Hét gyerek után sem állna meg: újabb babát vállalna Jeff Bezos felesége, Lauren Sánchez

Lauren Sánchez Bezos a jövőben sem zárja ki a gyermekvállalás lehetőségét férjével, Jeff Bezosszal. Az 56 éves Emmy-díjas újságíró egy interjúban arról beszélt, hogy akár azonnal is nyitott lenne arra, hogy újabb babával bővüljön a családjuk.

„Holnap szülnék még egy babát. Holnap” – mondta a The New York Timesnak adott interjújában Jeff Bezos felesége. A kijelentést követően szóvivője hangsúlyozta, hogy Sánchez jelenleg nem vár gyermeket.

Lauren Sánchez és Jeff Bezos június 27-én, egy sztárokkal teli velencei esküvőn házasodtak össze, ezzel hivatalosan is egyesítették korábbi kapcsolataikból származó családjaikat.

Az Amazon alapítója négy gyermeket nevel volt feleségétől, MacKenzie Scottól – három fiút és egy lányt. Sáncheznek három gyermeke van: a 25 éves Nikko, akinek édesapja korábbi párja, Tony Gonzalez, valamint két fiatalabb gyermeke, a 19 éves Evan és a 18 éves Ella, akik volt férjétől, Patrick Whiteselltől születtek.

Bár a további gyermekvállalás lehetőségét nyitva hagyta, Sánchez korábban is hangsúlyozta, mennyire fontos szerepet töltenek be életében a gyerekei. Márciusban a Today magazinnak adott interjújában úgy emlékezett vissza az esküvőjükre, mint élete egyik legmeghatározóbb pillanatára – különösen azért, mert mind a hét gyermekük beszédet mondott a szertartáson.

Elmondása szerint az egyik legmeghatóbb momentum az volt, amikor fia, Evan – aki korábban diszlexiával küzdött – felszólalt. „Negyedik osztályos volt, és nehezen ment neki az írás, de egyszer leírt egy mondatot: ‘Meg tudom csinálni.’ Ez volt az első mondata” – idézte fel Sánchez. A mondatot később felnagyítva a konyhájukba is kitette. Az esküvőn Evan arról beszélt, mit jelentett számára ez az út, ami különösen meghatotta az édesanyját.