Kitálalt az egykori Playboy-nyuszi: Hugh Hefner mindent feljegyzett a barátnőiről

Holly Madison újra megszólalt a Playboy-villa falai között töltött éveiről, és ezúttal Hugh Hefner hírhedt fekete könyvéről rántotta le a leplet. Az egykori Playboy-nyuszi szerint a magazin alapítója részletes feljegyzéseket vezetett a barátnőiről, amely olyan adatokat is tartalmaz, amelyek sokak számára kifejezetten nyugtalanítóak lehetnek.

Holly Madison 2001 és 2008 között élt kapcsolatban Hugh Hefnerrel, és ez idő alatt a Playboy-villa első számú barátnőjének számított. Bár ő volt a legismertebb és legközelebbi partner, a kapcsolat korántsem volt kizárólagos – Hefner egyszerre több nővel is együtt élt.

Madison a Girls Next Level című podcastben – amelyet egykori villabeli társával, Bridget Marquardttal közösen vezet – beszélt arról Hugh Hefner fekete könyvéről, amely rengeteg információt tartalmazott.

Hefner pontosan vezette benne, hogy melyik barátnő mikor vette fel a heti juttatását, ezzel kizárva a dupla igénylést. Emellett azt is rögzítette, hogy mikor kivel került intim kapcsolatba.

Így tartotta számon barátnőit Hefner

A modell szerint a könyv nemcsak adminisztratív célt szolgált, hanem egyfajta értékelési rendszerként is működött. A villában élő nők körében elterjedt volt a feltételezés, hogy Hefner ezen keresztül figyelte és minősítette a barátnők teljesítményét. Madison bevallotta: ha lehetősége lett volna rá, megsemmisítette volna a könyvet. „Undorítónak tartottam, hogy minden este feljegyzi, kivel van együtt, és hogy fotókat készít a lányokról, majd ezeket rendszerezi” – fogalmazott.

A Playboy-villában készült képek és feljegyzések különösen nyomasztották. Elmondása szerint sokszor attól tartott, hogy ezek az anyagok egyszer nyilvánosságra kerülnek. Ez a félelem is hozzájárult ahhoz, hogy nehezebben tudott elszakadni a környezettől – írja az Unilad.