Hollywoodi színészek, akikkel mindenki gyűlöl együtt dolgozni – Mutatjuk, miért!

Hollywood nem csupán a vörös szőnyegen látható fényűzésből és gondtalannak tűnő mosolyokból áll. Gyakran feszültségek és konfliktusok színtere is, amelyeknek hátterében legtöbbször a színészek egója van. Vannak olyan hírességek, akikkel – kollégáik tapasztalatai szerint – nem könnyű együtt dolgozni, és a legkisebb súrlódás is nagy balhékhoz vezethet. Mutatjuk a legproblémásabb hollywoodi színészeket!
Ezek a hollywoodi színészek legendásan problémásak
Senkinek ne legyenek illúziói: a hollywoodi színészek tökéletesnek tűnő álarca mögött ugyanolyan hétköznapi emberek állnak, mint bárki más. Sőt! Ezeket a kétségtelenül rendkívül tehetséges világsztárokat sokszor hatalmas egóval áldotta meg az Úr. Néhányan a hollywoodi férfi színészek közül már-már legendásan balhésak, de azért a női színészeket sem kell félteni. Ezek a hírességek a tehetségükkel ugyan világsikereket értek el, azonban a hollywoodi pletykák szerint sokszor a személyiségük ellehetetleníti a munkát. Mutatjuk a botrányos hollywoodi színészeket!
Charlie Sheen
Charlie Sheen egykor Hollywood egyik legjobban fizetett sorozatsztárja volt, ám a Két pasi – meg egy kicsi című, mára legendássá vált sorozatban zajló folyamatos viták, alkohol‑ és drogproblémái miatt idővel kénytelenek voltak megválni tőle. Ezután valóságos bosszúhadjáratot indított a stúdió, a rendező és korábbi alkotótársai ellen: gyakorlatilag mindenkit kritizált. Bár később más produkciókban is dolgozott, de sokatmondó, hogy korábbi sorozatbéli partnere, Jon Cryer szerint sosem lenne hajlandó újra együtt szerepelni vele.
Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow már régóta megosztó figura Hollywoodban. Kevesen tudják, hogy a Marvel-univerzum Pepper Potts-a Oscar-díjas színésznő, ám ez nem minden: a szakmai visszajelzések és pletykák szerint beképzelt, és teljesen elszakadt a valóságtól. Kollégái közül többen állították, hogy nehéz vele dolgozni, különösen akkor, ha nem ő van a középpontban.
Steven Seagal
Steven Seagalt a kaszkadőrök és színésztársak is rendszeresen kritizálták. Több sztori is szól arról, hogy nem fogadott el a humorával ellentétes vagy önironikus szerepeket, és hajlamos volt átalakíttatni a forgatókönyvet, hogy igazodjon a saját stílusához. Ez számos konfliktust szült a stáb tagjaival.
Megan Fox
A Transformers sztárja már fiatalon hírnevet szerzett tehetségével, de több projektje során nyilvánosan kritizálta rendezőit, köztük a korábban említett film direktorát, Michael Bay-t is. A provokatív megjegyzései miatt azóta sokan tartanak a vele való közös munkától, ezért a kezdeti berobbanása után ma már kevesebb nagy költségvetésű filmben szerepel.
Tom Cruise
Tom Cruise nemcsak a bevállalós kaszkadőrmutatványairól híres, hanem a rendkívüli maximalizmusáról is. A színész minden részletet tökéletesen akar látni a forgatáson: kollégái szerint nagyon domináns és kontrolláló, ami néha stresszes környezetet teremt. Egyesek szerint nagyon lobbanékony, kisebb dolgok miatt is ki tud borulni. Tom Cruise-nál a COVID‑időszak alatti forgatásokon is elszakadt a cérna, amikor az egyik kollégája nem viselt maszkot, amivel a forgatást veszélyeztette a szigorú intézkedések miatt.
