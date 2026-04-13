„Nehéz a szívem” – családi tragédia rázta meg a királyi családot

Mély fájdalommal tudatta édesapja halálát Mária dán királyné. X. Frigyes dán király felesége egy Instagramon közzétett közleményben jelentette be, hogy édesapja, John Dalgleish Donaldson 84 éves korában elhunyt a tasmániai Hobartban.

A posztban egy fekete-fehér fotó is szerepel John Dalgleish Donaldsonról, amelyet maga a királyné készített idén márciusban. A személyes hangvételű üzenetben azt írta, nehéz a szíve, és szürkék a gondolatai, de hisz abban, hogy a gyász idővel enyhül, és az emlékek, valamint az a szeretet és hála, amelyet édesapjától kapott, örökre vele marad.

A közleményből az is kiderült, hogy Donaldson professzor egészségi állapota az elmúlt években fokozatosan romlott. Mária királyné legutóbb március végén látogatta meg őt, amikor még értékes időt tölthettek együtt – írja a Hello! magazin. A család tájékoztatása szerint a megemlékezést szűk körben tartják meg.

Mária királyné családi története

John Dalgleish Donaldson 1941. szeptember 5-én született Skóciában, később Ausztráliában telepedett le, és az alkalmazott matematika elismert professzoraként dolgozott. A királyné családja szorosan kötődik Ausztráliához: édesanyja, Henrietta Horne a Tasmániai Egyetemen dolgozott, és 1997-ben hunyt el. Mária a négy gyermek közül a legfiatalabb: két nővére, Jane Stephens és Patricia Bailey, valamint bátyja, John Stuart Donaldson mellett nőtt fel.

Gyermekkorának egy részét az Egyesült Államokban töltötte, amikor édesapja a houstoni Johnson Űrközpontban dolgozott, ekkor a Clear Lake City Általános Iskolában kezdte tanulmányait. Később visszatért Ausztráliába, ahol folytatta iskoláit, története azonban végül Dániában teljesedett ki.