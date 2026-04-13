„Nehéz a szívem” – családi tragédia rázta meg a királyi családot

Rideg Léna
2026.04.13.
Óriási veszteség érte a dán királyi családot. Mária dán királyné egy személyes hangvételű üzenetben jelentette be édesapja halálhírét, és megrendítő őszinteséggel írt arról is, mit hagyott rá édesapja.

Mély fájdalommal tudatta édesapja halálát Mária dán királyné. X. Frigyes dán király felesége egy Instagramon közzétett közleményben jelentette be, hogy édesapja, John Dalgleish Donaldson 84 éves korában elhunyt a tasmániai Hobartban.

Gyászol a királyi család: Mária dán királyné hosszú bejegyzésben búcsúzott édesapjától.
  • Mária királynő Instagramon jelentette be édesapja, John Donaldson professzor halálát
  • A 84 éves tudós hosszabb ideje betegeskedett, állapota az elmúlt években romlott
  • Az édesapa elismert alkalmazott matematikus volt, Skóciában született, Ausztráliában élt
  • A család szűk körben tartja meg a megemlékezést
  • A tragédia nem sokkal az ausztrál királyi körút után történt

Meghalt Mária dán királyné édesapja 

A posztban egy fekete-fehér fotó is szerepel John Dalgleish Donaldsonról, amelyet maga a királyné készített idén márciusban. A személyes hangvételű üzenetben azt írta, nehéz a szíve, és szürkék a gondolatai, de hisz abban, hogy a gyász idővel enyhül, és az emlékek, valamint az a szeretet és hála, amelyet édesapjától kapott, örökre vele marad.

A közleményből az is kiderült, hogy Donaldson professzor egészségi állapota az elmúlt években fokozatosan romlott. Mária királyné legutóbb március végén látogatta meg őt, amikor még értékes időt tölthettek együtt – írja a Hello! magazin. A család tájékoztatása szerint a megemlékezést szűk körben tartják meg.

Mária királyné családi története

John Dalgleish Donaldson 1941. szeptember 5-én született Skóciában, később Ausztráliában telepedett le, és az alkalmazott matematika elismert professzoraként dolgozott. A királyné családja szorosan kötődik Ausztráliához: édesanyja, Henrietta Horne a Tasmániai Egyetemen dolgozott, és 1997-ben hunyt el. Mária a négy gyermek közül a legfiatalabb: két nővére, Jane Stephens és Patricia Bailey, valamint bátyja, John Stuart Donaldson mellett nőtt fel.

Gyermekkorának egy részét az Egyesült Államokban töltötte, amikor édesapja a houstoni Johnson Űrközpontban dolgozott, ekkor a Clear Lake City Általános Iskolában kezdte tanulmányait. Később visszatért Ausztráliába, ahol folytatta iskoláit, története azonban végül Dániában teljesedett ki.

Egy kocsmában találkozott először a dán királyi pár

A szomorú hír nem sokkal azután érkezett, hogy a királyné és férje, X. Frigyes dán király 2026 márciusában hivatalos látogatást tettek Ausztráliában. Az út során több programon is részt vettek, köztük egy fogadáson a hobarti kormányházban, sétát tettek a város vízpartján, valamint jelen voltak a melbourne-i Királyi Botanikus Kertben rendezett „Egy este a kertben” eseményen. A királyné a körutat egy megható beszédben izgalmas és különleges élményként írta le.

A dán király személyes hangvételű megjegyzésben idézte fel kapcsolatuk kezdetét: elmondta, hogy Ausztrália attól az estétől foglal el különleges helyet a szívében, amikor egy bárban megismerkedett Máriával. Hozzátette, felesége nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor elhagyta hazáját, hogy vele Dániában kezdjen új életet – ezért pedig mindörökké hálás marad neki.

