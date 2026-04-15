Hollywoodi színészek, akikkel mindenki gyűlöl együtt dolgozni – Mutatjuk, miért!

Hollywood nem csupán a vörös szőnyegen látható fényűzésből és gondtalannak tűnő mosolyokból áll. Gyakran feszültségek és konfliktusok színtere is, amelyeknek hátterében legtöbbször a színészek egója van. Vannak olyan hírességek, akikkel – kollégáik tapasztalatai szerint – nem könnyű együtt dolgozni, és a legkisebb súrlódás is nagy balhékhoz vezethet. Mutatjuk a legproblémásabb hollywoodi színészeket!

Charlie Sheen is a nehéz személyiségű hollywoodi színészek közé tartozik.

A hollywoodi sztárok egója néha nagy nehézségeket okoz.

Vannak olyan hírességek, akikkel személyiségük miatt legendásan nehéz együtt dolgozni.

Mutatjuk, kik azok, akiktől a nagy stúdiók is tartanak!

Ezek a hollywoodi színészek legendásan problémásak

Senkinek ne legyenek illúziói: a hollywoodi színészek tökéletesnek tűnő álarca mögött ugyanolyan hétköznapi emberek állnak, mint bárki más. Sőt! Ezeket a kétségtelenül rendkívül tehetséges világsztárokat sokszor hatalmas egóval áldotta meg az Úr. Néhányan a hollywoodi férfi színészek közül már-már legendásan balhésak, de azért a női színészeket sem kell félteni. Ezek a hírességek a tehetségükkel ugyan világsikereket értek el, azonban a hollywoodi pletykák szerint sokszor a személyiségük ellehetetleníti a munkát. Mutatjuk a botrányos hollywoodi színészeket!

Charlie Sheen

Charlie Sheen egykor Hollywood egyik legjobban fizetett sorozatsztárja volt, ám a Két pasi – meg egy kicsi című, mára legendássá vált sorozatban zajló folyamatos viták, alkohol‑ és drogproblémái miatt idővel kénytelenek voltak megválni tőle. Ezután valóságos bosszúhadjáratot indított a stúdió, a rendező és korábbi alkotótársai ellen: gyakorlatilag mindenkit kritizált. Bár később más produkciókban is dolgozott, de sokatmondó, hogy korábbi sorozatbéli partnere, Jon Cryer szerint sosem lenne hajlandó újra együtt szerepelni vele.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrowt ki nem állhatják a stábtagok.

Gwyneth Paltrow már régóta megosztó figura Hollywoodban. Kevesen tudják, hogy a Marvel-univerzum Pepper Potts-a Oscar-díjas színésznő, ám ez nem minden: a szakmai visszajelzések és pletykák szerint beképzelt, és teljesen elszakadt a valóságtól. Kollégái közül többen állították, hogy nehéz vele dolgozni, különösen akkor, ha nem ő van a középpontban.