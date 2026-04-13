2026. ápr. 13., hétfő

Kitálalt az egykori Playboy-nyuszi: Hugh Hefner mindent feljegyzett a barátnőiről

Rideg Léna
2026.04.13.
Újabb részletek derültek ki a Playboy-villa kulisszatitkairól. Az egykori nyuszilány, Holly Madison elárulta, hogy Hugh Hefner egy naplóban vezette barátnői életének legintimebb részleteit is.

Holly Madison újra megszólalt a Playboy-villa falai között töltött éveiről, és ezúttal Hugh Hefner hírhedt fekete könyvéről rántotta le a leplet. Az egykori Playboy-nyuszi szerint a magazin alapítója részletes feljegyzéseket vezetett a barátnőiről, amely olyan adatokat is tartalmaz, amelyek sokak számára kifejezetten nyugtalanítóak lehetnek.

Holly Madison újabb titkokat árult el Hugh Hefnerről.
Holly Madison újabb titkokat árult el Hugh Hefnerről.
Forrás: WireImage
  • Holly Madison hét évig volt Hugh Hefner párja a Playboy-villában
  • A modell egy fekete könyvről beszélt, amelyben Hefner mindent rögzített
  • A naplóban a juttatások és az intim kapcsolatok időpontjai is szerepeltek
  • A villában élők szerint a könyv egyfajta értékelési rendszerként működött
  • A Playboy-villa működését több dokumentumfilm is feldolgozta az elmúlt években

Holly Madison hét éven át volt Hugh Hefner barátnője

Holly Madison 2001 és 2008 között élt kapcsolatban Hugh Hefnerrel, és ez idő alatt a Playboy-villa első számú barátnőjének számított. Bár ő volt a legismertebb és legközelebbi partner, a kapcsolat korántsem volt kizárólagos – Hefner egyszerre több nővel is együtt élt.

Madison a Girls Next Level című podcastben – amelyet egykori villabeli társával, Bridget Marquardttal közösen vezet – beszélt arról Hugh Hefner fekete könyvéről, amely rengeteg információt tartalmazott.

Hefner pontosan vezette benne, hogy melyik barátnő mikor vette fel a heti juttatását, ezzel kizárva a dupla igénylést. Emellett azt is rögzítette, hogy mikor kivel került intim kapcsolatba.

Így tartotta számon barátnőit Hefner

A modell szerint a könyv nemcsak adminisztratív célt szolgált, hanem egyfajta értékelési rendszerként is működött. A villában élő nők körében elterjedt volt a feltételezés, hogy Hefner ezen keresztül figyelte és minősítette a barátnők teljesítményét. Madison bevallotta: ha lehetősége lett volna rá, megsemmisítette volna a könyvet. „Undorítónak tartottam, hogy minden este feljegyzi, kivel van együtt, és hogy fotókat készít a lányokról, majd ezeket rendszerezi” – fogalmazott.

A Playboy-villában készült képek és feljegyzések különösen nyomasztották. Elmondása szerint sokszor attól tartott, hogy ezek az anyagok egyszer nyilvánosságra kerülnek. Ez a félelem is hozzájárult ahhoz, hogy nehezebben tudott elszakadni a környezettől – írja az Unilad.

Nem Madison volt az egyetlen, aki kritikusan beszélt Hefner módszereiről. Egy másik volt barátnő, Izabella St James már 2006-ban megjelent memoárjában is említette a fekete könyvet, valamint azt a rendszert, amelyben a nőknek meghatározott szabályok szerint kellett élniük. Beszámolója szerint a juttatások kiosztása gyakran kellemetlen helyzetekkel járt, és Hefner sokszor kritizálta a barátnőit, különösen a kapcsolat dinamikájával és az együtt töltött idővel kapcsolatban.

Egyre több titok lát napvilágot a Playboy-villán belüli életről

A Playboy-alapító magánélete az elmúlt években több dokumentumfilmben és visszaemlékezésben is középpontba került, köztük az A&E csatorna Secrets of Playboy című sorozatában. Ezekben számos egykori modell számolt be arról, hogy a villa zárt világa kívülről fényűzőnek tűnt, belülről azonban sokkal ellentmondásosabb volt.

Hefner 2017-ben, 91 éves korában hunyt el, de öröksége és a Playboy-kultúra működése továbbra is vitákat vált ki. Madison és társai vallomásai újabb részletekkel árnyalják a képet arról, milyen volt valójában az élet a hírhedt villában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu