralkodó életéhez és uralkodásához kapcsolódik, kiemelve bölcsességét, hosszú szolgálatát és az ország iránti elkötelezettségét.

„A bánat az az ár, amit a szeretetért fizetünk” – Ezt a néhai királynő 2001‑ben mondta a szeptember 11-i terrortámadások utáni gyászban. „Amikor az élet nehéznek tűnik, a bátrak nem fekszenek le és nem fogadják el a vereséget, ehelyett annál elszántabban küzdenek a jobb jövőért” – Ez az idézet az 2008‑as karácsonyi beszédében hangzott el. „Gyakran nem az óriási ugrások, hanem a kis lépések hozzák a tartós változást” – A 2019-es karácsonyi beszédében használta ezt a kifejezést, amivel arra emlékeztetett mindenkit, hogy a kitartó, apró erőfeszítések sokszor többet érnek, mint a látványos, de rövid ideig tartó sikerek. „Mindig is könnyebb volt gyűlölni és pusztítani. Építeni és ápolni mindig sokkal nehezebb” – 1957-ben, élete első karácsonyi, televízióban közvetített beszédében hangzott el ez a mondat. „A sport csodálatos módon hozza össze az embereket és a nemzeteket” – Ez a részlet II. Erzsébet 2012-es londoni olimpiával kapcsolatos beszédében hangzott el. „A szolgálat, a kötelességtudat és a szeretet mindig értéket ad az életnek. Nem a cím, hanem a tettek számítanak” – Ezt az elvet fiatal korában is magáénak vallotta: az 1947‑es dél‑afrikai nyilatkozatában ígérte meg, hogy egész életét a köz szolgálatának szenteli. „Nem ismerem a siker egyetlen receptjét, de az évek alatt megfigyeltem, hogy a vezetés egyes tulajdonságai univerzálisak, és gyakran arra irányulnak, hogy megtalálják a módját, hogyan ösztönözzék az embereket arra, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket, tehetségüket, meglátásaikat, lelkesedésüket és inspirációikat” – Ez 2010-ben, Erzsébet királynő ENSZ-ben mondott beszédében hangzott el.

