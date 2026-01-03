Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat

Erzsébet királynő 7 életbölcsessége, amely a mai napig könnyeket csal a szemünkbe

II. Erzsébet brit királynő.
Getty Images - Chris Jackson
királyi család II. Erzsébet királynő emlékezet idézetek
Simon Benedek
2026.01.03.
III. Károly király több mint három éve az Egyesült Királyság uralkodója. Nincs könnyű dolga, hiszen elődjét, II. Erzsébet királynőt hosszú uralkodása alatt világszerte kedvelték. A néhai királynő számos olyan idézetet hagyott az utókorra, ami ma is könnyeket csal a szemünkbe. Ezeket összegeztük.

II. Erzsébet királynő számtalan gondolata, bölcsessége maradt fent a halála után is. A néhai uralkodónő szavai ma is inspirálnak, akár életünk nehézségeiről, akár a reményről szólnak. Az utóbbi évtizedekben Erzsébet királynő volt az a vezető, akinek a személye az állandóságot képviselte egy rohamosan változó világban. Az öröksége természetesen tovább él, így az ikonikus mondatai is a mai napig velünk vannak. Ezúttal ezek közül szemezgetünk, olyan mondatokat idézünk fel a néhai brit uralkodótól, amelyek még ma is könnyeket csalnak az arcokra.

II. Erzsébet királynő az egyik ikonikus kalapjában.
II. Erzsébet királynő több mint három éve hunyt el, de az emléke örök. 
Forrás: Getty Images Europe

Idézetek II. Erzsébettől

  • II. Erzsébet királynő több mint 70 éven át uralkodott. 
  • A királynő halála megrázta a világot, de az öröksége ma is él.
  • Az alábbi 7 idézet mindegyike tőle származik és lehet, hogy a te szemedbe is könnyeket csal. 

II. Erzsébet királynő halála megrendítette a világot

II. Erzsébet a brit történelem leghosszabb ideig uralkodó királynője volt. 2022 őszén az állapota már rohamosan romlott, végül a családja körében a balmorali kastélyában érte a halál. II. Erzsébet királynő halála után a helyét fia, Károly vette át, aki III. Károly néven azóta is uralkodik. Ezzel lezárult egy korszak, és elkezdődött egy új fejezet a királyi család történetében. 

Erzsébet királynő több mint 70 éven keresztül uralkodott

Hetven évbe számos ikonikus idézet és legendássá vált mondat hagyta el II. Erzsébet királynő száját, amelyek mindegyike a néhai brit uralkodó életéhez és uralkodásához kapcsolódik, kiemelve bölcsességét, hosszú szolgálatát és az ország iránti elkötelezettségét.

  1. A bánat az az ár, amit a szeretetért fizetünk” – Ezt a néhai királynő 2001‑ben mondta a szeptember 11-i terrortámadások utáni gyászban.
  2. „Amikor az élet nehéznek tűnik, a bátrak nem fekszenek le és nem fogadják el a vereséget, ehelyett annál elszántabban küzdenek a jobb jövőért” – Ez az idézet az 2008‑as karácsonyi beszédében hangzott el. 
  3. „Gyakran nem az óriási ugrások, hanem a kis lépések hozzák a tartós változást” – A 2019-es karácsonyi beszédében használta ezt a kifejezést, amivel arra emlékeztetett mindenkit, hogy a kitartó, apró erőfeszítések sokszor többet érnek, mint a látványos, de rövid ideig tartó sikerek.
  4. „Mindig is könnyebb volt gyűlölni és pusztítani. Építeni és ápolni mindig sokkal nehezebb” – 1957-ben, élete első karácsonyi, televízióban közvetített beszédében hangzott el ez a mondat. 
  5. „A sport csodálatos módon hozza össze az embereket és a nemzeteket” – Ez a részlet II. Erzsébet 2012-es londoni olimpiával kapcsolatos beszédében hangzott el. 
  6. „A szolgálat, a kötelességtudat és a szeretet mindig értéket ad az életnek. Nem a cím, hanem a tettek számítanak” – Ezt az elvet fiatal korában is magáénak vallotta: az 1947‑es dél‑afrikai nyilatkozatában ígérte meg, hogy egész életét a köz szolgálatának szenteli.
  7. „Nem ismerem a siker egyetlen receptjét, de az évek alatt megfigyeltem, hogy a vezetés egyes tulajdonságai univerzálisak, és gyakran arra irányulnak, hogy megtalálják a módját, hogyan ösztönözzék az embereket arra, hogy egyesítsék erőfeszítéseiket, tehetségüket, meglátásaikat, lelkesedésüket és inspirációikat” – Ez 2010-ben, Erzsébet királynő ENSZ-ben mondott beszédében hangzott el. 

